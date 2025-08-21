বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

কলকাতা প্রতিনিধি
কলকাতার হৃদয়ে ঘটে গেল এক ভয়াবহ ঘটনা। বাংলায় কথা বলার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হোস্টেলের কয়েকজন ছাত্রকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, শিয়ালদার শিশির মার্কেটের কিছু ব্যবসায়ী প্রথমে তাদের ‘বাংলাদেশি’ বলে অপমান করেন এবং পরে দল বেঁধে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকি স্টিক দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালান। এই হামলায় অন্তত ১০ জন ছাত্র আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
আহত শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার কারণেই তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। হামলার পর রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এই ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। ছাত্ররা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মুচিপাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ করে। রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে দুজনকে আটক করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।
প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’ সন্দেহে হয়রানির অভিযোগ বারবার সামনে আসছে। এবার সেই ধরনের ঘটনার ঢেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর আঘাত হানল।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং দোষীদের দ্রুত শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন।
কলকাতার হৃদয়ে ঘটে গেল এক ভয়াবহ ঘটনা। বাংলায় কথা বলার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হোস্টেলের কয়েকজন ছাত্রকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, শিয়ালদার শিশির মার্কেটের কিছু ব্যবসায়ী প্রথমে তাদের ‘বাংলাদেশি’ বলে অপমান করেন এবং পরে দল বেঁধে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকি স্টিক দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালান। এই হামলায় অন্তত ১০ জন ছাত্র আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
আহত শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার কারণেই তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। হামলার পর রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এই ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। ছাত্ররা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মুচিপাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ করে। রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে দুজনকে আটক করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।
প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’ সন্দেহে হয়রানির অভিযোগ বারবার সামনে আসছে। এবার সেই ধরনের ঘটনার ঢেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর আঘাত হানল।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং দোষীদের দ্রুত শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন।
ইউক্রেনে আবারও বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এ হামলায় একজন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল রাতভর ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চল লক্ষ্য করে শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, কমপক্ষে ৬১৪টি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়৩৯ মিনিট আগে
তিব্বতে বিরল সফর করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। অঞ্চলটিতে চীনা শাসন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সফর করলেন তিনি। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বুধবার আঞ্চলিক রাজধানী লাসায় পৌঁছান তিনি। সেখানে তাকে স্বাগত জানাতে প্রায় ২০ হাজার কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন১ ঘণ্টা আগে
শানুকে নিয়মিতই শারীরিক নির্যাতন ও বডি শেমিং করতেন শিবম। শানু বলেন, ‘আমার গড়পড়তা উচ্চতা এবং গায়ের রং ফরসা থাকা সত্ত্বেও আমাকে কুৎসিত বলে অপমান করতেন। তিনি ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামে নারীদের অশ্লীল ভিডিও দেখতেন এবং বলতেন, আমি নাকি তার জীবন নষ্ট করছি।২ ঘণ্টা আগে
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মাইক্রোসফটের এজেডইউআরই সফটওয়্যার ব্যবহার করে ফিলিস্তিনিদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা। ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ‘ইউনিট ৮২০০’ মাইক্রোসফটের এজেডইউআরই সিস্টেমে ফিলিস্তিনিদের ফোনকলের রেকর্ড সংরক্ষণ করছে৩ ঘণ্টা আগে