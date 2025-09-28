Ajker Patrika
আমার দল হয় ফার্স্ট হবে, নয়তো লাস্ট: প্রশান্ত কিশোর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৪
নির্বাচনী কৌশলবিদ ও বিহারের জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর। ছবি: সংগৃহীত
ভারতের বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর (পিকে) এক চমকপ্রদ মন্তব্য করেছেন। এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যটির আসন্ন নির্বাচনে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল জেডিইউ ২৫ টির বেশি আসন পাবে না, তাদের শরিক দল বিজেপিও বড় ক্ষতির মুখে পড়বে। আর বিরোধী জোট শেষ পর্যন্ত তৃতীয় স্থানে থাকবে।

কিশোর ঘোষণা করেছেন, তাঁর দল জন সুরাজ ২৪৩টি আসনের সবগুলোতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং কোনো দল বা জোটের সঙ্গে সমঝোতা করবে না। তিনি বলেন, ‘আমার দল হয় প্রথম হবে, নয়তো শেষ—এই নির্বাচনে মাঝামাঝি কোনো জায়গা নেই।’

অতীতে নির্বাচনী কৌশলবিদ হিসেবে কাজ করা পিকে দাবি করেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ে কাজ করছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি জেডিইউ নেতা ও মন্ত্রী অশোক চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, ‘আমি অভিযোগ করছি, তিনি (অশোক) জমি কিনেছেন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর নামে। তিনি কি আইনের ঊর্ধ্বে?’

এ প্রসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমারের প্রসঙ্গ টেনে জানান, একসময় নিতীশ নিজেই দাবি করতেন—কোনো নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তিনি ব্যাখ্যা দেবেন ও পদ ছাড়বেন। এখন আর প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে নেই। প্রশান্ত প্রশ্ন তোলেন, ‘নিতীশ কুমার খারাপ মানুষ নন, কিন্তু তাঁর চারপাশের নেতা-কর্তারা লুটপাট করছে। নিতীশ যদি চোর না হন, তবে চুরি করছে কে?’

নিজের প্রার্থিতা নিয়ে তিনি জানান, আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি নিজে নির্বাচনে দাঁড়াবেন কি না। তবে পরিবার থেকে কেউ রাজনীতিতে অংশ নেবে না। তিনি বলেন, ‘আমার স্ত্রী একজন ডাক্তার, মাঝে মাঝে আসেন; আর ছেলে ছোট।’

এদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার অভিযোগে ভারতের এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসির সমালোচনা করেন প্রশান্ত। জন সুরাজ এই ধরনের রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে বলেও জানান।

বিহার সরকারের নারীদের জন্য ঘোষিত ১০ হাজার রুপির অনুদানকে তিনি সরাসরি ঘুষ আখ্যা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেছেন, রাজ্যে দুর্নীতি ও অপরাধের সঙ্গে আপস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ। সম্রাট চৌধুরী ও দিলীপ জয়সওয়ালের মতো হত্যা মামলার আসামিরাই এখন ক্ষমতার মুখ হয়ে উঠেছেন। তিনি শিগগিরই দুর্নীতিগ্রস্ত চার-পাঁচজন প্রভাবশালী নেতার নাম প্রকাশ করবেন বলেও জানান।

বিহার রাজ্যমুখ্যমন্ত্রীভারতনির্বাচন
