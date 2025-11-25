ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঘুমের মধ্যে স্বামী সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে পারদ প্রবেশ করিয়েছেন বলে মৃত্যুর আগে অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। ভারতের বেঙ্গালুরুতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে। দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসার পর এ মাসে মৃত্যু হয় ওই নারীর।
মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির আগে পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে এ কথা বলে যান বিদ্যা নামের ওই নারী। তিনি দাবি করেন, তাঁর স্বামী বসবারাজকে এক ল্যাব টেকনিশিয়ান দম্পতি ক্লোরোফর্ম, সিরিঞ্জ ও পারদ সরবরাহ করেছিলেন। এসএলএন ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামে একটি ল্যাবে কাজ করতেন তাঁরা।
স্ত্রীর নাম শ্বেতা বলতে পারলেও স্বামীর নাম বলতে পারেননি বিদ্যা।
বিদ্যা পুলিশের কাছে জানান, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঘুমাতে যান তিনি। পরদিন সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙে তাঁর। এরপরই ডান উরুতে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। তাঁর মনে হতে থাকে যে তাঁকে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। পা ফুলে গিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। অবস্থার অবনতি হলে তিনি ৭ মার্চ আত্তিবেলে সরকারি হাসপাতালে যান। সেখান থেকে তাঁকে অক্সফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়।
অক্সফোর্ড হাসপাতালের চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে বিদ্যার শরীরে পারদের বিষক্রিয়া শনাক্ত করেন। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠান চিকিৎসকেরা। পরীক্ষায় পারদের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়।
বিদ্যা পুলিশের কাছে দাবি করেন, তাঁর স্বামীকে এ কাজে সহায়তা করেন তাঁর শ্বশুর মারিস্বামাচারী। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে শরীরে পারদের ইনজেকশন দেন।
মৃত্যুশয্যায় জবানবন্দিতে তিনি আরও জানান, স্বামী ও শ্বশুরের কাছ থেকে তিনি নিয়মিত হয়রানি, অপমান ও অবহেলার শিকার হতেন। তাঁর স্বামী তাঁকে ‘পাগল’ বলে সম্বোধন করতেন, ঘরে আটকে রাখতেন, আত্মীয়দের বাসায় যেতে দিতেন না। নিয়মিত নির্যাতন করতেন।
অক্সফোর্ড হাসপাতালে এক মাসের বেশি সময় চিকিৎসাধীন থাকার পর বিদ্যাকে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর পুরো শরীর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। কিডনিসহ একাধিক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে তাঁর ডায়ালাইসিস করা হয়। ৯ মাস চিকিৎসার পর তিনি মারা যান।
বিদ্যা ও বসবারাজ দম্পতির চার বছর বয়সী এক সন্তান রয়েছে।
ব্যাংককের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়াত রাট প্রাখং থাম বৌদ্ধ মন্দিরে দাহ করার ঠিক আগ মুহূর্তে এক নারীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী ওই নারীকে মৃত ভেবে কফিনে রাখা হয়েছিল।১ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ব্যাংককের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়াত রাট প্রাখং থাম বৌদ্ধ মন্দিরে দাহ করার ঠিক আগ মুহূর্তে এক নারীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী ওই নারীকে মৃত ভেবে কফিনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দাহ শুরু হওয়ার আগেই কফিনের ভেতর থেকে আসা মৃদু শব্দে মন্দিরের কর্মীরা চমকে ওঠেন।
মন্দিরের ব্যবস্থাপক পাইরাত সুধথুপ জানিয়েছেন, তিনি কফিনের দিক থেকে ক্ষীণ ঠকঠক শব্দ শুনে থমকে যান। পরে কফিন খুলে দেখা যায়—নারীটি চোখ আধখোলা অবস্থায় কফিনের দেয়ালে হাত দিয়ে আঘাত করছেন। সুধথুপ বলেন, ‘সম্ভবত তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে নক করছিলেন।’
ওই নারীর ছোট ভাই জানান, স্থানীয় কর্মকর্তারা তাঁকে তাঁর বোনের মৃত্যুর খবর দিয়েছিলেন। তবে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বোনের মৃত্যুর কোনো সনদ ছিল না সেই ভাইয়ের কাছে। ব্যবস্থাপক সুধথুপ তাই ভাইটির সঙ্গে সনদের বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। ঠিক এমন সময়ই কফিনের ভেতর থেকে শব্দ শোনা যায়। পরে কফিন খুলে সবাই নিশ্চিত হন—নারীটি জীবিত!
এ অবস্থায় মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু সঙ্গে সঙ্গে ওই নারীকে হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে চিকিৎসকেরা জানান, ওই নারী গুরুতর হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় ভুগছিলেন। এটি এমন এক অবস্থা যখন রক্তে শর্করার মাত্রা অতিমাত্রায় কমে যায়। স্থানীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, তাঁর শ্বাসযন্ত্র বা হৃদ্যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি।
মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নারীটি গত দুই বছর ধরে শয্যাশায়ী। গত শনিবার (২২ নভেম্বর) তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হলে পরিবার মনে করে তিনি আর শ্বাস নিচ্ছেন না। এরপরই দাহের প্রস্তুতি নিতে তাঁরা ফিৎসানুলোক প্রদেশ থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ব্যাংককে আসেন।
চিকিৎসাধীন নারী এখনো হাসপাতালে আছেন বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী বছরের এপ্রিলে বেইজিং সফরের জন্য চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তিনি। পাশাপাশি চীনা প্রেসিডেন্টও সেই বছরের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন।
দুই নেতার মধ্যে টেলিফোনে আলাপের পর এই ঘোষণা দেন ট্রাম্প।
সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে এই ঘোষণা দিয়ে ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পর্ক ‘বেশ মজবুত’।
এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশনের (অ্যাপেক) শীর্ষ সম্মেলনের আগে গত ৩০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে দুই নেতার সরাসরি বৈঠকের পর তাঁদের মধ্যে ফোনালাপ হয় বলে জানিয়েছে দ্য কোরিয়া হেরাল্ড।
এই ফোনালাপকে ‘খুবই ভালো’ উল্লেখ করে ট্রাম্প জানান, তিনি ও সি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, ফেন্টানিল সংকট, সয়াবিনসহ কৃষিপণ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।
ট্রাম্পের দাবি, দুই পক্ষই মার্কিন কৃষকদের জন্য ‘গুরুত্বপূর্ণ’ এক চুক্তিতে পৌঁছেছে।
তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘এই ফোনালাপ তিন সপ্তাহ আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের অত্যন্ত সফল বৈঠকের ফলোআপ ছিল। তার পর থেকে আমাদের চুক্তিগুলোকে সময়োপযোগী এবং নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এবার আমরা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে নজর দিতে পারি।’
‘এই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট সি আগামী বছরের এপ্রিলে আমাকে বেইজিং সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা আমি গ্রহণ করেছি। আমিও তাঁকে পাল্টা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি ওই বছরের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে আমার আতিথেয়তায় রাষ্ট্রীয় সফরে আসবেন,’ যোগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ার সিনেট আজ মঙ্গলবার ডানপন্থী সিনেটর পলিন হ্যানসনকে টানা সাত কার্যদিবসের জন্য পার্লামেন্টে আসার অধিকার স্থগিত করেছে। জনসমক্ষে মুসলিম নারীদের বোরকা নিষিদ্ধের প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি সিনেটে বোরকা পরে আসেন। তাঁর এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেন অস্ট্রেলীয় আইনপ্রণেতারা।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার হ্যানসন অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের অধিবেশনে বোরকা পরে হাজির হন। জনসমক্ষে বোরকা ও মুখ ঢেকে রাখাসহ অন্য পোশাক নিষিদ্ধ করার জন্য তিনি যে বিল পেশ করতে চেয়েছিলেন, তা উত্থাপনের অনুমতি না পাওয়ার পর তিনি এই কাজ করেন। তাঁর এই কাজকে মুসলিম পার্লামেন্ট সদস্যরা সরাসরি বর্ণবাদী বলে আখ্যা দেন।
সিনেটে মধ্য-বামপন্থী লেবার সরকারের নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং বলেন, ‘সিনেটর হ্যানসনের ঘৃণা আর ফাঁপা প্রদর্শন আমাদের সামাজিক বুনন ক্ষতবিক্ষত করে। এটা অস্ট্রেলিয়াকে দুর্বল করে তোলে এবং সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা বহু মানুষের প্রতি নির্মম আচরণ।’
তিনি আরও বলেন, ‘সিনেটর হ্যানসন এক ধর্মকে উপহাস ও অবমাননা করেছেন, যার প্রায় ১০ লাখ অস্ট্রেলীয় অনুসারী আছেন…পার্লামেন্টের প্রতি এমন অসম্মান আমি কখনো দেখিনি।’
হ্যানসনকে নিন্দা জানিয়ে আনা প্রস্তাবটি ৫৫–৫ ভোটে পাস হয়। ওয়ান নেশন দল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয়তাবাদী আবেগ ও অভিবাসনবিরোধী রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে প্রভাব বাড়িয়েছে। মে মাসের সাধারণ নির্বাচনে আরও দুটি আসন পাওয়ার পর সিনেটে দলের আসনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার। সাম্প্রতিক মতামত জরিপগুলো হ্যানসন ও ওয়ান নেশনের প্রতি সমর্থন আরও বেড়েছে বলে দেখাচ্ছে।
হ্যানসন অবশ্য নিজের অবস্থানেই অটল। তিনি বলেন, বোরকা নিয়ে তাঁর মত বদলানোর প্রশ্ন নেই এবং পার্লামেন্টে কোনো পোশাকবিধি নেই। ক্যানবেরায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘যদি হেলমেট পরে কেউ ব্যাংকে ঢুকতে পারে, আর বিভিন্ন জায়গায় আপনাকে সেটা খুলতেও বলে, তাহলে বোরকা আলাদা কী?’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি আমার জায়গায় অটল থাকব, যেটা বিশ্বাস করি সেটা করে যাব। শেষ পর্যন্ত আমাকে বিচার করবে জনগণই।’
কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের এই সিনেটর নব্বইয়ের দশকে আলোচনায় আসেন এশিয়া থেকে অভিবাসন ও আশ্রয়প্রার্থীদের কঠোর বিরোধিতার কারণে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ইসলামিক পোশাকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। এটি হ্যানসনের দ্বিতীয়বারের মতো পার্লামেন্টে বোরকা পরা। ২০১৭ সালেও তিনি একই ধরনের নাটকীয়তা দেখিয়েছিলেন দেশজুড়ে বোরকা নিষিদ্ধের দাবিতে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সৌদি আরব শিগগির আরও দুটি নতুন মদের দোকান খুলতে যাচ্ছে। এর একটি থাকবে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোয় কর্মরত বিদেশি ও অমুসলিম কর্মীদের জন্য। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, দেশটিতে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার ধারাবাহিকতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ জেদ্দার দাহরানে একটি এবং বন্দরনগরী জেদ্দার কূটনীতিকদের জন্য আরেকটি দোকান খোলার এই পরিকল্পনা সৌদি আরবের পরিবর্তনের যাত্রায় আরেকটি মাইলফলক হবে। দেশটির ডি-ফ্যাক্টো শাসক যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে সৌদি আরব নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এগোচ্ছে।
ইসলামের জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত দেশটি গত বছর রিয়াদে অমুসলিম কূটনীতিকদের জন্য প্রথমবারের মতো একটি মদের দোকান চালু করে। ৭৩ বছর আগে নিষেধাজ্ঞা জারির পর এটি ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক দোকান।
রয়টার্সকে সূত্র জানিয়েছে, দাহরানে যে নতুন দোকান খোলা হবে, তা আরামকোর মালিকানাধীন একটি আবাসিক কম্পাউন্ডে স্থাপন করা হবে। দোকানটি আরামকোয় কর্মরত অমুসলিম বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সৌদি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে এ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে বলেও সূত্রের দাবি।
আরও দুই সূত্র জানিয়েছে, জেদ্দায় অমুসলিম কূটনীতিকদের জন্য তৃতীয় একটি দোকানের প্রস্তুতিও চলছে। সেখানে বহু দেশের কনস্যুলেট রয়েছে। উভয় দোকানই ২০২৬ সালে চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সময়সীমা জানানো হয়নি বলে দুই সূত্র জানায়।
সৌদি সরকারের জনসংযোগ বিভাগ এসব দোকান নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। আরামকোও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
কূটনৈতিক এলাকায় প্রথম মদের দোকান চালু হলেও দেশটি আনুষ্ঠানিক কোনো বিধিনিষেধ শিথিলের ঘোষণা দেয়নি। কূটনীতিকদের কাছে ওই দোকানটি ‘বুজ বাংকার’ হিসেবে পরিচিত। তবে সম্প্রতি ওই দোকানের গ্রাহক পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এখন অমুসলিম সৌদি প্রিমিয়াম রেসিডেন্স কার্ডধারীরাও সেখান থেকে কিনতে পারবেন। প্রিমিয়াম রেসিডেন্স দেওয়া হয় উদ্যোক্তা, বড় বিনিয়োগকারী ও বিশেষ প্রতিভাধারীদের।
ওই দোকান খোলার আগে দেশটিতে মদ পাওয়া যেত মূলত কূটনৈতিক ডাকযোগে, কালোবাজারে কিংবা ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করে। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে কুয়েত ছাড়া প্রায় সব দেশই বিভিন্ন বিধিনিষেধের আলোকে মদ পাওয়া যায়।
তবে সৌদি আরবের জনসংখ্যার বিশাল অংশের জন্য এখনো মদ পুরোপুরি হারাম বা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিন সালমানের সংস্কারের ফলে সৌদি নাগরিক ও বিদেশিরা এখন মরুভূমির মিউজিক ফেস্টিভ্যালে নাচা থেকে শুরু করে সিনেমা হলে যাওয়া, এমন একসময়ের অকল্পনীয় কাজগুলো করতে পারছেন।
এসব সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়েছে দেশটি। জনসমাগমস্থলে নারী-পুরুষের আলাদা থাকার নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। ধর্মীয় পুলিশের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে।
দেশটি অর্থনীতি বৈচিত্র্যময় করতে এবং তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও পর্যটক আকর্ষণের লক্ষ্য নিয়ে ধীরে ধীরে অনেক বিধিনিষেধ তুলে নিচ্ছে। গত মে মাসে একটি ওয়াইন-সংক্রান্ত ব্লগে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, সৌদি আরব ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতিতে পর্যটন এলাকায় মদ বিক্রির অনুমতি দিতে পারে। তবে সৌদি এক কর্মকর্তা তখন খবরটি অস্বীকার করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনে কোনো সূত্রও দেওয়া হয়নি।
প্রতিবেদনটি অনলাইনে তীব্র বিতর্ক ছড়ায়। কারণ, সৌদি বাদশাহ একই সঙ্গে ইসলামের দুই পবিত্র নগর মক্কা ও মদিনার তত্ত্বাবধায়ক। রয়টার্সকে চলতি মাসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল খতিবকে জিজ্ঞেস করা হয়, বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে মদের নিষেধাজ্ঞা কমানোর কোনো পরিকল্পনা আছে কি না। তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে অনেকেই ভ্রমণে মদ উপভোগ করতে চান। তবে এখনো কিছু পরিবর্তন হয়নি।’
