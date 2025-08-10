Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

অন্ধ্র প্রদেশের কলেজে র‍্যাগিংয়ের নামে মারধর, বৈদ্যুতিক শক

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ৪০
ছবি: এনডিটিভি
ছবি: এনডিটিভি

ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের পালনাদু জেলায় একটি সরকারি কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীকে সম্প্রতি একদল সিনিয়রের বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের নামে মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পালনাদুর দাচেপল্লি গভর্নমেন্ট জুনিয়র কলেজের এ ঘটনা এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে বলে একাধিক সূত্রের বরাতে জানিয়েছে এনডিটিভি।

সূত্রমতে, ওই নবীন শিক্ষার্থীকে একটি হোস্টেলে নিয়ে মারধর করা হয় এবং বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। মারধরকারীরা সবাই কলেজটির দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক। তারাই ঘটনার ভিডিও ধারণ করে এবং ভুক্তভোগীকে হত্যার হুমকি দেয়। কলেজের বাইরের এক ব্যক্তিও তার ওপর হামলায় সহযোগিতা করে।

ভুক্তভোগীর পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়।

এদিকে কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীকে মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন বিক্ষোভ করেছে।

এ ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

অন্ধ্রপ্রদেশকলেজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

সম্পর্কিত

ফ্রান্সে তিনিই পত্রিকার সর্বশেষ হকার, পাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় সম্মাননা

ফ্রান্সে তিনিই পত্রিকার সর্বশেষ হকার, পাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় সম্মাননা

অন্ধ্র প্রদেশের কলেজে র‍্যাগিংয়ের নামে মারধর, বৈদ্যুতিক শক

অন্ধ্র প্রদেশের কলেজে র‍্যাগিংয়ের নামে মারধর, বৈদ্যুতিক শক

বিয়ের অতিথিদের কাটতে হলো লক্ষাধিক টাকার টিকিট, প্রথা ভাঙলেন নবদম্পতি

বিয়ের অতিথিদের কাটতে হলো লক্ষাধিক টাকার টিকিট, প্রথা ভাঙলেন নবদম্পতি

দুই ‘যিশুখ্রিষ্টকে’ কারা ও অর্থদণ্ড দিল রাশিয়ার আদালত

দুই ‘যিশুখ্রিষ্টকে’ কারা ও অর্থদণ্ড দিল রাশিয়ার আদালত