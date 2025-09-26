মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিহারে ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, রাজনীতিতে উত্তাপ ততটাই বাড়ছে। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের স্রোতে চারদিকে শোরগোল। এর মধ্যে অন্যতম অভিযোগ হলো—বিহারে অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীর উপস্থিতি। ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনার পর বিজেপি এই অভিযোগ তোলে। তবে এর কড়া জবাব দিয়েছেন, অল–ইন্ডিয়া ইত্তেহাদুল মুসলেমিনের (এআইএমআইএম) প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সপ্তাহে বিহারের পূর্ণিয়ায় এক নির্বাচনী সমাবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস ও রাজ্য জনতা দল (আরজেডি) বিহারে তথাকথিত বাংলাদেশি ‘অনুপ্রবেশকারীদের’ আশ্রয় দিচ্ছে। জবাবে ওয়াইসি গতকাল বৃহস্পতিবার বলেন, বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই। বিশেষ করে সীমাঞ্চল অঞ্চলে, যেখানে আগের নির্বাচনে তাঁর দল ভালো ফল করেছিল।
ওয়াইসি বলেন, ‘মোদিজি বলেছেন, বিহারে বাংলাদেশি আছে।’ এ সময় তিনি মোদিকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘মোদিজি, বিহারে বা সীমান্ত অঞ্চলে কোনো বাংলাদেশি নেই। তবে আপনার দিল্লিতে বাংলাদেশ থেকে আসা এক বোন বসে আছেন। তাঁকে বাংলাদেশে পাঠান। সীমান্ত অঞ্চলে আনুন, আমরাই তাঁকে বাংলাদেশে পৌঁছে দেব!’
আসাদুদ্দিন ওয়াইসির এই বক্তব্য আসলে শেখ হাসিনাকে ইঙ্গিত করেই মোদিকে কটাক্ষ। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। সেই থেকে তিনি দিল্লিতেই আছেন।
অবৈধ অভিবাসন—বিশেষ করে, বাংলাদেশ থেকে—দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের বড় রাজনৈতিক ইস্যু এবং জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগের জায়গা। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশিদের শনাক্ত করতে অভিযানও চালানো হয়েছে।
বিহারে বিষয়টি আরও আলোচিত হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) ঘিরে। নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগকে বিরোধীরা বলছে দরিদ্র ও সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার কৌশল। তবে কমিশনের দাবি, এর মাধ্যমে নির্বাচন আরও স্বচ্ছ হবে। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা বিহারের ভোটার তালিকায় নেপালি, বাংলাদেশি ও মিয়ানমারের নাগরিকদের নামও পেয়েছে।
এর আগে, নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ থেকে শুরু করে নির্বাচনী সমাবেশ—সব জায়গায়ই ‘অনুপ্রবেশকারীদের’ প্রসঙ্গ তুলেছেন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর পূর্ণিয়ায় এক সমাবেশে তিনি বলেন, ‘অনুপ্রবেশের কারণে’ দেশে জনমিতিক সংকট তৈরি হয়েছে।
মোদি বলেন, এতে মানুষ তাদের ‘বোন ও মেয়েদের সম্মান’ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এনডিএ (বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট) ক্ষমতায় এলে একে একে সব অবৈধ অভিবাসীকে তাড়ানো হবে। কংগ্রেস ও আরজেডিকে তিনি অভিযুক্ত করেন ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্য দেশের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ফেলার।
মোদির ভাষায়, ‘এরা এতটাই নির্লজ্জ হয়ে গেছে যে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছে, যাত্রা বের করছে। এনডিএ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একজনও অনুপ্রবেশকারী যেন দেশে না থাকে। যারা এদের রক্ষা করতে চাইছে, তাদের আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি—আমরা তাদের বের করবই।’
অন্যদিকে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব মোদির মন্তব্যকে ভোটের আগে ‘মনোযোগ ঘোরানোর কৌশল’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘ধরা যাক বিহারে অনুপ্রবেশকারী আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত বছর আপনারা কী করেছেন? কেন্দ্রের ক্ষমতায় তো ১১ বছর ধরে আপনারাই আছেন। আবার ২০ বছর ধরে আপনারাই বিহার শাসন করছেন।’
চলতি বছরের শেষ বড় নির্বাচন হতে যাচ্ছে বিহারে। ভোটের তারিখ ঘোষিত হতে পারে আগামী মাসেই।
