Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

সংশোধনের নামে ভারতে ৬৫ লাখ ভোটার বাদ, কারণ জানতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

কলকাতা প্রতিনিধি  
ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ছবি: পিটিআই
ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ছবি: পিটিআই

ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে প্রায় ৬৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়ার বিতর্ক এবার সুপ্রিম কোর্টে। আগামী মঙ্গলবারের (আগস্ট ১৯) মধ্যে বাদ যাওয়া সমস্ত নাম ও সেই সঙ্গে বাদ দেওয়ার কারণ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। বিহারের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর) প্রক্রিয়ায় অনেক ভোটারের নাম বাদ পড়ায় বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ এ নির্দেশ দিয়েছেন।

আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেকের নামের সঙ্গে বাদ দেওয়ার কারণও উল্লেখ করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। এর পাশাপাশি আধার কার্ডকে ভোটার তালিকা সংশোধনের বৈধ প্রমাণপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি আলাদা বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। এর মাধ্যমে প্যান, রেশন, ভোটার কার্ডসহ মোট ১১টি বৈধ নথির মধ্যে আধার কার্ডও যুক্ত হলো। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের নোটিশে ‘মৃত’ বা ‘পরিযায়ী’ হিসেবে আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে।

আদালতের এ পর্যবেক্ষণে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, কেন এই তথ্য গোপন রাখা হবে? এতে তো স্বচ্ছতা নষ্ট হয়।

বিহারের এ ঘটনা এখন কেবল প্রশাসনিক জটিলতার বিষয় নয়, বরং এক তীব্র রাজনৈতিক লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। বিরোধী জোট ইন্ডিয়া অভিযোগ করছে, বিজেপির চাপে নির্বাচন কমিশন বিরোধী ভোটব্যাংকের বড় অংশকে তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। এই ইস্যুতে দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গেও বিক্ষোভ হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ মিছিলে অভিযোগ করা হয়েছে, বাংলাভাষী ও সংখ্যালঘুদের পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে বিজেপি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভুয়া ভোটারদের সরিয়ে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার কথা বলছে। নির্বাচন কমিশন আদালতে স্বীকার করেছে, তারা প্রবল রাজনৈতিক চাপের মধ্যে কাজ করছে।

আগামীকাল শুক্রবার এ মামলার পরবর্তী শুনানিতে কমিশনকে বাদ পড়ার কারণ ও বিজ্ঞপ্তিসংক্রান্ত অগ্রগতির বিষয়ে আদালতকে জানাতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এ নির্দেশনা নাগরিক অধিকার, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক কৌশলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ভারতের নির্বাচনে কি ‘ভোট চুরি’ হয়েছে, এই ইস্যুতে কেন উত্তেজনা বাড়ছেভারতের নির্বাচনে কি ‘ভোট চুরি’ হয়েছে, এই ইস্যুতে কেন উত্তেজনা বাড়ছে

বিষয়:

ভারতনির্বাচনবিজেপিভোটকংগ্রেস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কোন ট্রাম্প

আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কোন ট্রাম্প

পাকিস্তানের যেকোনো দুঃসাহসের ফল হবে যন্ত্রণাদায়ক: ভারত

পাকিস্তানের যেকোনো দুঃসাহসের ফল হবে যন্ত্রণাদায়ক: ভারত

ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল রেখে দিতে কেন মরিয়া রাশিয়া

ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল রেখে দিতে কেন মরিয়া রাশিয়া

সংশোধনের নামে ভারতে ৬৫ লাখ ভোটার বাদ, কারণ জানতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

সংশোধনের নামে ভারতে ৬৫ লাখ ভোটার বাদ, কারণ জানতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ