Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

দুর্গাপূজার অনুদান বিতর্কে বিজেপির দুই চরিত্র: কলকাতায় কড়া বিরোধিতা, দিল্লিতে দরাজ

কলকাতা প্রতিনিধি  
দুর্গাপূজা এবার রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। ছবি: সংগৃহীত
দুর্গাপূজা এবার রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। ছবি: সংগৃহীত

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ নতুন নয়। তবে এ বছর বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। তিনি জানিয়েছেন, এ বছর রাজ্যের প্রতিটি পূজা কমিটি পাবে ১ লাখ ১০ হাজার রুপি অনুদান। গত বছর ছিল ৮৫ হাজার রুপি। অনুদানের এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে পূজার আয়োজনকে স্বস্তি দিলেও রাজ্য রাজনীতিতে তার ঢেউ এখন আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কলকাতা হাইকোর্টে ইতিমধ্যেই দুটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। মামলাকারীদের বক্তব্য, সরকারি কোষাগারের অর্থ সরাসরি ধর্মীয় উৎসবে বিতরণ করা হলে তা সাংবিধানিক দিক থেকে প্রশ্নের মুখে পড়ে। আদালতে বলা হয়েছে, এই অর্থ যদি উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হতো, তাহলে সুফল পেত বৃহত্তর জনগণ। অন্যদিকে রাজ্য সরকার দাবি করছে, এই অনুদান শুধু প্রতিমা গড়া কিংবা আলোকসজ্জার জন্য নয়, বরং জনকল্যাণমূলক খাতেও ব্যয় হয়।

উদাহরণ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তুলে ধরেছে ‘Safe Drive Save Life’ প্রচারণা, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি কিংবা স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের মতো কার্যক্রম। সরকারের যুক্তি—দুর্গাপূজা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইউনেসকোর তালিকাভুক্ত একটি বিশ্বমানবিক সম্পদ। ফলে উৎসবের আর্থসামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট করে বলেছে, অনেক পূজা কমিটি অনুদানের রুপি খরচের হিসাব বা ‘ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট’ জমা দেয়নি। রাজ্যকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে বলা হয়েছে, কতগুলো কমিটি হিসাব দিয়েছে আর কতগুলো দেয়নি। আদালতের ইঙ্গিত, যেসব কমিটি হিসাব দেবে না, তাদের অনুদান বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আগামী বুধবার এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। অর্থাৎ, পূজার প্রস্তুতির আবহে রাজ্য সরকারের কাঁধে নেমেছে স্বচ্ছতার পরীক্ষা।

এদিকে এ নিয়ে বিজেপির অবস্থান নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। রাজ্যের বিরোধী দল দীর্ঘদিন ধরে এই অনুদানের সমালোচক। শুভেন্দু অধিকারীসহ বিজেপি নেতারা অভিযোগ তুলেছেন, ‘করদাতাদের অর্থ রাজনীতি খরচে ব্যবহার করছে তৃণমূল সরকার।’ কয়েক বছর আগে শুভেন্দুই অনুদান বিতরণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এ বছরও বিজেপির সমর্থনপুষ্ট নাগরিকেরা আদালতে মামলা করেছেন কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষা চলছে।

কিন্তু দিল্লিতে বিজেপির সুর একেবারেই ভিন্ন। সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, রাজধানীতে দুর্গাপূজা আয়োজকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন বিজেপির কয়েকজন সাংসদ ও নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। সেখানে অনুদান ও সহযোগিতা নিয়েই আলোচনা হবে বলে খবর বেরিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে, বাংলায় যেখানে বিজেপি অনুদানকে বেআইনি বলছে, দিল্লিতে তারা কেন আবার পূজার আয়োজনকে সমর্থন জানাচ্ছে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এর পেছনে আছে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণ। বাংলায় বিজেপি অনুদান ইস্যুতে সরকারকে কোণঠাসা করতে চায়। অন্যদিকে দিল্লিতে তারা বাংলা ভাষাভাষী অভিবাসীদের আস্থা অর্জন করতে চায় পূজার মাধ্যমে। তাই এক রাজ্যে এক চরিত্র, অন্য রাজ্যে আরেক চরিত্র—বিজেপির এই কৌশলকে ঘিরেই উঠছে প্রশ্ন।

সব মিলিয়ে, এবারের দুর্গাপূজা শুধু আলোর উৎসব নয়, রাজনীতির নতুন মঞ্চও হয়ে উঠছে। মমতা সরকারের অনুদান বৃদ্ধি, আদালতের তীক্ষ্ণ নজরদারি এবং বিজেপির দ্বৈত অবস্থান—সব মিলিয়ে শারদোৎসবের আবহ এবার আরও জটিল ও আলোচিত।

বিষয়:

দুর্গাপূজাপশ্চিমবঙ্গমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

মুসলমানদের ফের অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছে আসামের বোদোল্যান্ড নির্বাচন

মুসলমানদের ফের অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছে আসামের বোদোল্যান্ড নির্বাচন

দুর্গাপূজার অনুদান বিতর্কে বিজেপির দুই চরিত্র: কলকাতায় কড়া বিরোধিতা, দিল্লিতে দরাজ

দুর্গাপূজার অনুদান বিতর্কে বিজেপির দুই চরিত্র: কলকাতায় কড়া বিরোধিতা, দিল্লিতে দরাজ

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশে ৩১০ জনের মৃত্যু, ২৪৫০ কোটি টাকার ক্ষতি

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশে ৩১০ জনের মৃত্যু, ২৪৫০ কোটি টাকার ক্ষতি

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফেড গভর্নর কুক মুখোমুখি, দ্বন্দ্ব গড়াচ্ছে আদালতে

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফেড গভর্নর কুক মুখোমুখি, দ্বন্দ্ব গড়াচ্ছে আদালতে