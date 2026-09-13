Ajker Patrika
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ভারত

নাগরদোলায় চুল আটকে উপড়ে গেল তরুণীর মাথার চামড়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ৪৫
নাগরদোলায় চুল আটকে উপড়ে গেল তরুণীর মাথার চামড়া
গত শুক্রবার স্থানীয় উৎসবে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের ইয়াভাতমাল জেলায় একটি বার্ষিক মেলায় নাগরদোলায় চড়ার সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন ২৫ বছর বয়সী এক তরুণী। রাইডের ঘূর্ণমান অংশের সঙ্গে চুল পেঁচিয়ে গিয়ে তাঁর মাথার স্ক্যাল্প বা চামড়ার একটি বড় অংশ উপড়ে গেছে।

গত শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) জেলার মহাগাঁও তালুক এলাকায় স্থানীয় ‘তানহা পোলা’ উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত একটি মেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত ওই তরুণীর নাম বালি মারোতি তালি কোটে। তিনি ফুলসাওয়াঙ্গি এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, প্রতিবছরের ঐতিহ্য অনুযায়ী পুনেশ্বর মহাদেব মন্দিরে প্রার্থনা ও উৎসব উপলক্ষে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রচুরসংখ্যক নারী ও শিশু মেলায় সমবেত হয়েছিল।

দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য মেলায় বসানো হয়েছিল একটি বড় আকারের নাগরদোলা। তরুণী বালি তালি কোটে সেই নাগরদোলায় চড়েছিলেন।

রাইডটি দ্রুতগতিতে ঘুরতে শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মাথার চুল আসনের পেছনের ঘূর্ণমান বিয়ারিংয়ে পেঁচিয়ে যায়। কিন্তু নাগরদোলাটি দ্রুত ঘুরতে থাকায় চুলে তীব্র টান পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে তরুণীর মাথার চামড়া উপড়ে যায়।

যন্ত্রণায় তরুণী চিৎকার করতে থাকলে পুরো মেলা প্রাঙ্গণে চরম আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনাটি চোখে পড়ামাত্র মেলায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দ্রুত নাগরদোলা থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

পরে রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় তরুণীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সময়মতো রাইডটি থামানো সম্ভব না হলে আরও বড় ধরনের প্রাণহানি বা ট্র্যাজেডি ঘটতে পারত বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এই দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মেলাগুলোতে বিভিন্ন রাইডের কারিগরি নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

মেলার অস্থায়ী নাগরদোলা ও অন্যান্য রাইডের ফিটনেস বা প্রয়োজনীয় তদারকি নিশ্চিত না করেই এগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মেলায় আসা সাধারণ দর্শনার্থীরা।

বিষয়:

মহারাষ্ট্রপুলিশদুর্ঘটনাহাসপাতালভারত
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