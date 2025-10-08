হিমাচল প্রদেশে ভূমিধসে বাস চাপা পড়ে ১৫ যাত্রীর মৃত্যু

কলকাতা প্রতিনিধি
ভারতের হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলায় ভূমিধসে চাপা পড়ে একটি বাসের অন্তত ১৫ জন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে বিলাসপুরের ভিলুগাট এলাকায় ঘুমারউইন-মারোটান রুটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ধসে পড়া কাদামাটি ও পাথরের নিচে আরও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বাসটিতে ২৫ থেকে ৩০ জনের মতো যাত্রী ছিলেন বলে পিটিআই সূত্রে জানা যায়।
বিলাসপুর জেলার পুলিশ সুপার সন্দীপ ধাওয়াল সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানান, এখন পর্যন্ত ১৫টি মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য বিলাসপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আরও কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ জীবিত আছেন কি না, তা জানতে অভিযান চলছে।
সন্দীপ আরও বলেন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য দ্রুত নিখোঁজদের খুঁজে বের করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো। পাহাড়ি এলাকাটিতে এখনো বৃষ্টি হতে থাকায় নতুন করে ভূমিধসের আশঙ্কাও রয়ে গেছে।
স্থানীয় প্রশাসন, জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ) ও ফায়ার সার্ভিস উদ্ধারকাজ অব্যাহত রেখেছে। তবে, টানা বৃষ্টি ও ভেজা মাটির কারণে অভিযান ব্যাহত হচ্ছে।
গত সোমবার রাত থেকে ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি ঢালগুলো দুর্বল হয়ে এই ধসের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে বিলাসপুর জেলা প্রশাসন।
উপমুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী কুল্লু ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রমের তদারকি করেন এবং নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।
মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু এক্সে দেওয়া এক পোস্টে শোক প্রকাশ করে প্রশাসনকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গভীর শোক প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) থেকে ২ লাখ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেছেন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শোক প্রকাশ করে দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রমের কথা জানিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও এ দুর্ঘটনায় গভীর শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।
ভারতের হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলায় ভূমিধসে চাপা পড়ে একটি বাসের অন্তত ১৫ জন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে বিলাসপুরের ভিলুগাট এলাকায় ঘুমারউইন-মারোটান রুটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ধসে পড়া কাদামাটি ও পাথরের নিচে আরও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বাসটিতে ২৫ থেকে ৩০ জনের মতো যাত্রী ছিলেন বলে পিটিআই সূত্রে জানা যায়।
বিলাসপুর জেলার পুলিশ সুপার সন্দীপ ধাওয়াল সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানান, এখন পর্যন্ত ১৫টি মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য বিলাসপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আরও কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ জীবিত আছেন কি না, তা জানতে অভিযান চলছে।
সন্দীপ আরও বলেন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য দ্রুত নিখোঁজদের খুঁজে বের করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো। পাহাড়ি এলাকাটিতে এখনো বৃষ্টি হতে থাকায় নতুন করে ভূমিধসের আশঙ্কাও রয়ে গেছে।
স্থানীয় প্রশাসন, জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ) ও ফায়ার সার্ভিস উদ্ধারকাজ অব্যাহত রেখেছে। তবে, টানা বৃষ্টি ও ভেজা মাটির কারণে অভিযান ব্যাহত হচ্ছে।
গত সোমবার রাত থেকে ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি ঢালগুলো দুর্বল হয়ে এই ধসের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে বিলাসপুর জেলা প্রশাসন।
উপমুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী কুল্লু ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রমের তদারকি করেন এবং নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।
মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু এক্সে দেওয়া এক পোস্টে শোক প্রকাশ করে প্রশাসনকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গভীর শোক প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) থেকে ২ লাখ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেছেন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শোক প্রকাশ করে দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রমের কথা জানিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও এ দুর্ঘটনায় গভীর শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।
গতকাল মঙ্গলবার মস্কো ফরম্যাট কনসালটেশনস অন আফগানিস্তান—শীর্ষক এক আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা কঠোর ভাষায় যৌথ বিবৃতি জারি করেছে। এতে যদিও সরাসরি বাগরামের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে বলা হয়েছে—‘অংশগ্রহণকারীরা আফগানিস্তান ও পার্শ্ববর্তী দেশে অন্য কোনো দেশের সামরিক অবকাঠামো স্থাপনের চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে২ ঘণ্টা আগে
মিয়ানমারের চাউং উ টাউনশিপে ঐতিহ্যবাহী থাডিংগিয়ুত উৎসব পালনের সময় প্যারাগ্লাইডার হামলায় অন্তত ২৪ জন নিহত এবং ৪৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নির্বাসিত ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের (এনইউজি) এক মুখপাত্র।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও লেখক শহিদুল আলমকে অপহরণ করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। আজ বুধবার স্থানীয় সময় সকালে ইসরায়েলি নৌবাহিনী তাঁকে কনসেন্স নামে একটি নৌযান থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। নৌযানটি গাজায় ইসরায়েল আরোপিত অবরোধ ভাঙতে রওনা হওয়া ফ্রিডম ফ্লোটিলার অংশ ছিল।৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার আজ বুধবার ভোরে ভারতের মুম্বাইয়ে পৌঁছেছেন। ১২৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে তিনি দুদিনের সফরে এসেছেন। দলে রয়েছেন ব্রিটিশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প সংগঠন ও বড় কোম্পানির সিইওরা। মূল লক্ষ্য হলো ভারত-যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে নতুন৪ ঘণ্টা আগে