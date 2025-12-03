চার দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ভারতীয় রুপি, কারণ কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতীয় রুপি ডলারের বিপরীতে আজ বুধবার ৯০–এর ঘর পার করেছে। একসময় যা বহুদূর বলে মনে হতো, চার দশকের দীর্ঘ সময়ের পতনের ইতিহাস ধরে তা এখন বাস্তবতা। দুর্বল পুঁজি প্রবাহ, আমদানিকারকদের লাগাতার চাহিদা এবং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় থাকা কোম্পানিগুলোর নতুন করে হেজিংয়ের চাপের ফলেই রুপির এই পতন।
ডলারের রুপি এদিন ৮৯ দশমিক ৯০ এর কাছাকাছি দরে লেনদেন শুরু করে এবং আন্তঃব্যাংক ব্যবস্থায় সামান্য সময়ের জন্য ৯০–এর ঘর স্পর্শ করে। এই পতনের কারণে রুপি চলতি বছরে এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল মুদ্রাগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে আট মাসের নিম্নমুখী প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
রুপির এই পতন-যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। সে সময়ই প্রথমবারের মতো রুপি ডলারের বিপরীতে ১০–এর ঘর পার করে। তখন ভারতের অর্থনীতি ছিল বদ্ধ, মূল্যস্ফীতি ছিল চড়া এবং বিদেশি বিনিয়োগ ছিল নগণ্য। তবে বড় এবং আসল ধাক্কাটি আসে ১৯৯১ সালের এপ্রিলে। সে সময় ঐতিহাসিক ‘ব্যালেন্স অব পেমেন্টস’ সংকটের সময় ডলারের বিপরীতে রুপির মূল্য ২০ পার হয়ে যায়। সে যাত্রায় টিকে থাকতে ভারতকে স্বর্ণের সঞ্চয় বন্ধক রাখতে হয়েছিল এবং এর পরেই ঘটে যাওয়া তীব্র অবমূল্যায়নের ফলে দুই বছরের মধ্যে ডলারের বিপরীতে রুপি মূল্য ৩০–এর ঘরে নেমে আসে।
ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ডের সাহিল কাপুরের মতে, ২০ থেকে ৩০ রুপিতে নামার এই পরিবর্তনই রুপির দ্রুততম অবমূল্যায়নের সময়কাল, যার যৌগিক বার্ষিক হার ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ।
নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রুপি সামান্য স্থিতিশীল হলেও, ১৯৯৮ সালে এশীয় আর্থিক সংকট ও পোখরান পারমাণবিক পরীক্ষার পর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মুখে এটি ৪০–এর ঘর পার হয়। ২০০০ এর দশকের শুরুতে, বৈশ্বিক প্রযুক্তি খাতের তেজিভাব ও ভারতের পরিষেবা খাতে নিয়মিত অর্থ প্রবাহের কারণে রুপির দাম ৪৪ থেকে ৪৯–এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে।
পরবর্তী বড় পরিবর্তন আসে ২০০৮ সালের অক্টোবরে। সে সময় বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের মধ্যে ডলারের বিপরীতে রুপির দর ৫০ অতিক্রম করে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা উদীয়মান বাজার থেকে সম্পদ বিক্রি করতে শুরু করে, পণ্যের দাম আকাশ ছুঁয়ে যায় এবং ঘরোয়া প্রবৃদ্ধি দারুণভাবে মন্থর হয়ে পড়ে।
এর পাঁচ বছর পর, ২০১৩ সালের জুনে ডলারের বিপরীতে রুপির ৬০–এর কাটা স্পর্শ করে। তখন নানা সমস্যার কারণে দেশীয় আস্থায় চরম সংকট দেখা দেয়। সে বছর রুপি ছিল এশিয়ার সবচেয়ে বাজে পারফর্ম করা মুদ্রাগুলোর একটি।
২০১৮ সালে তেলের দাম বৃদ্ধি, লাগাতার চলতি হিসাবের ঘাটতি এবং মার্কিন ডলারের শক্তিশালী হওয়ার কারণে রুপির মূল্য ৭০–এর দিকে ধাবিত হয়। চার বছর পর, ২০২২ সালের জুলাইয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় এই মুদ্রা ৮০–এর ঘরও পার করে ফেলে। সে সময় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং ফেডারেল রিজার্ভের আগ্রাসী হারে সুদ বাড়ানোর ফলে বিশ্বজুড়ে সবাই ডলারের দিকে ঝুঁকেছিল। আর এখন, গাঠনিক ও স্বল্প-মেয়াদি উভয় ধরনের চাপের মিশ্রণে রুপির দর ৯০ ছুঁয়েছে। বছরের শুরু থেকে এটি প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে—যা এশিয়ায় সবচেয়ে দ্রুত পতনের মধ্যে অন্যতম।
চলতি বছর রুপির দর অবমূল্যায়নের কারণ কী
সবচেয়ে বড় আঘাতটি এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক থেকে, যা ভারতের রপ্তানিতে আঘাত হেনেছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছে। এ বছর বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় ইক্যুইটি থেকে প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করে দিয়েছে। ভারত মোট বিনিয়োগে বড় অঙ্কের অর্থ আকর্ষণ করলেও, আইপিও ও বেসরকারি ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের বড় আকারের প্রস্থানের ফলে নিট প্রবাহ ঋণাত্মক হয়ে গেছে।
সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগও দুর্বল হয়েছে। টানা দুই মাস ধরে নিট এফডিআই ঋণাত্মক। কারণ ভারতীয় কোম্পানিগুলো বিদেশে বেশি করে অধিগ্রহণ করছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের পুরোনো বিনিয়োগের অর্থ নিজ দেশে ফিরিয়ে নিচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই)নভেম্বরের বুলেটিনে এই প্রবণতার ওপর জোর দিয়েছে। সেখানে বাইরের এফডিআই বৃদ্ধি এবং পুনরায় বিনিয়োগ করা আয়ের হ্রাস তুলে ধরা হয়েছে।
এদিকে, অক্টোবরে পণ্য বাণিজ্যের ঘাটতি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এটি প্রধানত সোনার আমদানিতে উল্লম্ফন এবং মার্কিন আমদানিকারকদের কাছে রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণে ঘটেছে। আরও অবমূল্যায়নের আশঙ্কায় আমদানিকারকরা দ্রুত তাদের হেজিং (মূল্য সুরক্ষার কৌশল) বাড়িয়েছে, আর রপ্তানিকারকরা ভালো দরের আশায় ডলার বিক্রি করা থেকে বিরত আছে। এই ভারসাম্যহীনতার কারণে পতনের প্রতিটি ধাপে রুপি আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর ভাঙার পরই—মঙ্গলবার ৮৮ দশমিক ৮০ ও বুধবার ৯০ পার করার পরই—নতুন করে ডলার কেনার ঢেউ উঠেছে।
আরবিআই (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া) স্পট ও ফরওয়ার্ড উভয় বাজারেই ডলার বিক্রি করে অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু চাহিদার মাত্রা এতটাই যে তাদের রিজার্ভ কমিয়ে আনতে এবং বড় আকারের ফরওয়ার্ড পজিশন তৈরি করতে বাধ্য হতে হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি চাপ কমাতে বাজারে ভবিষ্যতের ডলার সরবরাহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেষ্টার কারণে ফরওয়ার্ড বুকে ডলারের শর্ট পজিশন প্রায় ৬৩ বিলিয়ন ডলারে উঠেছে, যা পাঁচ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।
তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, আরবিআই ধীরে ধীরে রুপিকে সামঞ্জস্যে ফিরে আসার সুযোগ দিচ্ছে। এইচএসবিসির অর্থনীতিবিদেরা এই মুদ্রাকে অর্থনীতির জন্য একটি ‘শক অ্যাবজর্ভার’ বা ধাক্কা সামলানোর যন্ত্র হিসেবে হিসেবে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে উচ্চ শুল্কের সময়ে। একটি ধীর, নিয়ন্ত্রিত অবমূল্যায়ন ভারতের বাহ্যিক ভারসাম্যহীনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হঠাৎ বড় ধরনের বিকৃতি রোধ করে।
রুপি ৯০-এর ঘরে স্থিতিশীল হওয়ায় বাজার এখন সতর্ক অবস্থানে আছে। আমদানিকারকদের ডলারের চাহিদা জোরালো, জল্পনামূলক অবস্থান বেড়েছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সতর্ক। কেভিন হ্যাসেট পরবর্তী ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান হতে পারেন এমন প্রত্যাশার কারণে মার্কিন ডলার সামান্য দুর্বল হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। তবে ঘরোয়া কারণগুলো—দুর্বল প্রবাহ, হেজিংয়ের বিকৃতি এবং রেকর্ড বাণিজ্য ঘাটতি—এখনো যেকোনো বাইরের সমর্থনকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।
সুপ্রিম কোর্টের প্রবল চাপের মুখে অবশেষে ভারতের কেন্দ্র সরকার বাংলাদেশে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া অন্তঃসত্ত্বা নারীকে তাঁর আট বছরের সন্তানসহ ফিরিয়ে আনতে সম্মতি জানিয়েছে। ভারতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চলতি বছরের শুরুর দিকেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল, এ মামলায় আইনি মারপ্যাঁচের চেয়ে মানবিকতা অনেক বেশি জরুরি।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, আজ বুধবার ভারতের কেন্দ্র সরকার সর্বোচ্চ আদালতে এই বিষয়ে নথি দাখিল করেছে। কেন্দ্রের এই অঙ্গীকার নথিভুক্ত করে আদালত নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই নারীকে অবিলম্বে চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁর পরিবারের কাছাকাছি থাকার অনুমতি দিতে হবে।
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘এমন কিছু মামলা থাকে যেখানে আইনের কঠোরতাকে মানবিকতার কাছে নতি স্বীকার করতেই হয়। কিছু ক্ষেত্রে এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।’ সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান যে, সোনালী খাতুন ও তাঁর ছেলে সাবিরকে ‘মানবিক কারণে’ ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব এবং তাদের ওপর যথোপযুক্ত নজরদারি রাখা হবে।
তুষার মেহতা আরও জানান, যেহেতু সরকারি বাহিনীই এই বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাই কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করতে সরকারের অবস্থান নথিভুক্ত করে একটি বিচার বিভাগীয় নির্দেশ আবশ্যক। সেই অনুযায়ী, আদালত সরকারকে দুই দেশের কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্রুত সমন্বয়ের লিখিত নির্দেশ দিয়েছে।
আদালতের নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, গর্ভাবস্থার একদম শেষ পর্যায়ে থাকা সোনালীকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এবং সোনালীর পক্ষে সঞ্জয় হেগড়ের অনুরোধ বিবেচনা করে আদালত নির্দেশ দেন যে, তিনি যাতে বীরভূম জেলায় যেতে এবং সাময়িকভাবে সেখানে থাকতে পারেন, যেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা থাকেন।
আদেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ‘বীরভূমের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, প্রসব সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাসহ সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা বিনা মূল্যে প্রদান করতে হবে। তাঁর আট বছরের সন্তানও যেহেতু সঙ্গে থাকবে, তাই সেই শিশুটিকেও সব রকম সাহায্য দেওয়া হবে।’ আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, এই কাজগুলো একদিনের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে।
আদালত আরও জানতে চান, সোনালীর বাবা ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা। আদালত সলিসিটার জেনারেলের কাছে জানতে চান, ‘যদি তাঁর বাবা ভারতীয় নাগরিক হন, তবে সেও ভারতীয় নাগরিক, আর তার ছেলেও তাই। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি মেনে এ বিষয়ে একটি তদন্ত হওয়া উচিত।’ এরপর আদালত ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মামলাটির শুনানি পিছিয়ে দেয় এবং কেন্দ্রকে নির্দেশ দেয়, আরও চারজন বহিষ্কৃত ব্যক্তি যারা দেশে ফিরতে চাইছেন, তাদের বিষয়ে যেন প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা নেওয়া হয়।
বুধবারের এই ঘটনাপ্রবাহ শুরু হয় কলকাতা হাইকোর্টের গত ২৬ সেপ্টেম্বরের দুটি নির্দেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের আপিলের মাধ্যমে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, জুনে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো ৬ ব্যক্তিকে (যার মধ্যে সোনালী, তাঁর নাবালক ছেলে ও স্বামী অন্তর্ভুক্ত) ফিরিয়ে এনে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। হাইকোর্ট অন্য একটি পিটিশনেও একই ধরনের নির্দেশ দিয়েছিল, যেখানে আরেকজন নারী ও তার দুই নাবালক ছেলের বিষয় ছিল।
এর আগে গত ১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে বলেছিল, সোনালী বহিষ্কারের সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন জানার পর যেন তাকে সাময়িকভাবে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। বেঞ্চ তখন মন্তব্য করেছিল, ‘আমরা বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। আপনারা নির্দেশিকা নিয়ে বুধবার জানান।’ সেই সময় তুষার মেহতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে নিলে যে দৃষ্টান্ত তৈরি হতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। উত্তরে বেঞ্চ বলেছিল, ‘আপনার পরামর্শ অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় নজরদারি সাপেক্ষে যা যা দরকার, তা করা যেতে পারে।’
অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই নির্দেশ শুধুমাত্র সোনালী ও তাঁর সন্তানের মানবিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কেন্দ্রের আইনি যুক্তির ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। বাকি চারজন ব্যক্তির অবস্থা আগামী সপ্তাহে বিবেচনা করা হবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছেন, তিনি তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের সই করা সব নথি বাতিল করছেন। এর মধ্যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে নির্বাহী ক্ষমতাবলে বাইডেন যেসব ক্ষমার আদেশ দিয়েছিলেন সেগুলোও রয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, তাঁর পূর্বসূরি বাইডেন অটোপেন ব্যবহার করে এই নথিগুলোতে সই করেছেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, অটোপেন হলো এমন একটি যন্ত্র, যা দিয়ে কারও সই হুবহু নকল করা যায়। সাধারণত প্রচুর নথিপত্র বা আনুষ্ঠানিক কাগজে নির্ভুলভাবে সই করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার দুই প্রধান দলের প্রেসিডেন্টরাই চিঠি বা ঘোষণাপত্রে সইয়ের জন্য এটি ব্যবহার করে এসেছেন। তাই ট্রাম্পের এ ধরনের পদক্ষেপ নজিরবিহীন। আইন বিশেষজ্ঞরা এটিকে সাবেক প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত উল্টে দেওয়ার জন্য একটি ঠুনকো অজুহাত বলে মনে করছেন।
মার্কিন ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠান পলিটিফ্যাক্ট জানাচ্ছে, আইন বিশারদেরা প্রায় সবাই একমত যে, সংবিধান অনুযায়ী অনেক নথিপত্র—ক্ষমার আদেশসহ—আইনত কার্যকর করতে প্রেসিডেন্টকে নিজ হাতে সই করতেই হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। তা ছাড়া, ফেডারেল আইনেও এমন কোনো ব্যবস্থা নেই, যার মাধ্যমে একজন প্রেসিডেন্ট তার আগের প্রেসিডেন্টের ক্ষমার আদেশ বাতিল করতে পারেন।
ট্রাম্প এবং তাঁর সমর্থকেরা নানা ভিত্তিহীন দাবি করেছেন। তাঁরা বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন এই যন্ত্রটি ব্যবহার করায় তাঁর কাজগুলো বাতিল হয়ে গেছে, অথবা তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। তবে বাইডেন ক্ষমার আদেশে অটোপেন ব্যবহার করেছিলেন কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, ‘যাঁরা এই ধরনের সই করা ক্ষমা, সাজা মওকুফ বা অন্য কোনো আইনি নথি পেয়েছেন, তাঁদের জানানো হচ্ছে যে—এই নথিটি সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে এবং এর কোনো আইনি বৈধতা নেই।’
জানুয়ারিতে ক্ষমতা ছাড়ার আগে বাইডেন বেশ কিছু ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন—যেমন তাঁর দুই ভাই ও বোন। বাইডেনের বক্তব্য ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত থেকে তিনি তাঁদের রক্ষা করতে চান। তিনি অহিংস মাদক অপরাধীদের সাজা মওকুফও করেছিলেন।
ফক্স নিউজের খবর অনুযায়ী, ট্রাম্পের এই বাতিল করার চেষ্টা বাইডেনের ছেলে হান্টারের ক্ষমার ওপর প্রভাব ফেলবে না। কারণ জানা যায়, ওই কাগজটিতে বাইডেন কলম দিয়েই সই করেছিলেন। তবে সংবাদমাধ্যমটি অনুমান করেছে যে, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ ড. অ্যান্থনি ফাউচিকে প্রভাবিত করতে পারে। বাইডেনের ক্ষমার তালিকায় থাকা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন—অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মার্ক মিলি, ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার তদন্তকারী হাউস কমিটির সদস্যরা এবং সাবেক রিপাবলিকান প্রতিনিধি লিজ চেনি ও অ্যাডাম কিনজিংগার।
ট্রাম্প তাঁর উসকানিমূলক ভঙ্গি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি অপছন্দের জন্য পরিচিত। তিনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে বাইডেনের অটোপেন ব্যবহারের বিষয়টি বারবার তুলে ধরেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মানসিক সুস্থতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এবং বলেছেন যে বাইডেন নিজে নন, বরং তাঁর সহকারীরাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিতেন। তবে বাইডেন ও তাঁর সাবেক সহকারীরা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জোর দিয়ে বলেছেন, দেশ পরিচালনায় প্রেসিডেন্টের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।
হাতে লেখা নথিপত্রের জন্য যান্ত্রিক প্রতিলিপি যন্ত্র ব্যবহার শুরু হয়েছিল টমাস জেফারসনের সময় থেকে। তিনি পলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করতেন। জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে বিচার বিভাগ যুক্তি দিয়েছিল যে, আইনি প্রয়োজনে—এমনকি আইন সই করার ক্ষেত্রেও—অটোপেন ব্যবহার করা আর প্রেসিডেন্টের নিজস্ব সইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
অটোপেন ব্যবহার করা হয়েছে এমন দাবি করে ক্ষমার আদেশ বাতিল করার চেষ্টা আইনি দিক থেকে খুবই দুর্বল। সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমার আদেশ লিখিত হতে হবে—এমন কোনো কঠোর নিয়ম নেই, সেখানে সই করার বাধ্যবাধকতা তো আরও কম। ট্রাম্প অবশ্য আইনি নজিরের তোয়াক্কা না করে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে এবং পরে আদালতকে তা সামলাতে দিতে পছন্দ করেন। তবে অটোপেন এর আগে কখনো এমন বড়সড় আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি।
মারওয়ান বারঘৌতিকে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান প্রক্রিয়ায় গতি আনা এবং ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন উপগ্রুপের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সক্ষম একমাত্র নেতা মনে করা হয়। তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে একজোট হয়েছেন বিশ্বের দুই শতাধিক অগ্রণী সাংস্কৃতিক, শিল্প ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ইসরায়েলি কারাগারে ২৩ বছর ধরে বন্দী ৬৬ বছর বয়সী এই ফিলিস্তিনি নেতার মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে খোলা চিঠিতে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।
গ্রেপ্তার হওয়ার সময় বারঘৌতি ছিলেন নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য। দীর্ঘ কারাবাসের পরও তিনি ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হিসেবেই রয়ে গেছেন। জনমত জরিপগুলোতে বারবার সেটি প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ায়, বারঘৌতিকেই এই অচলাবস্থা কাটানোর একমাত্র আশার আলো হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এই মর্যাদাপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন সাহিত্য, অভিনয়, সংগীত এবং শিল্পজগতের বহু সুপরিচিত মুখ। এই ঘটনা নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তির সময়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্মৃতি ফিরিয়ে আনছে। শিল্পজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বারঘৌতির মুক্তির দাবিতে খোলা চিঠি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম:
সাহিত্য ও অভিনয়: আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন নোবেলজয়ী ফরাসি লেখিকা অ্যানি এরনো, খ্যাতিমান লেখিকা মার্গারেট অ্যাটউড, ফিলিপ পুলম্যান, জাডি স্মিথ। অভিনেতাদের মধ্যে রয়েছেন স্যার ইয়ান ম্যাকেলেন, বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ, টিলডা সুইন্টন, মার্ক রাফালো, জশ ও’কনর এবং উপস্থাপক ও সাবেক ফুটবলার গ্যারি লিনেকার।
সংগীত ও অন্যান্য ক্ষেত্র: সংগীতশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন স্টিং, পল সাইমন, ব্রায়ান ইনো এবং অ্যানি লেনক্স। এ ছাড়া, অভিনেতা ও উপস্থাপক স্টিফেন ফ্রাই, ব্রিটিশ রন্ধনশিল্পী ডেলিয়া স্মিথ, পরিচালক স্যার রিচার্ড আয়ার, শিল্পী আই ওয়েইওয়েই এবং বিলিয়নিয়ার উদ্যোক্তা স্যার রিচার্ড ব্র্যানসনও এই আবেদনে সমর্থন জানিয়েছেন।
আইন বিশেষজ্ঞরা বারঘৌতির বিচারকে ‘ত্রুটিপূর্ণ’ বলে বর্ণনা করেছেন। ফিলিস্তিনি-ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক ও আইনজীবী সেলমা দাব্বাগ বলেন, ‘মারওয়ানের বিচার প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে প্রহসনমূলক বলে বিবেচিত হয়েছিল। বিশ্বের সংসদগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা—ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)—তাদের নিজস্ব মূল্যায়নে এই বিচারকে গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছে।’
মারওয়ান বারঘৌতির মুক্তির বিষয়ে ইসরায়েলের অব্যাহত অস্বীকৃতির মূল কারণ নিরাপত্তা নয়, বরং তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ইসরায়েল ভয় পাচ্ছে যে বারঘৌতি মুক্তি পেলে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শক্তিশালী ঐক্য তৈরি করতে পারবেন এবং দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের প্রচেষ্টায় গতি আনতে সক্ষম হবেন। সম্প্রতি যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় বন্দী বিনিময়ের সময়ও ইসরায়েল তাঁকে মুক্তি দিতে রাজি হয়নি।
উদ্বেগের কারণ হলো, ইসরায়েলি সরকার নতুন আইন পাসের উদ্যোগ নিয়েছে, যা ফিলিস্তিনি বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি পাওয়া যাবে। যদি এই আইন কার্যকর হয়, তাহলে মারওয়ান বারঘৌতিসহ অনেক জনপ্রিয় নেতা ঝুঁকির মুখে পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বারঘৌতির মুক্তির আন্দোলন এমন সময় জোরালো হয়েছে, যখন জাতিসংঘ গাজায় একটি ‘আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী’ প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াশিংটনের আহ্বানে সমর্থন জানিয়েছে। তবে ফিলিস্তিনিদের বেশির ভাগ মানবাধিকার সংস্থা এই জাতিসংঘ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। বারঘৌতি মুক্তি পেলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাঁকে এই বিভক্তি মোকাবিলা করতে হতে পারে। এর কারণ, প্রস্তাবিত বাহিনী হামাসের অস্ত্র সমর্পণ প্রশ্নে সংঘাতের মুখে পড়তে পারে। গাজা থেকে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো হামাসকে নিরস্ত্র করা।
বারঘৌতির মুক্তির দাবিতে এই প্রচারকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। অবশ্য ম্যান্ডেলা ২০০২ সালে নিজেই এই তুলনা টেনে বলেছিলেন: ‘বারঘৌতির সঙ্গে যা ঘটছে, তা আমার সঙ্গে ঘটার মতোই।’
ব্রিটিশ সুরকার ব্রায়ান ইনো এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে বলেন, ‘ইতিহাস আমাদের দেখায়, সাংস্কৃতিক কণ্ঠস্বর রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। ঠিক যেমন বিশ্বব্যাপী সংহতি নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল, তেমনি মারওয়ান বারঘৌতিকে মুক্ত করার দিনটিকে দ্রুত এগিয়ে আনার ক্ষমতা আমাদের সবার আছে। তাঁর মুক্তি এই দীর্ঘ সংগ্রামের একটি সন্ধিক্ষণ চিহ্নিত করবে এবং আমাদের সবার জন্য প্রয়োজনীয় আশার সুবাতাস বয়ে আনবে।’
খোলা চিঠির পূর্ণ বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক মহলকে অনুরোধ করা হয়েছে: ‘আমরা জাতিসংঘ এবং বিশ্বের সরকারগুলোর কাছে ইসরায়েলি কারাগার থেকে মারওয়ান বারঘৌতির মুক্তির জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করার আহ্বান জানাচ্ছি।’
তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জোরালো চাপ না এলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাঁর মুক্তি আটকানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ওপর মার্কিন চাপ আরও কমানোর একটি ইঙ্গিত এখান থেকে আসতে পারে।
শীতের রাতের শেষ প্রহরে, ভোরের ঠিক আগের নিস্তব্ধ সময়টাতে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নদীপারে অবস্থিত নবদ্বীপ শহরটায় সবাই ঘুমিয়ে ছিল। ঠিক সেই সময়টাতে এক নবজাতককে পড়ে থাকতে দেখা গেল রেলওয়ে কর্মীদের কলোনির বাথরুমের বাইরের ঠান্ডা মাটিতে। আর তাকে ঘিরে আছে কয়েকটি কুকুর।
শিশুটির বয়স মাত্র কয়েক ঘণ্টা। জন্মের রক্ত তখনো শুকায়নি। গায়ে কোনো চাদর নেই, কোনো চিরকুট নেই, কাছাকাছি কেউ নেই। তবু সে একদম একা ছিল না। তাকে ঘিরে ছিল কয়েকটি কুকুর। প্রতিদিন যাদের লোকজন ধাওয়া করে তাড়ায়, সেই ভবঘুরে বেওয়ারিশ কুকুরগুলো একেবারে নিখুঁত একটি বৃত্ত তৈরি করে নবজাতকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘেউ ঘেউ নয়, ছোটাছুটি নয়, শুধু নীরব প্রহরা।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এরপর রাতভর কুকুরগুলো কাউকেই শিশুটির কাছে যেতে দেয়নি। কেবল ভোরের আলো ফুটলেই কুকুরগুলো সরে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা শুক্লা মণ্ডল বলেন, ‘ঘুম ভেঙে আমরা যা দেখেছিলাম, তাতে এখনো শরীর শিউরে ওঠে।’ তিনি সবার আগে কুকুরবেষ্টিত শিশুটিকে দেখেন। তিনি বলেন, ‘কুকুরগুলো রাগী ছিল না। তারা যেন একধরনের সতর্কতায় দাঁড়িয়ে ছিল। যেন বুঝতে পারছিল এই বাচ্চাটা বাঁচার জন্য লড়ছে।’
আরেক বাসিন্দা সুভাষ পাল ভোরের একটু আগে শোনা ক্ষীণ কান্নার কথা স্মরণ করলেন। তিনি বলেন, ‘ভেবেছিলাম আশপাশের কোনো বাড়িতে অসুস্থ বাচ্চা আছে। কখনো কল্পনা করিনি বাইরে মাটিতে এক নবজাতক পড়ে আছে, আর তার চারপাশে কুকুরেরা পাহারা দিচ্ছে। তারা ঠিক প্রহরীর মতো আচরণ করছিল।’
অবশেষে শুক্লা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলে কুকুরগুলো নীরবে তাদের পাহারার বৃত্ত শিথিল করে। তিনি নিজের ওড়না দিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরেন এবং প্রতিবেশীদের ডাকেন। তড়িঘড়ি করে শিশুটিকে প্রথমে মহেশগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে সেখান থেকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
চিকিৎসকেরা পরে জানান, শিশুটির শরীরে কোনো আঘাত নেই। মাথার রক্ত জন্মদাগ থেকেই হওয়া সম্ভব এবং সবকিছু দেখে মনে হয়েছে, জন্মের পরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের ধারণা, কলোনিরই কেউ রাতের আঁধারে শিশুটিকে সেখানে রেখে গেছে।
নবদ্বীপ থানার পুলিশ ও চাইল্ড হেল্প কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে এবং শিশুটির দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার জন্য প্রক্রিয়া চালু করেছে। তবু প্রশাসনিক তৎপরতার আড়ালেও শহরের মানুষের চোখে লেগে আছে সেই রাতের দৃশ্য। প্রশিক্ষণহীন, অবহেলিত সেই কুকুরগুলো অদ্ভুত এক মানবিকতা দেখিয়েছে। স্থানীয় এক রেলকর্মী বলেন, ‘এরা সেই কুকুর, যাদের নিয়ে আমরা অভিযোগ করি। কিন্তু তারা সেই মানুষের চেয়ে বেশি মানবতা দেখিয়েছে, যে এই শিশুটিকে ফেলে গেছে।’
