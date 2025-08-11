Ajker Patrika
অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা ৫ এমপির, এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট জরুরি অবতরণের সময় বিপত্তি

অনলাইন ডেস্ক
বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট। ছবি: সংগৃহীত
বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট। ছবি: সংগৃহীত

কেরালা রাজ্যের তিরুবনন্তপুরম থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজ (ফ্লাইট এআই ২৪৫৫) রাডার সমস্যার কারণে চেন্নাই বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছে।

গতকাল রোববার দিবাগত গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। প্রথমবার অবতরণের চেষ্টার সময় রানওয়েতে অন্য একটি উড়োজাহাজ দেখতে পাওয়ায় পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। উড়োজাহাজটিতে বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, যাদের মধ্যে পাঁচজন সংসদ সদস্যও ছিলেন।

দ্য গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেরালার চারজন সংসদ সদস্য—কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে. সি. ভেনুগোপাল, ইউডিএফ আহ্বায়ক আডুর প্রকাশ, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কোডিকুন্নিল সুরেশ এবং কে. রাধাকৃষ্ণন এবং তামিলনাড়ুর সংসদ সদস্য রবার্ট ব্রুস ওই ফ্লাইটে ছিলেন।

উড়োজাহাজ থেকে নেমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কে. সি. ভেনুগোপাল বলেন, বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। তিনি জানান, উড্ডয়নের প্রায় এক ঘণ্টা দশ মিনিট পর পাইলটরা মাঝ আকাশে রাডার সমস্যা চিহ্নিত করেন। তাৎক্ষণিকভাবে উড়োজাহাজটি চেন্নাইয়ে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। ভেনুগোপাল বলেন, তিনি ইতিমধ্যেই বিষয়টি ডিরেক্টর জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশনকে (ডিজিসিএ) জানিয়েছেন।

আডুর প্রকাশ যাত্রীদের আতঙ্কের বর্ণনা দিয়ে বলেন, যখন উড়োজাহাজটি অবতরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন রানওয়েতে আরেকটি উড়োজাহাজ দেখা যায়। তিনি বলেন, ‘আমরা মাটি স্পর্শ করার কয়েক সেকেন্ড আগে পাইলটরা হঠাৎ উড়োজাহাজটিকে ওপরে উড়িয়ে নেন। এরপর প্রায় আধ ঘণ্টা উড়োজাহাজটি বিমানবন্দরের চারপাশে চক্কর দেওয়ার পর নিরাপদে অবতরণ করে। এ সময় ফ্লাইট ক্রুরা শান্ত ছিলেন এবং পেশাদারির সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন।’

এই ঘটনায় যাত্রীদের কোনো আঘাত লাগেনি। তবে এটি বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনা এবং রানওয়েতে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশের ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, রাডার ত্রুটির কারণেই প্রথমে উড়োজাহাজটি চেন্নাইয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবে প্রথম অবতরণের সময় রানওয়েতে অন্য একটি উড়োজাহাজের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট, ফ্লাইটরাডার, অনুসারে, উড়োজাহাজটি স্থানীয় সময় রাত ৮টা ১৭ মিনিটে তিরুবনন্তপুরম থেকে উড্ডয়ন করে এবং রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে চেন্নাইয়ে অবতরণ করে। এরপর এটি রাত ১টা ৪০ মিনিটে চেন্নাই থেকে দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করে এবং ভোর ৩টা ৫৮ মিনিটে সেখানে পৌঁছায়।

গত ১২ জুনের মারাত্মক দুর্ঘটনার পর থেকে এয়ার ইন্ডিয়া বারবার আলোচনায় আসছে। ওই দুর্ঘটনায় উড়োজাহাজের ২৪১ জন যাত্রী এবং ভূমিতে থাকা ১৯ জন নিহত হন। গত সপ্তাহে, সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বাইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটের দুই যাত্রী উড়োজাহাজের ভেতরে তেলাপোকা দেখতে পান। যদিও বিমান সংস্থাটি তাদের ভুল স্বীকার করে যাত্রীদের কাছে ‘অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ’ করেছে। তবে তারা এই ঘটনাকে হালকাভাবে দেখে বলেছে, ‘আমাদের নিয়মিত ধোঁয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, গ্রাউন্ড অপারেশনের সময় পোকামাকড় মাঝে মাঝে একটি উড়োজাহাজে প্রবেশ করতে পারে।’

