বিহারে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্টো ফল, রাজনীতি ছাড়বেন কি প্রশান্ত কিশোর

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল পাঁচ বছর আগে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজনীতি নিয়ে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ভারতের রাজনৈতিক কৌশলী প্রশান্ত কিশোর বলেছিলেন, বিজেপি দুই অঙ্ক পার করতেই হিমশিম খাবে এবং ১০০-এর কম আসন পাবে। যদি এর বেশি পায়, আমি কাজ ছেড়ে দেব।’
শেষ পর্যন্ত বিজেপি তা পারেনি। দলটির চূড়ান্ত আসনসংখ্যা ছিল ৭৭। তবে ২০২৫ সালে বিহার নির্বাচন ঘিরে তিনি আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এ বছরের জুনে তিনি বলেন, ‘এটা লিখে রাখুন। জেডিইউ নিজ শক্তিতে ২৫টির বেশি আসন পাবে না। এটা ভুল হলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। এই নির্বাচনের পর জেডিইউর অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে।’
কিন্তু এবার নিজের কথাই তাঁকে ফেলেছে এক মুখলজ্জায়। তাঁর নিজের দল প্রথমবার নির্বাচনে নামলেও আলোচনার কেন্দ্রে নিতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন জনতা দল (ইউনাইটেড)। প্রশান্ত কিশোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ২৫-এর নিচে আসন, কিন্তু জেডিইউ পেয়েছে তার তিন গুণের বেশি ৮৫টি আসন।
২০১২ সালে নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রচারণা সফল করার পর তিনি ‘ইলেকশন জিনিয়াস’ হিসেবে পরিচিতি পান। এরপর ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে মোদিকে দিল্লিতে নিয়ে আসার সেই ঐতিহাসিক প্রচারণাও তাঁরই নকশা।
তারপর থেকে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর সফলতাই বেশি ছিল। এর মধ্যে ২০১৭ সালে উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের ব্যর্থ প্রচারণা ছিল অন্যতম ব্যর্থতা। সর্বশেষ বিহার নির্বাচনের প্রচারণার সময় তিনি যেখানেই গেছেন, বলেছেন জেডিইউ ২৫-এর বেশি আসন পাবে না, আর এটিই হবে নিতীশ কুমারের শেষ নির্বাচন। এসব কথা কখনো তিনি লিখেও দিয়েছেন।
এক সাক্ষাৎকারে এনডিটিভিকে তিনি বলেন, ‘বিহারের সবাই জানে নিতীশ কুমারের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। তিনি কাজ করতে পারবেন না। যে ব্যক্তি মঞ্চে বসে পাশে বসা প্রধানমন্ত্রীকেই ভুলে যান; জাতীয় সংগীত বাজলে বুঝতে পারেন না, সেটা জাতীয় সংগীত না কি কাওয়ালি... যিনি এক বছরে একবারও সাংবাদিকদের সামনে আসেননি... যে নিজেকে সামলাতে পারেন না, তিনি বিহারকে কীভাবে সামলাবেন? আপনি-আমি জানি, মোদি-শাহ জানেন না?’
প্রশান্ত কিশোরের আত্মবিশ্বাসের আরেক ভিত্তি ছিল দলীয় এক সমীক্ষা, যেখানে নাকি দেখা যায়, বিহারের ৬২ শতাংশ মানুষ পরিবর্তন চান। কিন্তু নির্বাচনের ফল বলছে, ভোটাররা আগেরটাই আরও জোরালোভাবে চাইছেন। এতে প্রশান্ত কিশোরের দলের ঠাঁই হয়েছে ভোটপ্রাপ্তির একদম তলানিতে।
নিজ দলের সম্ভাব্য আসনসংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, আর্শ পে বা ফার্শ পে (একেবারে শীর্ষে বা একেবারে তলানিতে)। আরেক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা শুধু ১২২ আসন হলেও তিনি সেটিকে ‘পরাজয়’ মনে করবেন, কারণ তিনি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাঁর লক্ষ্য আরও বড়। তিনি ঝাঁপিয়েও পড়েছিলেন পুরো শক্তি নিয়ে।
পরাজিত হলে কী করবেন—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, তিনি বিহারেই থাকবেন, অন্তত ১০ বছর এবং ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের ১০ হাজার ঘণ্টার নিয়মের মতোই অনুশীলন চালিয়ে যাবেন। তিনি বিহারের জন্য সবকিছু দিতে প্রস্তুত বলেও জানান।
প্রশান্ত কিশোরের হাতে নীলনকশা প্রস্তুত ছিল। স্কুল তৈরি, অভিবাসন রোধ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমন, নতুন ধরনের রাজনীতি তৈরি করা। তিনি প্রকাশ্যে এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন।
কিন্তু একটি সমস্যা হয়ে গেছে। জেডিইউ ২৫-এর বেশি আসন পেলে তিনি রাজনীতি ছাড়বেন—এ কথা তিনি নিজেই বারবার বলেছেন। এবং সেটাই এখন হয়েছে। তা হলে যিনি নিজেকে রাজনীতির অন্যতম দূরদর্শী হিসেবে তুলে ধরেন, তিনি এখন কোন পথে হাঁটবেন?
পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণীতেও তিনি বলেছিলেন, তিনি রাজনীতি ছাড়বেন; কারণ এটা তিনি সারা জীবন করতে চান না। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আই-প্যাকে আমার চেয়ে যোগ্য মানুষ আছে, আমি বিরতি নিয়ে অন্য কিছু করতে চাই।’
২০২১-এ ভোট গণনার বুথফেরত ফলাফলে যখন বিজেপি ১২০-এর বেশি আসনে এগিয়ে, তখন কটাক্ষ শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিকই প্রমাণিত হয়। তিনি তখন বলেছিলেন, ‘আমি তো এমনিতেই চলে যেতাম, তবে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার পর যেতে ভালো লাগছে।’
সেবার প্রশান্ত কিশোর বলেছিলেন, ‘আপনারা আমার কথা প্রথমে বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আজ আমার কথাই সত্যি হলো। তবু আমি বিদায় নিচ্ছি।’ ঠিক একই পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি আজ।
প্রশান্ত কিশোরের এক্স বায়োতে নিজেকে বর্ণনা করেছেন, ‘গান্ধীভক্ত। প্রথাবিরোধী। সমতাবাদী। মানবতাবাদী। জনগণের প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী।’
বিহার নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে তিনি নীরব। তাই তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ দেখতে সবাই মুখিয়ে। অথবা বিগত কয়েক মাসের অভ্যাস অনুযায়ী বললে, তাঁর পরবর্তী সাক্ষাৎকারের।
সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী পাস করেছে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট। এর জেরে গত বৃহস্পতিবার দেশটির সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি পদত্যাগ করেন। এরপর আজ শনিবার লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি শামস মাহমুদ মির্জা পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিতর্কিত ২৭তম সংশোধনীর পর দেশের কোনো হাইকোর্ট থেকে পদত্যাগ করা প্রথম বিচারপতি তিনি।
বিচারপতি শামস মাহমুদের পরিবারসূত্রে জানা গেছে, তিনি তাঁর পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন, সর্বশেষ সংবিধান সংশোধনের পর ‘বিবেকের তাড়নায় আর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না’।
বিচারপতি শামস মাহমুদ মির্জা ২০১৪ সালের মার্চে লাহোর হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল ২০২৮ সালের ৬ মার্চ।
তিনি প্রয়াত বিচারপতি জিয়া মাহমুদ মির্জার পুত্র। বিচারপতি জিয়া ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফারুক আহমদ খান লাঘারি যখন বেনজির ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করেন, তখন সাত বিচারপতির মধ্যে একমাত্র বিচারপতি জিয়া ভিন্নমত (ডিসেন্টিং) পোষণ করেছিলেন। তিনি তাঁর রায়ে মত দেন, লাঘারির সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ছিল।
প্রসঙ্গত, সে সময় পাকিস্তানের সংবিধানের ৫৮(২)(বি) অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত সরকার বরখাস্ত করার ক্ষমতা দিত। পরে ১৮তম সংশোধনীর মাধ্যমে এটি বাতিল করা হয়।
লাহোর হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন (এলএইচসিবিএ) এক বিবৃতিতে বিচারপতি মির্জার পদত্যাগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ২৭তম সাংবিধানিক সংশোধনীর কঠোর সমালোচনা করেছে। অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ করে, সংশোধনীটি ‘উচ্চ আদালতকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে’ এবং ‘সংবিধানের কবর রচনা করেছে’।
এলএইচসিবিএ অন্য বিচারপতিদেরও একই পথে হাঁটার আহ্বান জানিয়েছে। তাঁরা বলেছেন, যেসব বিচারপতি সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রেখে শপথ নিয়েছেন, তাঁরা যদি পদত্যাগ করেন, পুরো আইনি সম্প্রদায় তাঁদের সম্মান জানাবে।
অ্যাসোসিয়েশন সোমবার পূর্ণ দিবস ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে। এদিন জরুরি মামলার শুনানি বাদে আদালতের সব কার্যক্রম বর্জন করবেন আইনজীবীরা।
বিচারপতি মির্জার পদত্যাগটি আসে সংশোধনী পাস হওয়ার দুই দিন পর। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস (আইসিজে) এই ২৭তম সংশোধনীকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর ‘স্পষ্ট আক্রমণ’ বলে অভিহিত করেছে।
এর আগে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র দুই বিচারপতি মনসুর আলী শাহ ও আতহার মিনাল্লাহ পদত্যাগ করেন। তাঁরা দুজনেই ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র ভাষায় লেখা পদত্যাগপত্র জমা দেন।
এদিকে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের সম্ভাব্য বদলির গুজবের মধ্যে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মোহসিন আখতার কায়ানি ও বিচারপতি সামান রাফাত ইমতিয়াজ ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামী মাস থেকে তাঁরা ফেডারেল রাজধানীতে মামলা শুনানির জন্য উপস্থিত না-ও থাকতে পারেন।
নতুন ২৭তম সংশোধনী পাকিস্তানের বিচারব্যবস্থায় দুটি বড় পরিবর্তন এনেছে। প্রথম, সংবিধান-বিষয়ক মামলা। দ্বিতীয়ত, বিচারপতিদের বদলি।
এই সংশোধনী অনুযায়ী, পাকিস্তানের জুডিশিয়াল কমিশন এখন বিচারপতিদের সম্মতি ছাড়াই হাইকোর্টের বিচারপতিদের এক আদালত থেকে অন্য আদালতে বদলি করতে পারবে। বিচার বিভাগের একটি অংশ বিষয়টিকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করছে।
সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত হলো ফেডারেল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট (এফসিসি) গঠন করা। দেশটির আইনবিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন আদালত সুপ্রিম কোর্টকে কার্যত দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক বিচারিক কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।
এফসিসি এখন গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে এবং এর সিদ্ধান্তগুলো সুপ্রিম কোর্টসহ সব আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
নতুন ১৮৯ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে এখন কেবল নাগরিক (সিভিল) মামলার সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
হরমুজ প্রণালিতে একটি তেলবাহী ট্যাংকার আটক করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। শুক্রবার সকালে এক বিবৃতিতে আইআরজিসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘তালারা’ নামের ট্যাংকারটি মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের পতাকাবাহী এবং এটি সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) থেকে সিঙ্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল।
আইআরজিসি জানায়, জাহাজটি অননুমোদিত পণ্য বহন করে আইন লঙ্ঘন করছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য জানানো হয়নি। তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাহাজটিতে উচ্চ সালফারযুক্ত গ্যাস অয়েল বহন করা হচ্ছিল।
মেরিটাইম নিরাপত্তা সংস্থা অ্যামব্রে জানায়, ট্যাংকারটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আজমান বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এবং হরমুজ প্রণালির দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। এ সময় তিনটি ছোট নৌকা জাহাজটির কাছে আসে। এরপরই জাহাজটি হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে।
ট্যাংকারটির ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান কলম্বিয়া শিপ ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের খোর ফাক্কানের প্রায় ২০ নটিক্যাল মাইল দূরে জাহাজটির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তারা নিরাপত্তা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং জাহাজমালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছে।
জাহাজটির মালিক সাইপ্রাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠান পাশা ফাইন্যান্স।
এই অঞ্চলে দায়িত্বপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর জানায়, তারা ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করছে। এক বিবৃতিতে তারা বলে, ‘আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরবচ্ছিন্নভাবে চলাচলের অধিকার আছে।’
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, গত কয়েক মাসে ইরান এমন কোনো অভিযান না চালানোর কারণে এই ঘটনা কিছুটা ‘অপ্রত্যাশিত’।
যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন্স সেন্টার জানায়, তারা ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত এবং সংশ্লিষ্ট জাহাজগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে নৌপথ অতিক্রম করতে পরামর্শ দিয়েছে।
পারস্য উপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ শিপিং রুটে বাণিজ্যিক জাহাজ আটকের ঘটনা ইরানের জন্য নতুন নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটি বিভিন্ন সময়ে জাহাজ আটক করে ‘চোরাচালান’, ‘আইন লঙ্ঘন’ কিংবা ‘অবৈধ পণ্য আমদানি’র অভিযোগ তোলে।
অন্যদিকে, বৈশ্বিক তেল সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ হরমুজ প্রণালির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হওয়ায় এ পথকে বিশ্বের সবচেয়ে সংবেদনশীল সামুদ্রিক রুট হিসেবে ধরা হয়।
প্রসঙ্গত, গত ১২ জুন রাতে হঠাৎ ইরানে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এর জবাবে পরদিন থেকে পাল্টা হামলা শুরু করে ইরান। এ সময় তারা হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেয়। এই সংঘাতের ১০ দিনের মাথায়, অর্থাৎ গত ২২ জুন যুক্তরাষ্ট্র ইরান-ইসরায়েলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এরপর ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।
চার বোনেরই বিয়ের বয়স হয়েছে। কিন্তু কোনো কারণে তাঁদের বিয়ে হচ্ছিল না। তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, নরবলি দেবেন। তাঁদের বিশ্বাস, নরবলি দিলেই তাঁদের বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। এরপর সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে ১৬ দিন বয়সী ভাগনেকে পা দিয়ে পিষে হত্যা করেন চার বোন!
আমরা ছোটবেলায় দাদা-দাদির কাছে এমন নরবলি দেওয়ার গল্প শুনেছি। এ ঘটনাটাও গল্পের মতো মন হতে পারে। তবে ঘটনাটি গল্প নয়। ভারতের রাজস্থানের যোধপুরে সত্যি সত্যিই এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশ এটিকে ‘ধর্মীয় বিশ্বাসে বলিদান’ (ritualistic murder) বলে মনে করছে।
এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নিহত শিশুটিকে কোলে নিয়ে একজন নারী বসে আছেন এবং কিছু মন্ত্র পাঠ করছেন। তাঁর চারপাশে বসে থাকা অন্য নারীরাও সেই মন্ত্র পাঠে যোগ দিচ্ছেন।
স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের ধারণা, তাঁরা সম্ভবত লোক দেবতা ভৈরবের উদ্দেশ্যে এই মন্ত্রগুলো পাঠ করছিলেন।
শিশুটির বাবা জানান, যাঁরা তাঁর ছেলেকে হত্যা করেছেন, তাঁরা সম্পর্কে তাঁর শ্যালিকা। তিনি বলেন, ‘তারা দীর্ঘদিন ধরে বিয়ে করতে চাইছিল এবং তারা মনে করেছিল যে আমার ছেলেকে হত্যা করলে বিয়ের সম্বন্ধ আসবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি চাই হত্যাকারীদের কঠিন শাস্তি হোক।’
পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের কাছে অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রি করছে বলে জানা গেছে। তবে হোয়াইট হাউসের এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, এর ফলে চীনের হাতে সংবেদনশীল প্রযুক্তি পৌঁছে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, পেন্টাগনের সাম্প্রতিক রিপোর্টে গোয়েন্দারা সতর্ক করেছেন, সৌদি আরবের কাছে বিলিয়ন ডলার মূল্যের ৪৮টি এফ-৩৫ জঙ্গি বিমান বিক্রির প্রস্তাব কার্যকর হলে তা অনিচ্ছাকৃতভাবে বেইজিংকে এই প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার দিতে পারে। এটি গুপ্তচরবৃত্তি বা সৌদি-চীনের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমেও ঘটতে পারে।
তবে চীনের কাছে এই প্রযুক্তির অ্যাক্সেস বা প্রবেশাধিকার রোধ করতে মার্কিন কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ভাবছেন বলেও জানা গেছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিক্রয় চুক্তিতে কী ধরনের সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।
মার্কিন গোয়েন্দা ও প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হলো, সৌদি আরবের কাছে এই যুদ্ধবিমান বিক্রি করা হলে তা মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সামরিক আধিপত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কারণ, বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রই ইসরায়েলের ‘কোয়ালিটেটিভ মিলিটারি এজ’। তারা উন্নত অস্ত্র সরবরাহ করে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলকে শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।
স্টেলথ প্রযুক্তির এফ-৩৫ পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত যুদ্ধবিমান হিসেবে পরিচিত। ইসরায়েল প্রায় এক দশক ধরে এই যুদ্ধবিমান পরিচালনা করছে। আর মধ্যপ্রাচ্যে এফ-৩৫ সজ্জিত বাহিনী শুধু ইসরায়েলেরই আছে।
ইতিপূর্বে বিভিন্ন মার্কিন প্রশাসন সৌদির সঙ্গে এফ-৩৫ নিয়ে আলোচনা করলেও ইসরায়েল-সম্পর্কিত জটিলতার কারণে তা বারবার থেমে যায়।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে ট্রাম্প প্রশাসন সৌদি আরবে অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়। গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র রিয়াদকে প্রায় ১৪২ বিলিয়ন ডলারের একটি ‘আর্মস প্যাকেজ’ দিতে সম্মত হয়। সে সময় হোয়াইট হাউস এটিকে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি হিসেবে উল্লেখ করে। এবার এফ-৩৫ পেলে সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি পাবে।
গত বৃহস্পতিবার সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী খালিদ বিন সালমান জানান, তিনি সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষা প্রধান পিট হেগসেথ, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আলোচনায় দুই দেশের কৌশলগত সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
এর আগে চলতি মাসের শুরুতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, এফ-৩৫ বিক্রির সম্ভাব্য চুক্তিটি পেন্টাগনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পেরিয়েছে। এর ফলে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটন সফরের আগেই চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে।
এই সফরে প্রধানত প্রতিরক্ষা ইস্যু, ইসরায়েল, গাজা যুদ্ধ এবং ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্যমতে, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান পিট হেগসেথ শিগগির এই চুক্তি অনুমোদন করতে পারেন। এরপর এটি আন্তসংস্থা পর্যালোচনার ধাপে যাবে। চুক্তিটিতে ক্যাবিনেট পর্যায়ের অনুমোদন এবং শেষে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।
গতকাল শুক্রবার ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প ও সৌদি নেতা মোহাম্মদ বিন সালমানের মধ্যে আগামী সপ্তাহে এফ-৩৫ ক্রয় নিয়ে চূড়ান্ত সমঝোতা হওয়ার কথা। এর পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতাসংক্রান্ত চুক্তিও সই করবেন।
