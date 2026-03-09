Ajker Patrika
ভারত

নাবালক অবস্থায় আটক, ২১ বছর পর বাংলাদেশিকে মুক্তির আদেশ কলকাতা হাইকোর্টের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নাবালক অবস্থায় আটক, ২১ বছর পর বাংলাদেশিকে মুক্তির আদেশ কলকাতা হাইকোর্টের
প্রতীকী ছবি

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে নাবালক অবস্থায় গ্রেপ্তার হওয়া এক বাংলাদেশি নাগরিককে দীর্ঘ ২১ বছর পর অবিলম্বে মুক্তি ও প্রত্যাবাসনের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট। ভারতের জুভেনাইল জাস্টিস বা কিশোর বিচার আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ সাজা খাটা হয়ে যাওয়ায় আদালত এই ঐতিহাসিক রায় দেন।

ভারতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তিনি নাবালক ছিলেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৩৬ বছর। গত বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন।

আদালত তাঁর রায়ে স্পষ্ট করেন, কিশোর বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন অনুযায়ী একজন অপ্রাপ্তবয়স্ককে সর্বোচ্চ সাত বছরের সাজা দেওয়া যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যে ২১ বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ওই ব্যক্তির বয়স নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ডিভিশন বেঞ্চে জমা দেন। ওই ব্যক্তির শরীরে ওসিফিকেশন টেস্ট বা হাড়ের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বর্তমানে তাঁর বয়স ৩৬ বছর। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিশ্চিত হন, ২০০৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তারের সময় তিনি প্রকৃতপক্ষেই নাবালক ছিলেন।

আদালত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ওই ব্যক্তিকে দ্রুত তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় বা তিনি বাংলাদেশের কোন এলাকার বাসিন্দা, তা ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি। তাঁকে কবে বা কোন চেকপোস্ট হয়ে ফেরত পাঠানো হবে, তা-ও বলা হয়নি।

বিষয়:

বাংলাদেশসীমান্তমুক্তিভারতীয়গ্রেপ্তারভারতআদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নৌ-পুলিশপ্রধানসহ পুলিশের ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসর

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

সালিসে চোর সাব্যস্ত করায় তরুণের আত্মহত্যা

মিরপুরে বহুতল ভবনে আগুন: নিয়ন্ত্রণে পাঁচ ইউনিট

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

সম্পর্কিত

ট্রাম্প বলুক আর না বলুক—ইরানকে মুক্ত করতে চায় কুর্দিরা

ট্রাম্প বলুক আর না বলুক—ইরানকে মুক্ত করতে চায় কুর্দিরা

ইরান যুদ্ধে বড় মোড়, ন্যাটো আকাশসীমায় ইরানি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

ইরান যুদ্ধে বড় মোড়, ন্যাটো আকাশসীমায় ইরানি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

অস্ত্র আমদানির শীর্ষে ইউরোপ

অস্ত্র আমদানির শীর্ষে ইউরোপ

শিক্ষার্থীদের প্র্যাঙ্কে যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু

শিক্ষার্থীদের প্র্যাঙ্কে যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু