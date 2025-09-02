মমতা মাথা নত করছেন ইসলামি সংগঠনগুলোর কাছে, জাভেদ আখতারের মন্তব্যে পশ্চিমবঙ্গে বিতর্ক

কলকাতা প্রতিনিধি
২০২৬ সালে হতে যাচ্ছে বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক এ সময় এক বিতর্কিত মন্তব্যের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলেন বলিউডের প্রখ্যাত গীতিকার ও কবি জাভেদ আখতার। সম্প্রতি তিনি অভিযোগ করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার ইসলামি সংগঠনগুলোর কাছে মাথা নত করছে। উর্দু অ্যাকাডেমি আয়োজিত সাহিত্য উৎসবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো এবং পরে চাপের মুখে অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ার পর এ মন্তব্য করেন জাভেদ আখতার। এই মন্তব্যে রাজ্যের ভোট রাজনীতিতে কতটা প্রভাব পড়বে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই বাংলার সম্প্রীতির রাজনীতির প্রতীক হয়ে ছিলেন। বিজেপি যেখানে ধর্মীয় মেরুকরণকে নির্বাচনের হাতিয়ার করে তুলতে চাইছে, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস মুসলিম ভোটব্যাংক রক্ষায় পাশাপাশি হিন্দু ভোটকেও আস্থায় রাখার কৌশল নিয়েই এগোচ্ছে। জাভেদ আখতারের অভিযোগ তাই অনেকের কাছে অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়েছে।
উর্দু অ্যাকাডেমির উৎসব বাতিল হওয়ার বিষয়টি অবশ্য বিতর্কিত। জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ এবং ওয়াহ্যাহিন ফাউন্ডেশনের মতো সংগঠনগুলো জাভেদ আখতারের উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি তোলে, কারণ তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করেছেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুশাসন নিয়ে সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখেন।
২০০৭ সালে লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে ঘিরে কলকাতায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে সংগঠনগুলো হুঁশিয়ারি দিয়েছিল নতুন করে বিক্ষোভের। রাজ্য সরকার আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুশান্ত ভট্টাচার্যের মতে, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় একমাত্র নেতা যিনি একইসঙ্গে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছেন। তাঁর নীতিতে মাঝে মাঝে কিছু আপস দেখা দিলেও তাকে দুর্বলতা বলা যাবে না। বরং এটি বাংলার বহুত্ববাদী রাজনীতির বাস্তবতা।’
অপর এক বিশ্লেষক মেহেদী হাসান বলেন, ‘জাভেদ আখতারের বক্তব্যকে বিজেপি নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সাধারণ ভোটাররা জানেন, মমতা যদি আপস না করতেন, তাহলে রাজ্যে অস্থিরতা বাড়ত। মানুষ স্থিতিশীলতা চাইবে।’
বাংলার সমাজে জাভেদ আখতার জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর বক্তব্যের কারণে তিনি অনেকসময় বিতর্কিত হন। বিশেষত ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থান মুসলিম সংগঠনগুলোর কাছে অপ্রিয় হলেও, বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই বিতর্ক হয়তো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ বাংলার রাজনীতি এখন মূলত কর্মসংস্থান, দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ভূমিকার মতো ইস্যুতে গড়ে উঠছে।
তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, এই ধরনের অভিযোগ মূলত রাজ্য সরকারের সম্প্রীতির রাজনীতি ভাঙার প্রচেষ্টা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার দেখিয়েছেন, তিনি মুসলিম বা হিন্দু কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য রাজনীতি করেন না, বরং বহুত্ববাদকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন।
তবে বিরোধীরা বলছে, মমতা সরকারের এই ‘পিছু হটা’ রাজ্যের প্রশাসনিক দৃঢ়তার ঘাটতিরই প্রমাণ। বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ‘এটা আসলে ভোটের আগে আপস-এর রাজনীতি।’ আবার বাম শিবির বলছে, ‘মমতা হিন্দু–মুসলিম উভয় দিক সামলাতে গিয়েই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন।’
২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক কতটা বড় ইস্যু হয়ে উঠবে সে প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সাংস্কৃতিক ইভেন্ট বাতিল কিংবা জাভেদ আখতারের মন্তব্য সাধারণ ভোটারদের মন গলাবে না। তারা দেখবে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও সরকারের সমাধান দেওয়ার সক্ষমতা। তবে বিরোধী দলগুলো এই ইস্যুকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে।
২০২৬ সালে হতে যাচ্ছে বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক এ সময় এক বিতর্কিত মন্তব্যের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলেন বলিউডের প্রখ্যাত গীতিকার ও কবি জাভেদ আখতার। সম্প্রতি তিনি অভিযোগ করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার ইসলামি সংগঠনগুলোর কাছে মাথা নত করছে। উর্দু অ্যাকাডেমি আয়োজিত সাহিত্য উৎসবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো এবং পরে চাপের মুখে অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ার পর এ মন্তব্য করেন জাভেদ আখতার। এই মন্তব্যে রাজ্যের ভোট রাজনীতিতে কতটা প্রভাব পড়বে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই বাংলার সম্প্রীতির রাজনীতির প্রতীক হয়ে ছিলেন। বিজেপি যেখানে ধর্মীয় মেরুকরণকে নির্বাচনের হাতিয়ার করে তুলতে চাইছে, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস মুসলিম ভোটব্যাংক রক্ষায় পাশাপাশি হিন্দু ভোটকেও আস্থায় রাখার কৌশল নিয়েই এগোচ্ছে। জাভেদ আখতারের অভিযোগ তাই অনেকের কাছে অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়েছে।
উর্দু অ্যাকাডেমির উৎসব বাতিল হওয়ার বিষয়টি অবশ্য বিতর্কিত। জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ এবং ওয়াহ্যাহিন ফাউন্ডেশনের মতো সংগঠনগুলো জাভেদ আখতারের উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি তোলে, কারণ তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করেছেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুশাসন নিয়ে সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখেন।
২০০৭ সালে লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে ঘিরে কলকাতায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে সংগঠনগুলো হুঁশিয়ারি দিয়েছিল নতুন করে বিক্ষোভের। রাজ্য সরকার আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুশান্ত ভট্টাচার্যের মতে, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় একমাত্র নেতা যিনি একইসঙ্গে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছেন। তাঁর নীতিতে মাঝে মাঝে কিছু আপস দেখা দিলেও তাকে দুর্বলতা বলা যাবে না। বরং এটি বাংলার বহুত্ববাদী রাজনীতির বাস্তবতা।’
অপর এক বিশ্লেষক মেহেদী হাসান বলেন, ‘জাভেদ আখতারের বক্তব্যকে বিজেপি নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সাধারণ ভোটাররা জানেন, মমতা যদি আপস না করতেন, তাহলে রাজ্যে অস্থিরতা বাড়ত। মানুষ স্থিতিশীলতা চাইবে।’
বাংলার সমাজে জাভেদ আখতার জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর বক্তব্যের কারণে তিনি অনেকসময় বিতর্কিত হন। বিশেষত ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থান মুসলিম সংগঠনগুলোর কাছে অপ্রিয় হলেও, বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই বিতর্ক হয়তো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ বাংলার রাজনীতি এখন মূলত কর্মসংস্থান, দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ভূমিকার মতো ইস্যুতে গড়ে উঠছে।
তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, এই ধরনের অভিযোগ মূলত রাজ্য সরকারের সম্প্রীতির রাজনীতি ভাঙার প্রচেষ্টা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার দেখিয়েছেন, তিনি মুসলিম বা হিন্দু কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য রাজনীতি করেন না, বরং বহুত্ববাদকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন।
তবে বিরোধীরা বলছে, মমতা সরকারের এই ‘পিছু হটা’ রাজ্যের প্রশাসনিক দৃঢ়তার ঘাটতিরই প্রমাণ। বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ‘এটা আসলে ভোটের আগে আপস-এর রাজনীতি।’ আবার বাম শিবির বলছে, ‘মমতা হিন্দু–মুসলিম উভয় দিক সামলাতে গিয়েই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন।’
২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক কতটা বড় ইস্যু হয়ে উঠবে সে প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সাংস্কৃতিক ইভেন্ট বাতিল কিংবা জাভেদ আখতারের মন্তব্য সাধারণ ভোটারদের মন গলাবে না। তারা দেখবে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও সরকারের সমাধান দেওয়ার সক্ষমতা। তবে বিরোধী দলগুলো এই ইস্যুকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে।
বেলজিয়াম এ মাসের শেষের দিকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (ইউএনজিএ) ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে। এমনটাই ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভো। আজ মঙ্গলবার ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘ফিলিস্তিনকে বেলজিয়াম জাতিসংঘের অধিবেশনে স্বীকৃতি দেবে!২ ঘণ্টা আগে
চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনের মঞ্চে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উষ্ণ করমর্দন আন্তর্জাতিক মহলকে মুগ্ধ করলেও ভারতের রাজনৈতিক ও জনমানসে তা তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেকেই এই করমর্দনকে কৌশলগত সম্পর্কের নতুন সূচনা হিসেবে দেখছ২ ঘণ্টা আগে
সুইজারল্যান্ডের খাদ্য প্রস্তুতকারী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান নেসলে সোমবার হঠাৎ করেই প্রধান নির্বাহী লরেন্ট ফ্রেইক্সকে বরখাস্ত করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর অধীনস্থ এক সহকর্মীর সঙ্গে ‘গোপন প্রেমের সম্পর্ক’ বজায় রেখেছিলেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ভারতের সমালোচনায় সরব হয়েছেন। গতকাল তিনি দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে ‘সম্পূর্ণ একপক্ষীয় বিপর্যয়’ আখ্যা দিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চীনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলনে যোগ দেন এবং চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং...২ ঘণ্টা আগে