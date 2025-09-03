হিমাচলের মান্ডিতে ভূমিধসে একই পরিবারের ৪ জনসহ নিহত ৬

কলকাতা প্রতিনিধি
প্রবল বর্ষণে ফের বড়সড় বিপর্যয় নেমে এসেছে হিমাচলের মান্ডি জেলায়। মান্ডির সুন্দরনগর এলাকায় পাহাড় ধসে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ছয়জন। নিখোঁজ রয়েছেন আরও দুজন। জানা গেছে, নিহতদের মধ্যে চারজন একই পরিবারের সদস্য। এই ভূমিধসের ফলে দারকি পাহাড় লাগোয়া এলাকায় একসঙ্গে ১৬টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, পাশাপাশি আরও অন্তত ৪০টি বাড়ি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত রেড অ্যালার্ট জারি করে পুরো গ্রাম খালি করা হয়েছে।
স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা আগেই বিপদের আঁচ পেয়েছিলেন। তাই অনেকেই ঘরবাড়ি খালি করে রেখেছিলেন। ফলে প্রাণহানির সংখ্যা আর বাড়েনি। এদিকে ভূমিধস ও বৃষ্টির জেরে জেলার ১ হাজার ৩৩৩টি সড়ক বন্ধ হয়ে পড়েছে। সব ধরনের যান চলাচল প্রায় অচল হয়ে গেছে। প্রশাসন জানিয়েছে, আপাতত জেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।
অপর দিকে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মান্ডি ছাড়াও কুল্লু, চাম্বা ও কাংড়া জেলায় দুপুর পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি ছিল। এ ছাড়া বিলাসপুর, হামিরপুর, কিন্নৌর, লাহৌল-স্পিতি, শিমলা, সিরমৌর, সোলান ও উনা জেলাতেও নতুন করে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে ভূমিধস ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। টানা বৃষ্টির কারণে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় একাধিক এলাকায় বন্যার শঙ্কাও তৈরি হয়েছে। উদ্ধারকাজে ইতিমধ্যেই নামানো হয়েছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন, তবে দুর্গম এলাকায় প্রবল বৃষ্টি ও কাদা জমে থাকায় উদ্ধারকাজে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।
বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, জৈন, শিখ, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও পারসি ধর্মাবলম্বীদের জন্য তৈরি আইনটি ২০১৯ সালে পাস হলেও নিয়ম প্রকাশিত হয় ২০২৪ সালের মার্চে। তার পর থেকে আসাম সরকার বিদেশি ট্রাইব্যুনালে চলমান অসংখ্য মামলায় নির্দেশ দিয়েছে, ২০১৫ সালের আগে রাজ্যে প্রবেশ করা অমুসলিম২৫ মিনিট আগে
অমিত শাহর নেতৃত্বে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে একটি করে ডিটেনশন সেন্টার গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে। তবে রাজনৈতিক মহলে অভিযোগ উঠেছে, অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশিদের ধরার নাম করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশে হিন্দুত্ববাদ কায়েম করতে চাইছে।৩৪ মিনিট আগে
ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে লড়াইয়ে উত্তর কোরিয়ার সেনারা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সেনা সহায়তা দেওয়ায় উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে এ কথা বলেছেন খোদ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। পুতিনের এই স্বীকৃতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কিম বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক ‘সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে১ ঘণ্টা আগে
গাজায় থামছেই না মৃত্যুর মিছিল। দিন যত গড়াচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী যেন আরও বেশি আগ্রাসী হচ্ছে। আজ বুধবারও গাজাজুড়ে চলছে তাদের বর্বরতা। সবশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আজ ভোর থেকে এখন পর্যন্ত উপত্যকাজুড়ে অন্তত ২০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১৫ জনই গাজা সিটির বাসিন্দা। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য২ ঘণ্টা আগে