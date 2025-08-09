Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

চিকন শরীর নিয়ে কটাক্ষ করায় বন্ধুকে খুন করল দুই তরুণ

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৫৮
গ্রেপ্তার অভিযুক্ত দুই তরুণ। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার অভিযুক্ত দুই তরুণ। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের দিল্লির পাশের গুরগাঁওয়ে এক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে। দুই বন্ধুকে তাঁদের চিকন শরীর নিয়ে কটাক্ষ করায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ২০ বছর বয়সী এক তরুণ। স্কুলের টয়লেট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ওই তরুণের রক্তাক্ত মরদেহ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গুরুগাঁয়ের একটি স্কুলের টয়লেট থেকে ২০ বছর বয়সী এক তরুণের পচা-গলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর দুই বন্ধুকে তাঁদের রোগা শরীর নিয়ে নিয়মিত ঠাট্টা করতেন তিনি। এর জেরেই ওই দুজন তাঁকে খুন করে স্কুলের টয়লেটে ফেলে রাখেন। গত সোমবার ঘটনাটি সামনে আসে। স্কুলেরই এক শিক্ষক করণ নামের ওই তরুণের পচা-গলা দেহটি দেখতে পান।

এর তিন দিন পর পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্ত আকাশ ও শিব কুমারকে গ্রেপ্তার করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্তরা জানান, তাঁরা ২ জুলাই দিবাগত রাতে স্কুলে প্রবেশ করেন। তবে ঠিক কী কারণে তাঁরা স্কুলে ঢুকেছিলেন, তা এখনো জানা যায়নি।

ওই দিন রাতে পেশিবহুল দেহের অধিকারী করণ আবারও তাদের রোগা শরীর নিয়ে কটাক্ষ করেন। নিয়মিত এ ধরনের কটাক্ষে বিরক্ত হয়ে এক অভিযুক্ত একটি পাথর তুলে করণকে আঘাত করেন। এরপর অন্য অভিযুক্ত তাঁকে কাঁচি দিয়ে আক্রমণ করেন। কর্মকর্তারা জানান, এরপর তাঁরা করণের দেহটি স্কুলের শৌচাগারে ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, পচন ধরার কারণে প্রাথমিকভাবে দেহটি শনাক্ত করা তাদের জন্য কঠিন ছিল। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র—একটি পাথর এবং একটি কাঁচিও উদ্ধার করেছে।

এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ‘গত ৪ আগস্ট আমরা একটি স্কুল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পাই। এক শিক্ষক স্কুলের ভেতরে রক্তের দাগ দেখতে পেয়ে তা অনুসরণ করেন। আমরা এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। বর্তমানে দুই অভিযুক্তই রিমান্ডে রয়েছে। রিমান্ড শেষে আমরা আরও তথ্য প্রকাশ করব।’

বিষয়:

দিল্লিহত্যাকাণ্ডস্কুলভারতমরদেহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নে’ ২০২ শিক্ষকের উদ্বেগ

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

চিকন শরীর নিয়ে কটাক্ষ করায় বন্ধুকে খুন করল দুই তরুণ

চিকন শরীর নিয়ে কটাক্ষ করায় বন্ধুকে খুন করল দুই তরুণ

ভারতের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করায় পাকিস্তানের ক্ষতি ৪১০ কোটি রুপি

ভারতের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করায় পাকিস্তানের ক্ষতি ৪১০ কোটি রুপি

কাশ্মীরে দুই ভারতীয় সেনা নিহত

কাশ্মীরে দুই ভারতীয় সেনা নিহত

ইসরায়েলকে আর অস্ত্র দেবে না জার্মানি, খেপেছেন নেতানিয়াহু

ইসরায়েলকে আর অস্ত্র দেবে না জার্মানি, খেপেছেন নেতানিয়াহু