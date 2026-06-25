Ajker Patrika
ভারত

ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনারকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সমমর্যাদা দিল নয়াদিল্লি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনারকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সমমর্যাদা দিল নয়াদিল্লি
দীনেশ ত্রিবেদী। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীকে প্রটোকলগত কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার (ক্যাবিনেট) মন্ত্রীর সমমর্যাদা দিয়েছে ভারত সরকার। এর ফলে তিনি দেশটির ‘টেবিল অব প্রিসিডেন্স’-এ উচ্চতর মর্যাদা লাভ করেছেন।

গতকাল বুধবার (২৪ জুন) ভারত সরকারের জারি করা এক অফিস স্মারকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্মারকে বলা হয়, দীনেশ ত্রিবেদীকে ব্যক্তিগতভাবে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তবে এর ফলে ভারতের বিদ্যমান ‘টেবিল অব প্রিসিডেন্স’-এ কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছে না।

সরকারি নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিশেষ মর্যাদা কেবল আনুষ্ঠানিক ও প্রটোকলসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

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স্মারকে বলা হয়, ‘বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীকে ব্যক্তিগতভাবে টেবিল অব প্রিসিডেন্সে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রীর সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তবে এর জন্য টেবিল অব প্রিসিডেন্সে কোনো সংশোধন আনা হয়নি।’

ভারত সরকারের আন্ডার সেক্রেটারি কমলেশ রবিদাস এ নির্দেশনায় স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য, ‘টেবিল অব প্রিসিডেন্স’ হলো একটি সরকারি প্রটোকল তালিকা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পদাধিকারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ও আসনক্রম নির্ধারণ করা হয়।

রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করলেন নতুন ভারতীয় হাইকমিশনাররাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করলেন নতুন ভারতীয় হাইকমিশনার

এর আগে আজ বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে হাইকমিশনার পরিচয়পত্র পেশ করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী।

ভারতের সাবেক রেলমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ব্যারাকপুরের সাবেক এমএলএ বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে গত এপ্রিলে বাংলাদেশের ১৮তম হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয় দেশটির সরকার। তিনি হাইকমিশনার পদে প্রণয় ভার্মার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

হাইকমিশনার পদে নিয়োগের পর ১২ জুন বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন তিনি।

বিষয়:

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