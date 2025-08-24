Ajker Patrika
ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

কলকাতা প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০: ২০
মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের একটি আদালত। গতকাল শনিবার ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে আটক করে বিএসএফ। আটক ওই পুলিশ কর্মকর্তার নাম আরিফুজ্জামান। জানা গেছে, তিনি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় অবস্থিত এপিবিএন-২-এর সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের এসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আরিফুজ্জামান সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সীমান্ত হয়ে ভারতের বসিরহাটের ভারত-বাংলাদেশ স্বরুপনগর বিথারী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। পরে বিথারী সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাঁকে আটক করে স্বরূপনগর থানা-পুলিশের হাতে তুলে দেয়। স্বরূপনগর থানা-পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান যে, গত ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পরিবর্তনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং নিজের জীবন বাঁচাতে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। এরপর আজ রোববার স্বরূপনগর থানা-পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে।

ছবি: কলকাতা প্রতিনিধি
ছবি: কলকাতা প্রতিনিধি

আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টের ১৪এ (খ) ধারা এবং ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্টের ১২ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার নম্বর হলো—স্বরূপনগর পিএস কেস নং-৫৬৬/২০২৫। মামলার নথি থেকে আটক পুলিশ কর্মকর্তার যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় আরিফুজ্জামানের (৪৮) বাড়ি নীলফামারী সদর থানার সাহিপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আফসার আলী আহমদ।

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছেবিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

সীমান্তআটকপুলিশবিএসএফবাংলাদেশিভারতআদালতপশ্চিমবঙ্গ
