Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

কানাডায় জামিন পেয়েই অজিত দোভালকে দেখে নেওয়ার হুমকি খালিস্তানপন্থীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
খালিস্তানি ইন্দরজিৎ সিং গোসাল, ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। ছবি: সংগৃহীত
খালিস্তানি ইন্দরজিৎ সিং গোসাল, ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। ছবি: সংগৃহীত

কানাডায় গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহের মধ্যেই জামিনে মুক্তি পেয়েছেন খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী ইন্দরজিৎ সিং গোসাল। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পরই তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী গুরপতবন্ত সিং পান্নুন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে হুমকি দিয়েছেন। এনডিটিভির কাছে আসা একটি ভিডিওতে গোসালকে অন্টারিও সেন্ট্রাল ইস্ট কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

কারাগারের বাইরে তিনি নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেন এবং ‘খালিস্তান’ আন্দোলনের জন্য পান্নুনের প্রতি তাঁর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। ভিডিওতে গোসাল বলেন, ‘ভারত, আমি মুক্ত। আমি গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে সমর্থন করতে আগামী ২৫ নভেম্বর খালিস্তানিদের নিয়ে গণভোটের আয়োজন করতে যাচ্ছি। দিল্লি হবে খালিস্তান।’

এদিকে, গোসালের মুক্তির পর পান্নুনও ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে হুমকি দিয়েছেন। একটি ভিডিও বার্তায় পান্নুন বলেছেন, ‘অজিত দোভাল, পারলে কানাডা, আমেরিকা বা অন্য কোনো ইউরোপীয় দেশে এসে আমাকে গ্রেপ্তার করুন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।’

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসের প্রধান পান্নুন সম্প্রতি ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। তিনি এক বক্তব্যে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লায় পতাকা উত্তোলন বন্ধ করার জন্য ১১ কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

২০২৩ সালে হরদীপ সিং নিজ্জারের মৃত্যুর পর কানাডায় শিখস ফর জাস্টিসের সংগঠকের দায়িত্ব নেন গোসাল। ১৯ সেপ্টেম্বর অন্টারিয়োতে একটি ট্র্যাফিক স্টপেজে তাঁকে নিউইয়র্কের জগদীপ সিং এবং টরন্টোর আরমান সিংয়ের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের তিনজনের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র-সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল। এরপর তাঁদের ওশাওয়ার অন্টারিও কোর্ট অব জাস্টিসে হাজির করা হয়।

কানাডিয়ান পুলিশ এনডিটিভিকে জানিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, বিপজ্জনক উদ্দেশ্যে অস্ত্র রাখা এবং গুপ্ত অস্ত্র বহনসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল। পুলিশ আরও জানিয়েছিল, আনুষ্ঠানিক অভিযোগের পর তাঁদের কারাদণ্ডও হতে পারে।

কিন্তু গতকাল (২৫ সেপ্টেম্বর) গোসালকে জামিন দেওয়া হয়। তবে কানাডায় এবারই প্রথম গ্রেপ্তার হননি গোসাল। এর আগে গত বছরের নভেম্বরে ব্রাম্পটনে একটি হিন্দুসভা মন্দিরে একটি হাতাহাতির ঘটনায় কানাডার পিল আঞ্চলিক পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁকে জামিন দেওয়া হয়।

বছরখানেক আগে খালিস্তানপন্থীদের প্রতি অটোয়ার শিথিল মনোভাবের কারণে ভারত-কানাডা সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল। পরবর্তীকালে নতুন কানাডিয়ান সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের কারণে সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারের পর এই সম্পর্ক নতুন রূপ নিচ্ছিল। তবে সাম্প্রতিক মামলাগুলোতে খালিস্তানপন্থীদের দ্রুত জামিন দেওয়া দেশটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতে নতুন করে সন্দেহ তৈরি করেছে।

বিষয়:

গ্রেপ্তারভারতপাঞ্জাবউপদেষ্টাকানাডা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

‘আই লাভ মুহাম্মদ’ বনাম ‘আই লাভ মহাদেব’—ভোটের আগে মোদির বিভাজনের রাজনীতি

‘আই লাভ মুহাম্মদ’ বনাম ‘আই লাভ মহাদেব’—ভোটের আগে মোদির বিভাজনের রাজনীতি

কানাডায় জামিন পেয়েই অজিত দোভালকে দেখে নেওয়ার হুমকি খালিস্তানপন্থীর

কানাডায় জামিন পেয়েই অজিত দোভালকে দেখে নেওয়ার হুমকি খালিস্তানপন্থীর

দুজনের পোষা প্রাণীর মিল হয়নি, তাই বিচ্ছেদের আবেদন নবদম্পতির

দুজনের পোষা প্রাণীর মিল হয়নি, তাই বিচ্ছেদের আবেদন নবদম্পতির