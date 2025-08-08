রিলায়েন্স ইনফ্রা আদায় করবে ৩২৫ কোটি ডলার বকেয়া, দিল্লিতে বিদ্যুতের দাম বাড়ার শঙ্কা

অনলাইন ডেস্ক
সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর নয়াদিল্লির বিদ্যুৎ বিতরণ ইউনিটগুলো ২৮৪ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন রুপি বা ৩২৫ কোটি ডলার বকেয়া আদায় করবে বলে জানিয়েছে ভারতের রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এতে রাজধানী শহরের বাসিন্দাদের বিদ্যুতের বিল বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
আজ শুক্রবার রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ তথ্য জানায় বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করে চার বছরে এই অর্থ গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। দিল্লি ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন এই আদায় প্রক্রিয়া তদারকি করবে।
এই পরিমাণ বকেয়া মূলত ঐতিহাসিক শুল্কঘাটতি থেকে এসেছে, যেখানে নিয়ন্ত্রকদের অনুমোদিত বিদ্যুতের মূল্য সরবরাহ খরচ পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি।
গত বুধবার ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সব বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ দেন, তারা যেন বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোর বকেয়া দ্রুত পরিশোধ করে। একই সঙ্গে রাজ্য নিয়ন্ত্রকদের অডিট করার ও বকেয়া আদায়ের পরিকল্পনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনিল আম্বানি পরিচালিত রিলায়েন্স গ্রুপের অংশ। তিনি ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছোট ভাই।
আদালতের নথি বলছে, কেবল নয়াদিল্লিতে টাটা পাওয়ারের একটি ইউনিটসহ তিনটি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে ২৭২ বিলিয়ন রুপি বকেয়া জমা করে।
