ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

কলকাতা প্রতিনিধি
অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের একটি আদালত। গতকাল শনিবার ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে আটক করে বিএসএফ। আটক ওই পুলিশ কর্মকর্তার নাম আরিফুজ্জামান। জানা গেছে, তিনি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় অবস্থিত এপিবিএন-২-এর সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের এসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
আরিফুজ্জামান সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সীমান্ত হয়ে ভারতের বসিরহাটের ভারত-বাংলাদেশ স্বরুপনগর বিথারী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। পরে বিথারী সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাঁকে আটক করে স্বরূপনগর থানা-পুলিশের হাতে তুলে দেয়। স্বরূপনগর থানা-পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান যে, গত ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পরিবর্তনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং নিজের জীবন বাঁচাতে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। এরপর আজ রোববার স্বরূপনগর থানা-পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে।
আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টের ১৪এ (খ) ধারা এবং ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্টের ১২ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার নম্বর হলো—স্বরূপনগর পিএস কেস নং-৫৬৬/২০২৫। মামলার নথি থেকে আটক পুলিশ কর্মকর্তার যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় আরিফুজ্জামানের (৪৮) বাড়ি নীলফামারী সদর থানার সাহিপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আফসার আলী আহমদ।
অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের একটি আদালত। গতকাল শনিবার ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে আটক করে বিএসএফ। আটক ওই পুলিশ কর্মকর্তার নাম আরিফুজ্জামান। জানা গেছে, তিনি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় অবস্থিত এপিবিএন-২-এর সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের এসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
আরিফুজ্জামান সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সীমান্ত হয়ে ভারতের বসিরহাটের ভারত-বাংলাদেশ স্বরুপনগর বিথারী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। পরে বিথারী সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাঁকে আটক করে স্বরূপনগর থানা-পুলিশের হাতে তুলে দেয়। স্বরূপনগর থানা-পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান যে, গত ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পরিবর্তনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং নিজের জীবন বাঁচাতে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। এরপর আজ রোববার স্বরূপনগর থানা-পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে।
আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টের ১৪এ (খ) ধারা এবং ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্টের ১২ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার নম্বর হলো—স্বরূপনগর পিএস কেস নং-৫৬৬/২০২৫। মামলার নথি থেকে আটক পুলিশ কর্মকর্তার যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় আরিফুজ্জামানের (৪৮) বাড়ি নীলফামারী সদর থানার সাহিপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আফসার আলী আহমদ।
রাশিয়ায় ধনী ও প্রভাবশালীদের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। এবার মারা গেলেন ভ্লাদিমির পুতিনপন্থী এক রুশ-ইউক্রেনীয় প্রচারক ও গণমাধ্যমকর্মী। সরকারি গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায়—যদিও আগে কখনো তাঁর অসুস্থতার কথা প্রকাশ্যে জানা যায়নি।৩০ মিনিট আগে
এটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, প্রথম মহাকাশ ভ্রমণকারী ব্যক্তি হলেন আমেরিকান নভোচারী নিল আর্মস্ট্রং। তবে ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর একদল তরুণ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে ব্যতিক্রম মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সবার প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন শ্রী হনুমান।১ ঘণ্টা আগে
ইউক্রেনের ব্যাপক ড্রোন হামলায় রাশিয়ার কুরস্কে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কার্যক্ষমতা হঠাৎ কমে গেছে এবং লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের উস্ত-লুগা জ্বালানি টার্মিনালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এই হামলাগুলোর বিষয়ে নিশ্চিত করেছে রুশ কর্তৃপক্ষ।২ ঘণ্টা আগে
গত শুক্রবার (২২ আগস্ট) চীনের পূর্বাঞ্চলীয় ঝেজিয়াং প্রদেশের হাংঝু শহরে চীনা সংগীতশিল্পী অ্যাপমোজার্টের একটি কনসার্ট চলছিল। এ সময় একজন নারী দর্শক চিৎকার করে সাহায্যের আবেদন করেন। বিষয়টি নজরে আসে অ্যাপমোজার্টের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট থামিয়ে দেন।২ ঘণ্টা আগে