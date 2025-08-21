Ajker Patrika
বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ১২
এই হামলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হোস্টেলের অন্তত দশজন ছাত্র আহত হয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত
এই হামলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হোস্টেলের অন্তত দশজন ছাত্র আহত হয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

কলকাতার হৃদয়ে ঘটে গেল এক ভয়াবহ ঘটনা। বাংলায় কথা বলার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হোস্টেলের কয়েকজন ছাত্রকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, শিয়ালদার শিশির মার্কেটের কিছু ব্যবসায়ী প্রথমে তাদের ‘বাংলাদেশি’ বলে অপমান করেন এবং পরে দল বেঁধে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকি স্টিক দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালান। এই হামলায় অন্তত ১০ জন ছাত্র আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আহত শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার কারণেই তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। হামলার পর রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। ছাত্ররা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মুচিপাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ করে। রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে দুজনকে আটক করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’ সন্দেহে হয়রানির অভিযোগ বারবার সামনে আসছে। এবার সেই ধরনের ঘটনার ঢেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর আঘাত হানল।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং দোষীদের দ্রুত শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন।

