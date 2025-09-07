Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

ভারতের মিরাটে ‘ন্যুড গ্যাং’ আতঙ্ক, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৬
ন্যুড গ্যাং আতঙ্কে গ্রামের মানুষ। ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি করছে প্রশাসন। ছবি: সংগৃহীত
ন্যুড গ্যাং আতঙ্কে গ্রামের মানুষ। ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি করছে প্রশাসন। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মিরাটে এখন থমথমে পরিবেশ। দাউরালা, ভারালাসহ বিভিন্ন গ্রামে ‘ন্যুড গ্যাং’ নামে এক অদ্ভুত ও চাঞ্চল্যকর গোষ্ঠীর আতঙ্কে ভুগছে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারীরা। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা আচমকা নগ্ন অবস্থায় জনসমক্ষে এসে সুযোগ বুঝে একা থাকা নারীদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে নির্জন স্থানে।

এখন পর্যন্ত পুলিশের কাছে চারটি ঘটনার লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, লোকলজ্জার ভয়ে এর আগে অনেকেই এ ধরনের ঘটনা গোপন করে গেছেন। ফলে গ্রামীণ সমাজে আতঙ্ক এখন চরমে।

ভারালার এক নারীর অভিজ্ঞতা সবচেয়ে ভয়াবহ। তিনি একা কাজে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে দুজন নগ্ন দুষ্কৃতকারী তাঁকে ধরে ফাঁকা মাঠে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কোনোমতে তিনি ছুটে পালিয়ে যান। পরে গ্রামবাসীরা ছুটে এসে চারদিক ঘিরে ফেললেও দুষ্কৃতকারীদের ধরা যায়নি। এ ঘটনার পর থেকে ওই নারী তাঁর আগের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। একা বাইরে বের হওয়ার সাহস পাচ্ছেন না।

গ্রামবাসীরা আরও জানান, সামাজিক কলঙ্ক ও সম্মানের ভয়ে অনেকেই পুলিশের কাছে অভিযোগ করেননি। এতে দুষ্কৃতকারীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একের পর এক ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় এখন প্রতিটি গ্রামে ভয় ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার পর মেয়েরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না, এমনকি দিনের বেলায়ও তাঁদের মধ্যে শঙ্কা কাজ করছে।

পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর একটি বিশেষ টিম গঠন করেছে। অপরাধীদের ধরতে ড্রোন ও সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এলাকায় টহলও জোরদার করা হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও দুষ্কৃতকারীদের কোনো খোঁজ না পাওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ শুরুতে এই ঘটনাগুলোকে ছোট করে দেখেছে, যে কারণে আতঙ্ক এখন বড় আকার ধারণ করেছে।

দাউরালার প্রবীণ সমাজকর্মীরা এ ধরনের ঘটনাকে সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা বলছেন, কেউ নগ্ন হয়ে প্রকাশ্যে এসে নারীদের ওপর হামলা চালাবে—এটা কল্পনারও বাইরে। এ পরিস্থিতিতে পুলিশ ও সমাজ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

‘ন্যুড গ্যাং’-এর কার্যকলাপকে অনেকে নিছক অপরাধের চেয়েও একধরনের মানসিক বিকৃতি হিসেবে দেখছেন। এই কৌশল শারীরিক আঘাতের পাশাপাশি মানসিক ট্রমাও সৃষ্টি করছে। মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, শুধু পাহারা বসিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না, বরং দ্রুত দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা জরুরি। এটি কেবল কিছু নারীর ওপর হামলা নয়, পুরো গ্রামের সামাজিক নিরাপত্তা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা।

বর্তমানে মিরাটের গ্রামগুলোতে সন্ধ্যা নামলেই নীরবতা নেমে আসে। মেয়েরা স্কুল বা বাজারে যেতে ভয় পাচ্ছে। গ্রামবাসীরা নিজেরাই পালা করে পাহারা দিচ্ছেন। পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও স্থানীয় বাসিন্দারা ভরসা পাচ্ছেন না।

বিষয়:

উত্তরপ্রদেশপুলিশভারত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

অযাচিতভাবে ডাকসুর ভোট চাওয়ায় কর্মীকে বহিষ্কার করল ছাত্রদল

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হাটহাজারীতে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি, যুবক আটক

অতিরিক্ত সহিংসতা হলে নির্বাচন ভঙ্গুর হয়ে যাবে: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

মিলেনিয়াল প্রজন্ম থেকে প্রথম ‘সন্ত’ হলেন কার্লো আকুতিস

মিলেনিয়াল প্রজন্ম থেকে প্রথম ‘সন্ত’ হলেন কার্লো আকুতিস

আল্লাহর সঙ্গে মুসা (আ.) নবীর কথোপকথনের স্থানকে পর্যটন কেন্দ্র বানানো নিয়ে বিতর্ক

আল্লাহর সঙ্গে মুসা (আ.) নবীর কথোপকথনের স্থানকে পর্যটন কেন্দ্র বানানো নিয়ে বিতর্ক

মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশ-অঞ্চল নিয়ে ‘বৃহত্তর ইসরায়েলের’ স্বপ্ন দেখছেন নেতানিয়াহু

মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশ-অঞ্চল নিয়ে ‘বৃহত্তর ইসরায়েলের’ স্বপ্ন দেখছেন নেতানিয়াহু

জনগণের টাকায় নীল নদে বিশাল বাঁধ বানাল ইথিওপিয়া, অস্বস্তিতে প্রতিবেশীরা

জনগণের টাকায় নীল নদে বিশাল বাঁধ বানাল ইথিওপিয়া, অস্বস্তিতে প্রতিবেশীরা