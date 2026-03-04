কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগের শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার, (ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.ফার্ম/বি.ফার্ম ডিগ্রি থাকতে হবে।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কম্পিউটার অফিসে দক্ষতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ন্যূনতম ৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী যাতায়াত সুবিধা, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা (আংশিক ভর্তুকি), লভ্যাংশ বোনাস, উৎসব বোনাস বছরে ৩টি, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মোবাইল ভাতা, সেলস ইনসেনটিভ ও গ্রুপ জীবন বিমার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
কর্মক্ষেত্রে এক জায়গায় আটকে থাকা অনেকের কাছে হতাশাজনক। পদোন্নতি হচ্ছে না, বেতন বাড়ছে না—এমন পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাসও কমে যেতে পারে। কিন্তু পরিকল্পিত প্রস্তুতি, সঠিক কৌশল ও দৃঢ় মনোভাব থাকলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে জেনে নিন, কীভাবে নিজেকে সব সময় এগিয়ে রাখা৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাহিনীটিতে বাংলাদেশ পুলিশ কনস্টেবল (টিআরসি) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৫ মার্চ থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ চা বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণাধীন ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)/শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।৫ ঘণ্টা আগে