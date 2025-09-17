Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

ভারতে ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন নিয়ে ৫ রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ

কলকাতা প্রতিনিধি  
ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ছবি: এনডিটিভি
ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ছবি: এনডিটিভি

ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন নিয়ে একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ রাজ্যকে জবাবদিহির নোটিশ পাঠিয়েছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রণের বেঞ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব চেয়ে উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে। আদালত আরও জানিয়েছে, ছয় সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছেন, এই আইনগুলো ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবিধান প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী। আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী চন্দ্র উদয় সিং আদালতে বলেন, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড ও কর্ণাটকে কার্যকর করা এই আইনগুলোর মধ্যে এমন কিছু ধারা রয়েছে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে খর্ব করছে। বিশেষ করে আন্তঃধর্মীয় বিবাহকে অপরাধের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এসব আইনের কিছু বিধান এতটাই কঠোর যে অভিযুক্তদের জামিন পাওয়ার সুযোগ প্রায় থাকে না। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার জন্য আইনগুলো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ধর্মান্তরকরণ বা ভিন্ন ধর্মে বিবাহ একটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সিদ্ধান্ত, যেখানে রাষ্ট্রের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এই আইনগুলো প্রশাসনের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে, যা মানুষের মৌলিক অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলছে।

পর্যবেক্ষক মহল বলছে, ভারতের সংবিধান ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে নিশ্চয়তা দেয়, সেটিই এখন আদালতের ব্যাখ্যার কেন্দ্রে উঠে আসছে। এদিকে এই আইনগুলো মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতেই বেশি কার্যকর হয়েছে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও এ নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

বিরোধীরা দাবি করছে, এগুলো আসলে সামাজিক বাস্তবতার চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আনা হয়েছে। আদালতের নির্দেশের পর এখন নজর থাকবে পাঁচ রাজ্যের উত্তরের দিকে, কারণ তাদের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই মামলার ভবিষ্যৎ দিক নির্ধারণ হবে।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টভারতআইনজীবীআইননোটিশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আসিফ নজরুলের পুরোনো ফেসবুক পোস্ট নতুন করে ভাইরাল করলেন হাসনাত

নিজের বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি কলেজশিক্ষকের

‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের নায়িকার জীবনের করুণ অবসান!

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

সম্পর্কিত

ভারতে ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন নিয়ে ৫ রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ

ভারতে ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন নিয়ে ৫ রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ

চার্লি কার্ক হত্যা: গোপন নোটে স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছেন রবিনসন, দাবি প্রসিকিউশনের

চার্লি কার্ক হত্যা: গোপন নোটে স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছেন রবিনসন, দাবি প্রসিকিউশনের

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু