আম্বানির ছেলের চিড়িয়াখানায় প্রাণী নির্যাতনের অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চলতি বছরের মার্চে ভান্তারা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি: আজকের পত্রিকা
চলতি বছরের মার্চে ভান্তারা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতে ধনকুবের আম্বানি পরিবারের মালিকানাধীন গুজরাটের বিশাল চিড়িয়াখানা ‘ভান্তারা’ এখন আদালতের নজরে। ৩ হাজার ৫০০ একরজুড়ে বিস্তৃত এ চিড়িয়াখানায় রয়েছে দুই হাজারের বেশি প্রাণী। অবৈধভাবে প্রাণী সংগ্রহ ও তাদের প্রতি নির্যাতনের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্ট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্ত কমিটিকে ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্তে ভান্তারা (Vantara) নামে পরিচিত এই চিড়িয়াখানায় বন্যপ্রাণী আইনের সম্ভাব্য লঙ্ঘন, আর্থিক অনিয়ম ও অর্থপাচারের অভিযোগও খতিয়ে দেখা হবে।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এসব অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ নেই। তবে কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে— এমন অভিযোগ ওঠায় আদালত স্বাধীন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানির ছেলে আনন্দ আম্বানির পরিচালিত ভান্তারা-তে রয়েছে শত শত হাতি, বাঘ ও অন্যান্য প্রাণী। প্রতিষ্ঠানটি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ভান্তারা এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ভান্তারা স্বচ্ছতা, সহানুভূতি ও আইন মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য ও মিশন প্রাণী উদ্ধার, পুনর্বাসন ও সেবায় নিবদ্ধ।’ তবে অভিযোগ নিয়ে তিনি সরাসরি কোনো মন্তব্য করেনি।

ভান্তারা কর্তৃপক্ষের দাবি, ৩ হাজার ৫০০ একর জুড়ে বিস্তৃত এবং প্রায় ২০০০ প্রজাতির প্রাণীর সংগ্রহশালা বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্যপ্রাণী পুনর্বাসনকেন্দ্র। এটি ছিল গত বছর আনন্দ আম্বানি ও রাধিকার জমকালো প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যতম ভেন্যু, যা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছিল।

প্রাণীদের এই সংগ্রহশালাটি মুকেশ আম্বানির বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগারের কাছেই গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত। চলতি বছরের মার্চে ভান্তারা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি একে ‘অসাধারণ উদ্যোগ’ আখ্যা দেন এবং এক্সে (সাবেক টুইটার) নিজের সফরের ছবি শেয়ার করেন।

এদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে শত শত প্রাণীকে অবৈধভাবে ভান্তারায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাদের দাবি, চিড়িয়াখানায় নথিভুক্ত প্রাণীর সংখ্যা ৬৭২ থেকে কমে ৩৫১-তে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ ৩২১টি প্রাণীর খোঁজ নেই। এই অভিযোগের মধ্যেই নতুন করে আরও ৫১টি প্রাণী ভিনরাজ্যের একটি বেসরকারি রিহ্যাব সেন্টারে পাঠানোর অভিযোগ ওঠে। এ নিয়েও থানায় অভিযোগ করা হয়।

তবে কেন্দ্রটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত নয় এবং দীর্ঘদিন ধরেই এটি বন্যপ্রাণী কর্মী ও সংরক্ষণবাদীদের সমালোচনার মুখে রয়েছে। জনস্বার্থে দায়ের করা আবেদনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, আবেদনে ‘অপ্রমাণিত’ অভিযোগ রয়েছে।

কিন্তু আদালত যোগ করে বলেছে, যেহেতু অভিযোগ উঠেছে যে, আইনি কর্তৃপক্ষ বা আদালত নিজের দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছুক বা অক্ষম। তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে একটি স্বাধীন মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া হলো।

নিউজ১৮ ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ভান্তারায় রয়েছে প্রায় ২০০ হাতি, ৩০০ বড় বিড়াল প্রজাতি (যেমন চিতা, বাঘ, সিংহ), ৩০০-র বেশি তৃণভোজী প্রাণী এবং ১২০০ সরীসৃপ।

গত বছরের মার্চে আনন্দ আম্বানির বিয়ের অনুষ্ঠানে বলিউড তারকাদের ভান্তারা সফরের বিষয়টি সংবাদের শিরোনাম হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বিশ্বখ্যাত ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও সেলিব্রিটিরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র রাজ্যে ভান্তারা বিতর্কের কেন্দ্রে আসে। কারণ, জুলাই মাসে এক উচ্চ আদালতের আদেশে কোলহাপুরের এক জৈন মন্দিরে তিন দশক ধরে থাকা অসুস্থ হাতি ‘মহাদেবী’-কে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের চিড়িয়াখানা থেকে উধাও অর্ধশতাধিক প্রাণী ‘আম্বানিদের চিড়িয়াখানায়’পশ্চিমবঙ্গের চিড়িয়াখানা থেকে উধাও অর্ধশতাধিক প্রাণী ‘আম্বানিদের চিড়িয়াখানায়’

এরপর সমালোচনার মুখে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, হাতি মহাদেবীকে ফেরানোর জন্য রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিবেচনার আবেদন করবে।

প্রাণী অধিকার কর্মীরা আরও অভিযোগ করেছেন, গুজরাটের গরম ও শুষ্ক জলবায়ু এবং বিশাল তেল শোধনাগারের পাশে অবস্থিত ভান্তারা বেশ কিছু প্রজাতির বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত।

মঙ্গলবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট অবসরপ্রাপ্ত চার বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ তদন্ত দলকে (এসআইটি) ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। আদালত বলেছে, তদন্তে বিশেষ করে অবৈধভাবে প্রাণী সংগ্রহের অভিযোগ (বিশেষত হাতি), বন্যপ্রাণী আইন লঙ্ঘন, আর্থিক অনিয়ম ও অর্থপাচার খতিয়ে দেখা হবে।

এসআইটি এ ছাড়াও ‘জলবায়ু পরিস্থিতি’ এবং শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থান সংক্রান্ত অভিযোগগুলো পরীক্ষা করবে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, এসআইটি মঙ্গলবার তাদের প্রথম বৈঠক করেছে, যেখানে সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়।

পরবর্তী শুনানি আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত হয়েছে।

চিড়িয়াখানাগুজরাটভারতআদালত
