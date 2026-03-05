এবার ইকুয়েডরে মার্কিন সামরিক অভিযান

লাতিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরে সামরিক অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ‘সন্ত্রাসীদের’ মোকাবিলায় সে দেশের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারই ধারাবাহিকতায় এই অভিযান শুরু হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
গতকাল বুধবার মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সামরিক কার্যক্রম তদারককারী ইউনিট ইউএস সাউদার্ন কমান্ড জানিয়েছে, ইকুয়েডরে ইতিমধ্যে যৌথ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সাউদার্ন কমান্ডার কমান্ডার জেনারেল ফ্রান্সিস ডনোভান বলেন, ‘৩ মার্চ ইকুয়েডরীয় ও মার্কিন সামরিক বাহিনী ইকুয়েডরের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই অপারেশনগুলো মাদক-সন্ত্রাসবাদের অভিশাপ মোকাবিলায় ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অংশীদারদের প্রতিশ্রুতির একটি শক্তিশালী উদাহরণ।’
এই বিবৃতির সঙ্গে সামরিক হেলিকপ্টার উড্ডয়নের ভিডিও ফুটেজ এবং মাটিতে থাকা ব্যক্তিদের হেলিকপ্টারে ওঠার সাদা-কালো আকাশপথের নজরদারি চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। ঘোষণাটি ল্যাটিন আমেরিকায় অপরাধী নেটওয়ার্ক এবং ড্রাগ কার্টেলগুলোর বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৃহত্তর অভিযানের অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।
ইকুয়েডর অভিযানের পরিধি এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে বেশ কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে, এখন পর্যন্ত এই অভিযান লজিস্টিক এবং গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে ইকুয়েডরীয় সেনাদের সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।
বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এই যৌথ অভিযানের প্রশংসা করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘একত্রে আমরা সেই সব মাদক-সন্ত্রাসীদের মোকাবিলায় নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছি যারা দীর্ঘকাল ধরে এই গোলার্ধের নাগরিকদের ওপর সন্ত্রাস, সহিংসতা এবং দুর্নীতি চাপিয়ে দিয়েছে।’
গত বছর দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ট্রাম্প একাধিক বিশিষ্ট কার্টেলকে ‘বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে চিহ্নিত করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই তকমাটি সাধারণত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর জন্য সংরক্ষিত থাকে।
তাঁর প্রশাসন মাদক পাচার মোকাবিলায় ক্রমবর্ধমান সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে সন্দেহভাজন চোরাচালানকারী জাহাজগুলোতে বোমা হামলাও অন্তর্ভুক্ত। তবে সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন, আন্তর্জাতিক আইনে মাদক পাচারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, যুদ্ধ হিসেবে নয়; এবং এই ধরনের প্রাণঘাতী পদক্ষেপকে 'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
ক্যারিবিয়ান সাগর এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে সন্দেহভাজন মাদক চোরাচালানকারী নৌকা ও অন্যান্য সামুদ্রিক যানের বিরুদ্ধে অন্তত ৪৪টি আকাশপথের হামলা চালানো হয়েছে। এর ফলে অন্তত ১৫০ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। নিহতদের পরিচয় এখনো মার্কিন কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেননি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও জনসমক্ষে আনা হয়নি। অক্টোবরে একটি সাবমেরিনে চালানো হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া দুই ব্যক্তিকে দ্রুত তাদের নিজ দেশ ইকুয়েডর এবং কলম্বিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়েছিল, যেখানে পরবর্তীতে তারা মুক্তি পান।
এদিকে, কলম্বিয়া এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর কিছু পরিবার দাবি করেছে যে, নিহতরা মাদক পাচারকারী ছিল না, বরং তারা জেলে বা অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক ছিল যারা ভেনিজুয়েলা এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলোর মধ্যে যাতায়াত করছিল।
ট্রাম্প প্রশাসন ভেনিজুয়েলার মাটিতেও সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছে—একটি ডিসেম্বরের শেষের দিকে এবং দ্বিতীয়টি ৩ জানুয়ারি। উভয় ক্ষেত্রেই তারা মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপ হিসেবে এই হামলার যৌক্তিকতা দেখিয়েছে।
প্রথম হামলাটি চালানো হয়েছিল একটি ডক বা জেটিতে যা আন্তঃদেশীয় গ্যাং ত্রেন দে আরাগুয়া’ ব্যবহার করত বলে অভিযোগ রয়েছে। দ্বিতীয় অভিযানের মাধ্যমে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করা হয়, যাকে পরবর্তীতে কারারুদ্ধ করা হয় এবং মার্কিন ফেডারেল আদালতে মাদক পাচার ও অস্ত্র মামলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। সেই অভিযানটিও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে নিন্দিত হয়েছিল। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছিলেন, এই অভিযান উস্কানিবিহীন সামরিক আগ্রাসনের একটি " ‘বৃহত্তর এবং গভীর উদ্বেগজনক প্যাটার্ন’-এর অংশ।
ট্রাম্প প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে, তারা সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান অন্যান্য স্থলভিত্তিক লক্ষ্যবস্তুতেও সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা করছে। ইকুয়েডরের এই ঘোষণাটি তাদের সামরিক আক্রমণের একটি নতুন ফ্রন্টের ইঙ্গিত দেয়।
গত ২ মার্চ রাজধানী কিটোতে ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়া এবং তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সাথে ইউএস সাউদার্ন কমান্ডের প্রধান জেনারেল ডনোভান সাক্ষাৎ করার দুই দিন পর বুধবারের এই ঘোষণাটি এলো।
২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে ইকুয়েডরে হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য সহিংস অপরাধের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ অপরাধী নেটওয়ার্কগুলো দেশটিতে শক্ত অবস্থান তৈরি করছে। এর আগে, ইকুয়েডরে সহিংস অপরাধের হার এই অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন ছিল, যার ফলে দেশটি ল্যাটিন আমেরিকায় ‘শান্তির দ্বীপ’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।
