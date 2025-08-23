হোয়াটসঅ্যাপে বিয়ের দাওয়াত, দুই লাখ রুপি খোয়ালেন সরকারি কর্মকর্তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
হোয়াটসঅ্যাপে একটি ডিজিটাল বিয়ের কার্ডের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে গিয়ে প্রায় দুই লাখ রুপি খুইয়েছেন মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি জেলার এক সরকারি কর্মচারী। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হওয়া এই ডিজিটাল আমন্ত্রণ পত্রটি ছিল একটি সাইবার প্রতারণার ফাঁদ।
এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভুক্তভোগী ওই সরকারি কর্মচারী একটি অজানা নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি বার্তা পান। সেই বার্তায় তাঁকে ২০২৫ সালের ৩০ আগস্ট একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওই মেসেজে একটি ফাইল ছিল, যা দেখতে পিডিএফ ফরম্যাটের বিয়ের কার্ডের মতো। তবে এটি আসলে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ (এপিকে) ফাইল ছিল, যা ব্যবহারকারীর ফোন হ্যাক করে সংবেদনশীল তথ্য চুরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
ভুক্তভোগী ওই ফাইলটিতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গেই সাইবার অপরাধীরা তাঁর ফোনের ডেটা অ্যাকসেস করে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১ লাখ ৯০ হাজার রুপি হাতিয়ে নেয়। এই ঘটনায় হিঙ্গোলি থানায় এবং সাইবার সেলে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এই ‘বিয়ের দাওয়াত’ স্ক্যামটি গত বছর প্রথম সামনে আসে। এখন পর্যন্ত এই স্ক্যামারদের ফাঁদে অনেক মানুষ তাদের টাকা হারিয়েছেন। প্রতারকেরা হোয়াটসঅ্যাপে একটি বিয়ের আমন্ত্রণের মাধ্যমে ফাঁদ পাতে। ফাইলটি ডাউনলোড হওয়ার পর, সাইবার অপরাধীরা ভুক্তভোগীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এমনকি তারা চুরি করা ডেটা ব্যবহার করে ফোনটির মালিক সেজে অন্যদের কাছে টাকা চেয়েও প্রতারণা করতে পারে।
গত বছর হিমাচল প্রদেশের সাইবার পুলিশ এ ধরনের প্রতারণা সম্পর্কে সতর্কতা জারি করে। তারা জনগণকে অপরিচিত উৎস থেকে আসা ফাইল ডাউনলোড না করার পরামর্শ দিয়েছিল।
