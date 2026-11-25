১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ‘বাংলাদেশ নিয়ে নেওয়ার’ হুমকি বিজেপি মন্ত্রীর
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভাব্য দেশে ফেরা নিয়ে চলমান আলোচনার মধ্যেই আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ‘বাংলাদেশ নিয়ে নেওয়ার’ হুমকি দিয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে তিনি এই মন্তব্য করেন।
তবে ‘বাংলাদেশ নিয়ে নেওয়া’ বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দেননি ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এই বিধায়ক।
এদিকে, শেখ হাসিনার দেশে ফেরা প্রসঙ্গে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ঢাকার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীরা জানিয়েছেন, দেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, তিন সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে অর্জুন সিং বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে নেব আমরা। অনেক হয়েছে। বাংলাদেশের কাছে আর কোনো বাহানা পড়ে নেই। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু নিধন হয়েছে, তার প্রতিশোধ নিতেই হবে। তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।’
উল্লেখ্য, আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। এর আগে শেখ হাসিনার মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলিকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে করেই ঢাকায় ফিরতে চান শেখ হাসিনা।
অন্যদিকে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিষয়টি নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকরের কাছে চিঠি দেওয়ার কথা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
শেখ হাসিনার দেশে ফেরার জল্পনার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, শেখ হাসিনাকে কেবল বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি করার জন্যই দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিতও দেন তিনি।
একই সুরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম স্পষ্টভাবে জানান, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। এমনকি তিনি বিদেশে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাসে গেলেও সেখানেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা চলছে।
শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফেরার জল্পনা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের সাম্প্রতিক বক্তব্য নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান বাংলাদেশ সরকার প্রত্যর্পণ চুক্তির মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইলেও নয়াদিল্লি এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক অবস্থান স্পষ্ট করেনি।