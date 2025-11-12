Ajker Patrika
ভারত

ভারতীয় গোয়েন্দাদের ঘোল খাওয়াল ডা. উমর, গাড়িটি ৩ ঘণ্টা ধরে পার্কিং লটে অপেক্ষার পর ঘটে বিস্ফোরণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিস্ফোরণের আগে উমর তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে কাছাকাছি একটি পার্কিং লটে গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। ছবি: সংগৃহীত
বিস্ফোরণের আগে উমর তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে কাছাকাছি একটি পার্কিং লটে গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। ছবি: সংগৃহীত

দিল্লির লাল কেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত উমর মুহাম্মদের কর্মকাণ্ড নিয়ে তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। বিস্ফোরণের আগে উমর মুহাম্মদ তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে কাছাকাছি একটি পার্কিং লটে গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি তদন্তকারীদের নতুন তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, উমর মুহাম্মদ গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য প্রথমে লাল কেল্লার পার্কিং এলাকাকে বেছে নিয়েছিলেন, যেখানে শীতকালে ব্যাপক ভিড় থাকে। তবে তাঁর সহযোগী গ্রেপ্তার ও বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধারের পরে হতাশায় থাকা উমর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে যান—সোমবার লাল কেল্লা বন্ধ থাকে। তিনি যখন পার্কিং লটে পৌঁছান, তখন সেখানে কোনো ভিড় ছিল না। বিষয়টি উমরকে হতাশ করে এবং তিনি কী করবেন, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়েন।

তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর তিনি নেতাজি সুভাষ মার্গের দিকে গাড়ি নিয়ে যান, যা একদিকে লাল কেল্লা এবং অন্যদিকে চাঁদনি চকের পাশ দিয়ে গেছে। এরপর লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি ট্রাফিক সিগন্যালেই গাড়িটি বিস্ফোরিত হয়।

ফরিদাবাদ থেকে লাল কেল্লা, উমরের পথ অনুসরণ

প্রায় ৬০০ পুলিশ সদস্য ১ হাজারের বেশি সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে উমর মুহাম্মদের সাদা রঙের হুন্ডাই আই-২০ গাড়িটির গতিবিধি শনাক্ত করেছেন।

গাড়িটি সোমবার সকালে ফরিদাবাদের আল ফালাহ ইউনিভার্সিটি থেকে রওনা হয়। সকাল ৮টা ১৩ মিনিটে এটি হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্তে বাদরপুরের টোল প্লাজা অতিক্রম করে। এরপর ময়ূর বিহার এবং কনট প্লেস হয়ে লাল কেল্লার কাছাকাছি পার্কিংয়ে পৌঁছায়।

এই দীর্ঘ যাত্রার মধ্যে তিনি পুরোনো দিল্লির কাছে আসফ আলী রোডে প্রায় আধা ঘণ্টা বিরতি নেন। সিসিটিভি ফুটেজে তাঁকে গাড়িতে একা বসে থাকতে দেখা যায়। সংক্ষিপ্ত বিরতির পর তিনি আবার ড্রাইভ শুরু করে পার্কিং লটে যান।

কনট প্লেস কি লক্ষ্য ছিল

দিল্লিতে প্রবেশের পর উমর যে পথটি নিয়েছিলেন, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। বাদরপুর টোল বুথ থেকে তিনি প্রথমে ময়ূর বিহারের দিকে যান, যেখানে দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ স্থান অক্ষরধাম মন্দির অবস্থিত। সেখান থেকে সরাসরি পুরোনো দিল্লিতে না এসে তিনি পথ পরিবর্তন করে দিল্লির প্রাণকেন্দ্র কনট প্লেসে যান।

তদন্তকারীরা কনট প্লেস থেকে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছেন এই সন্দেহে যে কনট প্লেস কি হামলার লক্ষ্য ছিল?

উমর সকাল ৮টার পরপরই দিল্লিতে প্রবেশ করলেও বিস্ফোরণ ঘটে প্রায় ১১ ঘণ্টা পরে। দীর্ঘ এই সময়ে পথ পরিবর্তন এবং তিন ঘণ্টা পার্কিং লটে কাটানো—এসবের পেছনে কোনো নির্দেশের জন্য অপেক্ষা, নাকি লক্ষ্য ঠিক করার দ্বিধা কাজ করছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

মোবাইল ফোন বন্ধ করে লাপাত্তা হন ডা. উমর, তিন দিন পর লালকেল্লায় বোমা হামলামোবাইল ফোন বন্ধ করে লাপাত্তা হন ডা. উমর, তিন দিন পর লালকেল্লায় বোমা হামলা

উমরের ফোন নিয়ে বড় প্রশ্ন

পুলিশ জানতে পেরেছে, উমরের ফোনটি বিস্ফোরণের ১০ দিন আগে অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর থেকে বন্ধ ছিল এবং এটির শেষ অবস্থান ছিল আল ফালাহ ইউনিভার্সিটি। উমরের যাত্রাপথের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাঁকে একবারও ফোন ব্যবহার করতে দেখা যায়নি।

এ থেকে প্রশ্ন উঠেছে, ফোন ব্যবহার বা বহন না করা কি পরিকল্পনার অংশ ছিল? কোনো ধরনের সন্দেহ এড়াতে তাঁকে ফোন না রাখতে বলা হয়েছিল কি না? অন্য প্রশ্নটি হলো, ফোনের সংযোগ ছাড়া তিনি অন্যদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ রাখছিলেন? তবে কি উমর অন্য কোনো ফোন ব্যবহার করছিলেন? তদন্তকারীরা এ বিষয়েও খতিয়ে দেখছেন।

পার্কিং লটের ৩ ঘণ্টার রহস্য

পার্কিং লটে উমরের তিন ঘণ্টার অপেক্ষা অনেক প্রশ্ন তুলেছে। কিছু রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এই সময়ে তিনি ফরিদাবাদে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তারের খবর পড়ছিলেন। তবে এটি তাঁর ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল, তা জল্পনার বিষয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রগুলো দাবি করছে, বিস্ফোরণটি আতঙ্ক থেকে ঘটানো হয়েছে। তাদের যুক্তি, বিস্ফোরকগুলো সঠিকভাবে একত্র করা হয়নি, ফলে এর প্রভাব সীমিত হয়েছে। এই আতঙ্ক ফরিদাবাদে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর ২ হাজার ৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার এবং উমরের সহযোগী গ্রেপ্তারের ফল হতে পারে।

তবে এ মুহূর্তে এগুলো সবই অনুমান, তদন্তই কেবল ঘটনার সম্পূর্ণ শৃঙ্খল উন্মোচন করতে পারবে।

বিষয়:

দিল্লিপুলিশমোবাইল ফোনভারতবোমা হামলাহামলাবিস্ফোরণ
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

৪৩ দিন পর যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন অবসানের উদ্যোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিল। ছবি: সংগৃহীত
যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিল। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস ৪৩ দিন চলা শাটডাউনের অবসান ঘটাতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন অর্থায়ন বিলের ওপর ভোটাভুটির আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই বিল পাস হলে খাদ্যসহায়তা পুনরায় চালু হবে, কয়েক লাখ সরকারি কর্মচারী বকেয়া বেতন পাবেন এবং আংশিকভাবে অচল বিমান নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আবার সচল হবে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিপাবলিকানরা বর্তমানে ২১৯-২১৩ আসনে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে। তবে বিলটিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থন থাকায় ডেমোক্র্যাটদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর দল একত্র থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মার্কিন সরকারের শাটডাউন অবসানের বিল সিনেটে পাস, নিম্নকক্ষে অনুমোদনের অপেক্ষামার্কিন সরকারের শাটডাউন অবসানের বিল সিনেটে পাস, নিম্নকক্ষে অনুমোদনের অপেক্ষা

এর আগে গত সোমবার ৬০–৪০ ভোটে পাস হওয়া এই প্রস্তাবে প্রায় সব রিপাবলিকান সিনেটর ও আট ডেমোক্র্যাট সিনেটর সমর্থন দেন। যদিও ডেমোক্র্যাটরা সরকারি অর্থায়নের সঙ্গে বছরের শেষে মেয়াদোত্তীর্ণ হতে যাওয়া স্বাস্থ্য ভর্তুকি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটি গৃহীত হয়নি। সমঝোতা অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসে এই ভর্তুকি নিয়ে ভোট হবে, তবে তা বহাল থাকবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন চুক্তির মাধ্যমে ১ অক্টোবর মেয়াদোত্তীর্ণ ফেডারেল সংস্থাগুলোর অর্থায়ন পুনরায় চালু হবে। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ফেডারেল কর্মীর সংখ্যা কমানোর পরিকল্পনা ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

বিলটি এখন রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদে আছে। আজ বুধবার প্রতিনিধি পরিষদে এই বিল পাস করতে একটি ভোটাভুটির আয়োজন করা হয়েছে।

বিলটি পাস হলে সরকারের অর্থায়ন ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হবে। ফলে আপাতত যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার বছরে প্রায় ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার নতুন ঋণ যোগ করে ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলারের মোট ঋণের পথে এগিয়ে যাবে।

তবে সরকারি কার্যক্রম পুনরায় চালুর পাশাপাশি প্রতিনিধি পরিষদ আরও একটি বিতর্কিত ইস্যুর মুখোমুখি হতে পারে। আর তা হলো, জেফরি এপস্টেইনের অপ্রকাশিত নথি প্রকাশের দাবিতে ভোট। স্পিকার মাইক জনসন ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এত দিন বিষয়টি আটকে রেখেছিলেন।

অর্থাৎ সরকার চালুর সাংবিধানিক দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর প্রতিনিধি পরিষদ আবারও ট্রাম্পের সাবেক বন্ধু এপস্টেইনের মৃত্যু ও সংশ্লিষ্ট ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় ফিরে যেতে পারে।

এই বিলের ওপর ভোট আজ স্থানীয় সময় রাতে হওয়ার কথা। কিছু রিপাবলিকানের বিরোধিতা থাকলেও তা বিল পাসে প্রভাব ফেলবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেন্টাকির রিপাবলিকান থমাস ম্যাসি ও ইন্ডিয়ানার ভিক্টোরিয়া স্পার্টজ আগের অর্থায়ন বিলের বিরোধিতা করেছিলেন, এবারও তাঁরা আপত্তি জানাতে পারেন।

এদিকে, হাউস ফ্রিডম ককাস (কংগ্রেসের রক্ষণশীল ব্লক) প্রায়ই ব্যয়সংক্রান্ত বিল আটকে দেয়। তবে তারা এবার বিলটিতে বাধা দেবে না বলে জানিয়েছেন এর চেয়ারম্যান অ্যান্ডি হ্যারিস। তিনি বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, আমরা সবাই এবার এই বিলের পক্ষে থাকব।’

এই ভোটের ফলেই নির্ধারিত হবে—যুক্তরাষ্ট্র সরকার আবার পূর্ণভাবে সচল হতে পারবে নাকি ইতিহাসের দীর্ঘতম অচলাবস্থা আরও দীর্ঘায়িত হবে।

বিষয়:

সরকারশাটডাউনডোনাল্ড ট্রাম্পপার্লামেন্টযুক্তরাষ্ট্র
মধ্যপ্রাচ্য

আফগান বালিকাবধূ এখন ইউরোপের শীর্ষ বডিবিল্ডার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রোয়া করিমি। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে
রোয়া করিমি। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে

ক্রিস্টাল বসানো বিকিনিতে ঝলমল করছেন মঞ্চে দাঁড়ানো একজন নারী। তাঁর উজ্জ্বল, ট্যান করা ত্বক পেশির প্রতিটি সুনির্দিষ্ট রেখা ফুটিয়ে তুলছে। রোয়া করিমির নিখুঁত মেকআপ ও সোনালি চুল দেখে মনে হবে, তিনি যেন মিস ইউনিভার্সের ফাইনালে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিন্তু আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে যে এই নারীই ১৫ বছর আগে আফগানিস্তানে একজন কিশোরী মা ছিলেন। বালিকাবধূ হিসেবে তাঁকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেখান থেকে পালিয়ে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন।

বর্তমানে ৩০ বছর বয়সী রোয়া করিমি ইউরোপের শীর্ষ বডিবিল্ডারদের একজন এবং চলতি সপ্তাহে তিনি বিশ্ব বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন। রোয়ার এই উত্থান যেন উল্কার মতো।

রোয়া যখন তাঁর মা ও ছোট ছেলেকে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে নরওয়েতে আশ্রয় নেন, তখন তাঁর জন্য এই বিষয়গুলো কল্পনা করাও কঠিন ছিল। নরওয়েতে এসে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন। পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি একজন নার্স হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখানেই রোয়া তাঁর বর্তমান স্বামীর (যিনি নিজেও একজন বডিবিল্ডার) সঙ্গে পরিচিত হন।

রোয়া বলেন, বছরের পর বছর ধরে তাঁর ওপর চাপানো মানসিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে বডিবিল্ডিং তাঁকে সাহায্য করেছে। বিবিসি নিউজ আফগানকে তিনি বলেন, ‘যখনই আমি জিমে যাই, আমার মনে পড়ে আফগানিস্তানে এমন একটা সময় ছিল, যখন আমার স্বাধীনভাবে ব্যায়াম করারও অনুমতি ছিল না।’

রোয়া যখন আফগানিস্তানে ছিলেন, তখন সেখানে সামাজিক নানা বিধিনিষেধ ছিল, তবে ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর তা আরও খারাপ হয়। এখন সেখানে ১২ বছর বয়সের পর মেয়েদের স্কুলে যাওয়া, পুরুষ সঙ্গী ছাড়া দূরপাল্লার ভ্রমণ ও উচ্চ স্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ।

রোয়া বলেন, ‘আমি সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে ভাগ্যবান, কিন্তু অনেক নারী এখনো তাদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। এটা সত্যিই দুঃখজনক এবং হৃদয়বিদারক।’

২০১১ সালে রোয়া তাঁর তৎকালীন স্বামীকে ছেড়ে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। নরওয়েতে এসে তাঁকে নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। নরওয়েজিয়ান ভাষা শিখতে হয়। শুরুটা কঠিন হলেও তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়—তিনি নার্সিং পড়েন এবং রাজধানী অসলোর একটি হাসপাতালে কাজ শুরু করেন।

তবে রোয়ার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল বডিবিল্ডিং। জিমে যাওয়া শুধু শারীরিক ব্যায়ামের জন্য ছিল না; এটি তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত পরিচয় পুনর্গঠনের একটি উপায় ছিল। এখানেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্বামী, আফগান বংশোদ্ভূত কামাল জালালউদ্দিনের সঙ্গে পরিচিত হন। কামাল দীর্ঘদিন ধরে বডিবিল্ডিংয়ে যুক্ত এবং রোয়ার মেন্টরদের মধ্যে একজন।

রোয়া বলেন, ‘কামালের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি খেলাধুলা করতাম, কিন্তু পেশাদার পর্যায়ে নয়। তাঁর অনুপ্রেরণা আমাকে প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রথা ভাঙার পথ বেছে নিতে সাহস জোগায়। আমি বিশ্বাস করি, একজন পুরুষ যদি একজন নারীর পাশে দাঁড়ায়, তবে দারুণ কিছু হতে পারে।’

আফগান বালিকাবধূ থেকে বডিবিল্ডিংয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রোয়া করিমি (মাঝে)। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে
আফগান বালিকাবধূ থেকে বডিবিল্ডিংয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রোয়া করিমি (মাঝে)। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে

১৮ মাস আগে রোয়া তাঁর নার্সিং ক্যারিয়ার ছেড়ে পেশাদার বডিবিল্ডিং জগতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আফগান কালচার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দেশের, নতুন নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। তিনি বলেন, ‘আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সেই সমস্ত সীমা ও কাঠামো ভেঙে বের হওয়া, যা অন্যরা ধর্মের নামে আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।’

রোয়ার বর্তমান জীবন আফগানিস্তানের সামাজিক প্রথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় মৃত্যুর হুমকিসহ নানা সমালোচনায় জর্জরিত হন তিনি। তবে তিনি এই মন্তব্যগুলো পাত্তা দেন না।

রোয়া বলেন, ‘মানুষ কেবল আমার চেহারা আর বিকিনি দেখে। কিন্তু এই চেহারার পেছনে রয়েছে বছরের পর বছর ধরে ভোগান্তি, প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়। এই সাফল্য সহজে আসেনি।’

তবে সোশ্যাল মিডিয়া রোয়ার জন্য একটি ইতিবাচক প্ল্যাটফর্মও বটে। এটি তাঁকে আফগানিস্তানের নারীদের সঙ্গে কথা বলার, স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের পরিচয় পুনর্গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানানোর সুযোগ দেয়। রোয়া মনে করেন, তাঁর জীবনসংগ্রাম শুধু কট্টর সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই নয়, একই সঙ্গে এটি তাঁর নিজ দেশের নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার।

রোয়া বর্তমানে বার্সেলোনায় শুরু হতে যাওয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিটনেস অ্যান্ড বডিবিল্ডিং ফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর আগে এপ্রিল মাসে স্টপেরিয়েট ওপেন বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় তিনি ‘ওয়েলনেস’ বিভাগে স্বর্ণপদক জেতেন, যেখানে পেশি নয় বরং স্বাভাবিক ফিটনেস ও স্বাস্থ্যকর চেহারার ওপর জোর দেওয়া হয়।

এরপর তিনি নরওয়ে ক্লাসিক-২০২৫ প্রতিযোগিতায় আরেকটি জয় অর্জন করেন, যা তাঁকে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে স্থান করে দেয় এবং সেখান থেকে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পান।

রোয়া বলেন, ‘আজকের এই অবস্থানে আমি এক দিনে আসতে পারিনি। ধাপে ধাপে আমি এই অবস্থানে এসেছি। এখন যখন নিজের অবস্থানের কথা ভাবি, আমার ভালো লাগে। আমি গর্ববোধ করি।’ রোয়ার স্বামী কামাল বলেন, ‘রোয়াকে মঞ্চে দেখাটা আমাদের একসঙ্গে তৈরি করা স্বপ্নের বাস্তবায়ন।’

কিন্তু রোয়ার কাছে এই প্রতিযোগিতা কেবল তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য নয়। তিনি বলেন, ‘আমি মানসিকভাবে শক্তিশালী এবং আমার সবটুকু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। আশা করি, প্রথম কোনো আফগান মেয়ে হিসেবে আমি ইতিহাস তৈরি করব।’

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যএশিয়ানারীনরওয়েস্বাস্থ্যইউরোপআফগানিস্তান
লাতিন আমেরিকা

মার্কিন হামলার আশঙ্কায় ভেনেজুয়েলায় গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৫৫
ভেনেজুয়েলার সামরিক বাহিনী । ছবি: সংগৃহীত
ভেনেজুয়েলার সামরিক বাহিনী । ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো হামলার ক্ষেত্রে গেরিলা কৌশলে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বা দেশে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করছে ভেনেজুয়েলা। এ সংক্রান্ত একাধিক নথি ও বিভিন্ন সূত্রের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই তথ্য জানিয়েছে। এই কৌশলের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ভেনেজুয়েলা সরকার এরই মধ্যে পুরোনো রুশ অস্ত্র মোতায়েন শুরু করেছে।

বিশ্লেষকেরা এই পদক্ষেপকে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির সামরিক জনবল ও সরঞ্জামের ঘাটতির এক নীরব স্বীকারোক্তি বলে মনে করছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় স্থল অভিযান চালানোর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন ‘পরবর্তী লক্ষ্য হবে স্থল।’ এমন মন্তব্যের পর একাধিক সন্দেহভাজন মাদক পরিবহন জাহাজে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে হামলা চালানো হয়েছে এবং ওই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক শক্তি ব্যাপকভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। পরে তিনি অবশ্য স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি ভেনেজুয়েলায় সরাসরি হামলার কথা ভাবছেন না।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বলেছেন ট্রাম্প তাকে উৎখাত করার চেষ্টা করছেন এবং ভেনেজুয়েলার নাগরিক ও সেনারা সেই চেষ্টা প্রতিরোধ করবে। ভেনেজুয়েলার সামরিক শক্তি মার্কিন সামরিক শক্তির তুলনায় যথেষ্ট ক্ষীণ। প্রশিক্ষণের অভাব, কম বেতন এবং পুরোনো সরঞ্জামের কারণে দুর্বল হয়ে আছে এই বাহিনী।

ভেনেজুয়েলার সামরিক সক্ষমতার বিষয়ে অবগত ছয়টি সূত্র জানিয়েছে, কিছু ইউনিট কমান্ডার স্থানীয় খাদ্য উৎপাদকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সৈন্যদের খাবার জোগাড় করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, সরকারি সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়।

এই বাস্তবতা মাদুরোর সরকারকে দুইটি সম্ভাব্য কৌশলের ওপর বাজি ধরতে বাধ্য করেছে—এর মধ্যে একটি গেরিলা-কৌশলে প্রতিরোধ। এই পরিকল্পনা এরই মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, যদিও বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি। তবে এবং অন্য কৌশলটি কী তা এখনো জানা যায়নি।

মাদুরো বলেছেন, ৮০ লাখ নাগরিক মিলিশিয়ায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ভেনেজুয়েলাকে রক্ষা করার জন্য এবং কিছু নাগরিক রয়টার্সকে সম্প্রতি বলেছেন—তারা বিদেশি বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তবে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সূত্রের অনুমান করেছে যে, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই প্রতিরোধে অংশ নেবে। তবে ভেনেজুয়েলার প্রায় ৬০ হাজার সদস্যের সেনা ও ন্যাশনাল গার্ড রয়েছে এবং এই বাহিনীই গেরিলা কৌশল বাস্তবায়নে মূল বাহিনী হবে।

তবে ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনীর সরঞ্জামের অধিকাংশই রাশিয়ান তৈরি এবং কয়েক দশক পুরোনো। দেশটি ২০০০-এর দশকে রাশিয়া থেকে প্রায় ২০টি সুখোই ফাইটার জেট কিনেছে, কিন্তু "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বি-২ বোমারু বিমানের তুলনায় এগুলো কিছুই নয়—বলে মন্তব্য করেছেন প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত একটি সূত্র। তিনি আরও বলেছেন, ভেনেজুয়েলার রাশিয়ার হেলিকপ্টার, ট্যাংক এবং কম উচ্চতায় উড়ন্ত বিমান ধ্বংস করতে সক্ষম কাঁধে বহনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রও পুরোনো।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে জানিয়েছে তারা ভেনেজুয়েলার সহায়তার জন্য প্রস্তুত, তবে উত্তেজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে। মাদুরো মস্কোর কাছে সুখোই জেট মেরামত, রাডার সিস্টেমের উন্নতি এবং ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের আবেদন করেছেন। ভেনেজুয়েলা এরই মধ্যে রাশিয়ার তৈরি ৫ হাজার ইগলা ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে বলে জানিয়েছে এক সূত্র।

বিষয়:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভেনেজুয়েলারাশিয়াযুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

বিবিসির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মানহানির মামলা আদৌ সম্ভব?

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলা করার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলা করার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলা করার হুমকি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, বিবিসি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি তথ্যচিত্র সম্পাদনা করেছে, যাতে মনে হয়, তিনি ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে সহিংসতার উসকানি দিয়েছিলেন।

বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলা করতে পারেন ট্রাম্পবিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলা করতে পারেন ট্রাম্প

তবে আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মামলা টিকিয়ে রাখতে হলে ট্রাম্পকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে—ফ্লোরিডায় ওই তথ্যচিত্র দেখে কেউ বিভ্রান্ত হয়েছেন কি না। এরপর আদালত ঠিক করবেন, বিবিসি যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের এখতিয়ারের আওতায় পড়ে কি না।

ট্রাম্প ও তাঁর আইনজীবীদের অভিযোগ, বিবিসি তাদের ‘প্যানোরামা’ অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের এক ভাষণের দুটি অংশ জোড়া লাগিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যাতে মনে হয়, তিনি সমর্থকদের দাঙ্গায় উসকানি দিয়েছেন।

বিবিসির চেয়ারম্যান সামির শাহ ইতিমধ্যে সম্পাদনায় ভুল স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং জানিয়েছেন, আইনি নোটিশের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবিসিও সংকটে পড়েছে। এর মধ্যে বিবিসির ডিরেক্টর জেনারেল টিম ডেভি ও নিউজ সিইও ডেবোরা টারনেস পদত্যাগ করেছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের কাছে বিবিসিকে পাঠানো ট্রাম্প প্রশাসনের চিঠির একটি কপি এসেছে। যাতে বলা হয়েছে, বিবিসিকে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে সম্প্রচারিত পর্বটি প্রত্যাহারের জন্য আগামী শুক্রবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে, নতুবা মামলা করা হবে।

এর আগে ট্রাম্প ফক্স নিউজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমি বাধ্য হয়েছি বিবিসির বিরুদ্ধে মামলা করতে। তারা জনগণকে প্রতারিত করেছে আর এখন নিজেরাই সেটা স্বীকার করছে।’

তবে মার্কিন আদালতে বিবিসির বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, বিবিসি একটি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম। এর সদর দপ্তর যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে অবস্থিত ব্রডকাস্টিং হাউসে। প্রশ্ন হতে পারে, ট্রাম্প কি যুক্তরাষ্ট্রে বসে বিবিসির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন?

এ ক্ষেত্রে ট্রাম্পের আইনজীবীরা ইঙ্গিত দিয়েছেন, মামলা হবে ফ্লোরিডায়। তবে এখানেও কিছু প্রশ্ন হতে পারে। যেমন; আদালত প্রথম প্রশ্ন করতে পারেন—বিবিসি কি ফ্লোরিডায় সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থেকে ওই ভিডিওটি প্রচার করেছে এবং সেখানে কেউ কি ওই তথ্যচিত্র দেখে বিভ্রান্ত বা প্রভাবিত হয়েছেন?

দ্বিতীয়ত, মামলাটি যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে টিকবে কি না, তা নির্ভর করবে আদালতের এখতিয়ারের (Jurisdiction) ওপর। যদি ফ্লোরিডার আদালত এই এখতিয়ার অস্বীকার করেন, তাহলে মামলা দ্রুত খারিজ হয়ে যাবে।

ট্রাম্পকে কী প্রমাণ করতে হবে

যুক্তরাষ্ট্রে মানহানির মামলা বেশ কঠিন। এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে প্রমাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রমাণ করতে হবে—বিবিসির প্রচারিত বিষয়টি ভুল ও মানহানিকর এবং বিবিসি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত সত্য গোপন করেছে।

ট্রাম্পের আইনজীবীরা বিবিসির অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ যাচাই করতে চাইবেন, যা প্রমাণ করবে যে তারা দর্শকদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল বা সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছিল।

আরও একটি বিষয় হলো, বিবিসির বিরুদ্ধে বামঘেঁষা পক্ষপাতের অভিযোগ রয়েছে। ট্রাম্পের আইনজীবীরা প্রমাণ হিসেবে এ ধরনের তথ্য কাজে লাগাতে পারেন।

বিবিসি কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী সংবাদমাধ্যমকে সবচেয়ে শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা দেয়। ফ্লোরিডার আদালতে বিবিসি দাবি করতে পারে—তথ্যচিত্রটি সত্য, এর প্রচার বা সম্পাদনা দর্শককে বিভ্রান্ত করেনি এবং ট্রাম্পের সুনাম বা আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

এ ছাড়া ফ্লোরিডায় একটি রাজ্য আইন রয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, ফ্লোরিডায় মানহানির মামলা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলে তা দ্রুত খারিজ করার বিধানও রয়েছে।

ট্রাম্প যুক্তরাজ্যে মামলা করছেন না কেন

ব্রিটেনে মানহানির মামলা দাখিল করতে হয় কোনো ঘটনা ঘটার এক বছরের মধ্যে, যা ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে মানহানির মামলায় সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড (প্রায় ৪.৭ লাখ ডলার), যা ট্রাম্পের দাবির তুলনায় অনেক কম।

অন্যদিকে, এই মামলায় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কয়েক শ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

ট্রাম্প কি সত্যিই ১ বিলিয়ন ডলার পেতে পারেন

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অঙ্ক মূলত আলোচনার চাপ সৃষ্টি ও সমঝোতার কৌশল। শেষ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক করবেন আদালত বা জুরি।

এর আগে ২০২৪ সালে ট্রাম্প মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএসের বিরুদ্ধে ২০ বিলিয়ন ডলারের মামলা করেছিলেন, যা পরে ১৬ মিলিয়ন ডলারে মীমাংসা হয়।

তা ছাড়া চলতি বছরের জুলাইয়ে তিনি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধেও ১০ বিলিয়ন ডলারের মামলা করেছেন, যা এখনো চলমান।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যবিবিসিমানহানিমামলাডোনাল্ড ট্রাম্পআদালতক্ষতিপূরণ
