দিল্লিতে হঠাৎ বৃষ্টি, কাশ্মীরে ভারী তুষারপাত

দিল্লির বেশ কয়েকটি এলাকায় আজ শুক্রবার সকালে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া অফিস তাদের সর্বশেষ পূর্বাভাসে জানিয়েছে, রাজধানী শহরে সারা দিন আকাশ মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের বরাত দিয়ে এনডিটিভি জানিয়েছে, আজ ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করে জানানো হয়েছিল, দিল্লির বেশ কিছু এলাকায় মাঝারি বজ্রঝড়সহ হঠাৎ ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে নারেলা, বাওয়ানা, আলিপুর, বুরারি, কাঞ্জাওয়ালা, রোহিনি, বাদলি, মডেল টাউন, আজাদপুর, প্রীতমপুরা, মুন্ডকা, পশ্চিম বিহার, পাঞ্জাবি বাগ, রাজৌরি গার্ডেন, জাফরপুর, নাজাফগড় ও দ্বারকা। এসব এলাকায় বজ্রপাত ও তীব্র বাতাসের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য প্রবল বৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার তাপমাত্রা কমে আসবে।
এদিকে কাশ্মীর উপত্যকার বিখ্যাত স্কি-রিসোর্ট গুলমার্গসহ আরও কিছু এলাকায় আজ নতুন করে ভারী তুষারপাত হয়েছে। এর পাশাপাশি শ্রীনগর ও অন্যান্য সমতল এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তীব্র ঝোড়ো হাওয়া।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একটি শক্তিশালী পশ্চিমা লঘুচাপের প্রভাবে গতকাল গভীর রাত থেকে উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার গুলমার্গে তুষারপাত শুরু হয়।
টানা তুষারপাতের কারণে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হতে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে শ্রীনগর বিমানবন্দর। তুষারপাতের ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। শ্রীনগর-জম্মু প্রধান মহাসড়কটি বন্ধ হয়ে গেছে।
হিমাচল প্রদেশের মানালিতেও নতুন করে তুষারপাত হয়েছে; যা পুরো পাহাড়ি শহরকে সাদা চাদরে ঢেকে দিয়েছে।
উত্তর আমেরিকার দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে চলমান উত্তেজনার সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিজের নবগঠিত শান্তি পরিষদ থেকে কানাডার আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে সম্বোধন করে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে...৫ মিনিট আগে
প্রেমের নেই কোনো সীমানা, নেই কোনো দেয়াল। এমনকি জেলখানার চার দেয়ালও সেই প্রেমের পথে বাধা হতে পারল না। রাজস্থানের আলওয়ারে ঘটতে যাচ্ছে এক নজিরবিহীন ঘটনা। বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন দুজন দণ্ডপ্রাপ্ত খুনি—যাঁদের একজনের হাতে রয়েছে ডেটিং অ্যাপে পরিচিত যুবককে হত্যার দাগ, আর অন্যজন একই রাতে পাঁচজনকে...২৭ মিনিট আগে
ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে গত বুধবার রাতে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিককে ‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলার ধারাবাহিকতার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটল।৩ ঘণ্টা আগে
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে এখন একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমি-সংক্রান্ত আলোচনা। একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কিয়েভের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ইউরোপের দেশগুলোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপ দুর্বল ও বিভক্ত।৪ ঘণ্টা আগে