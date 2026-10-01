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ভারত

সমুদ্রের প্রবল স্রোত টেনে নিল পুনের আট শিক্ষার্থীকে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ১৯
সমুদ্রের প্রবল স্রোত টেনে নিল পুনের আট শিক্ষার্থীকে
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ভারতের মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র দিভেয়াগড় সৈকতে সমুদ্রের প্রবল স্রোতে ডুবে পুনের আট শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত শিক্ষার্থীদের সবাই ১৬ বছর বয়সী। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত শিক্ষার্থীরা পুনে জেলার আলান্দির উইনার্স একাডেমি নামের একটি বেসরকারি কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থী ছিল। তারা প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরে দিভেয়াগড় সৈকতে বেড়াতে গিয়েছিল।

পুলিশের এক কর্মকর্তা এনডিটিভিকে জানান, মোট ৪৮ জনের একটি দল সৈকতে গিয়েছিল। দলে ২৫ জন ছেলে, ১৭ জন মেয়ে ও ছয়জন শিক্ষক ছিল। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আট শিক্ষার্থী সমুদ্রে নামে। পানির গভীরতা ও স্রোতের গতিবিধি সঠিকভাবে বুঝতে না পারায় তারা স্রোতের টানে ভেসে যায়।

ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজ শুরু করেন দিভেয়াগড়ের ভাউ মারুতি সালুঙ্কে মহাকালী ওয়াটার স্পোর্টসের মালিক ভাউ সালুঙ্কে ও তাঁর দলের সদস্যরা। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওয়াটার স্পোর্টস দলের সদস্যরা সমুদ্রে নেমে আট শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দিঘি সাগরি বোরলি পঞ্চায়তন থানার সহকারী পুলিশ পরিদর্শক (এপিআই) সন্তোষ আওয়াতি একটি দল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহায়তায় পুলিশ মরদেহগুলো নিজেদের হেফাজতে নেয়।

পরে মরদেহগুলো ময়নাতদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়ার জন্য বোরলি পঞ্চায়তনের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (পিএইচসি) পাঠানো হয়।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্রের পানির গভীরতা ও স্রোত সম্পর্কে ভুল ধারণার ফলেই শিক্ষার্থীরা স্রোতের টানে ভেসে যায়। পরে স্থানীয় ওয়াটার স্পোর্টস দলের দ্রুত উদ্ধার তৎপরতায় আটজনের মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

বিষয়:

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