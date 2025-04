বাংলাদেশ গত সোমবার নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের প্রতিবাদ করেছে। এতে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশে ইসলামি চরমপন্থার পুনরুত্থান হচ্ছে। ‘অ্যাজ বাংলাদেশ রিইনভেন্টস ইটসেলফ, ইসলামিস্ট হার্ড-লাইনার্স সি অ্যান ওপেনিং’ (As Bangladesh reinvents itself, Islamist hard-liners see an opening)—শীর্ষক প্রতিবেদনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের পর কট্টরপন্থী শক্তিগুলো ক্ষমতা লাভ করছে বলে তুলে ধরা হয়েছে।