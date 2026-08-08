ডেটিং অ্যাপ, অন্তরঙ্গ ছবি: যেভাবে ৬ কোটি রুপি হাতিয়ে নিলেন ভারতীয় এক নারী

জনপ্রিয় ডেটিং অ্যাপ টিন্ডার ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুরুষদের সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা। এরপর সুযোগ বুঝে তাঁদের গোপন ও অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি-ভিডিও তুলে হুমকি এবং ব্ল্যাকমেল করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া। ভারতের উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে এমনই এক প্রতারক চক্রের সন্ধান মিলেছে, যার নেপথ্যে রয়েছেন পল্লবী সিং রাজপুত নামের এক নারী।
এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক আইনজীবীর লিখিত অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে এই ভয়ংকর চক্রটি প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত নারী ও তাঁর চক্রটি বিভিন্ন পুরুষের কাছ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকা) হাতিয়ে নিয়েছেন।
মামলার এজাহার ও ভুক্তভোগীদের দাবি থেকে জানা যায়, পল্লবী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডেটিং অ্যাপ ব্যবহার করে টার্গেট করা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করতেন। ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গাঢ় হলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করা হতো। পরবর্তীত সময়ে গোপন বৈঠকে তাঁদের অজান্তে বা কৌশলে তোলা অন্তরঙ্গ ছবি ও ভিডিও দিয়ে শুরু হতো ব্ল্যাকমেল।
টাকা দিতে অস্বীকার করলে ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার মতো গুরুতর অপরাধের মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হতো। অভিযোগকারীর দাবি, এই নারীর করা মিথ্যা মামলায় ইতিমধ্যেই অন্তত পাঁচজন কারাভোগ করছেন। পরবর্তী আইনি ঝামেলা ও সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার ভয়েই মূলত ভুক্তভোগীরা বাধ্য হয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা তুলে দিতেন পল্লবীর হাতে।
এদিকে ঘটনাটির পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েকটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ছবিতে দেখা যায়, বিছানার ওপর ভারতীয় রুপির বান্ডিল স্তূপ করে রাখা হয়েছে। অন্য একটি ছবিতে এক নারীকে অস্ত্র হাতে বসে থাকতে দেখা যায়। তবে ছবিগুলোর সত্যতা ও উৎস এখনো স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, নতুনদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে ওই নারী সুইটি তিওয়ারিসহ একাধিক ছদ্মনামে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতেন। এই বিশাল ব্ল্যাকমেল ও অর্থ আত্মসাতের প্রক্রিয়ায় পল্লবীকে দুজন পুরুষ ও দুজন নারী সহযোগী সরাসরি সাহায্য করতেন বলে জানা গেছে।
অভিযোগ ওঠার পর প্রয়াগরাজ পুলিশ ঘটনার সত্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।
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