Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

নেপালে কারাগার ভেঙে পালিয়েছে শত শত বন্দী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৬
ছবি: এএফপি
ছবি: এএফপি

জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন সহিংস বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নেপালের দুটি জেলায় বড় ধরনের কারাগার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে শত শত বন্দী পালিয়ে গেছেন বলে সরকারি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।

কাস্কি জেলা পুলিশ কার্যালয় জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিক্ষোভকারীরা জেলা কারাগারে প্রবেশ করলে ৭৭৩ জন বন্দী পালিয়ে যান।

এ ছাড়া দাং প্রদেশের তুলসিপুর এলাকার পুলিশ জানায়, তুলসিপুর কারাগার থেকে আরও ১২৭ জন বন্দী পালিয়েছেন।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নেপালের আরও কিছু কারাগারে অনুরূপ পালানোর ঘটনা ঘটতে পারে, তবে সেগুলোর আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ এখনো পাওয়া যায়নি।

দিনভর সহিংসতায় সরকারি অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক বিক্ষোভে দেশজুড়ে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে।

বিষয়:

বিক্ষোভনেপালঅগ্নিসংযোগসরকারি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

আত্মসমর্পণের পরও নেপালে ৩ পুলিশ কর্মকর্তাকে পিটিয়ে মারল বিক্ষুব্ধরা

আত্মসমর্পণের পরও নেপালে ৩ পুলিশ কর্মকর্তাকে পিটিয়ে মারল বিক্ষুব্ধরা

দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কিছু হয়নি হামাস নেতাদের

দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কিছু হয়নি হামাস নেতাদের

বিবৃতি দিয়ে রাত ১০টার পর থেকে নেপালের নিয়ন্ত্রণ নিল সেনাবাহিনী

বিবৃতি দিয়ে রাত ১০টার পর থেকে নেপালের নিয়ন্ত্রণ নিল সেনাবাহিনী

নেপালে জেন-জি বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২

নেপালে জেন-জি বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২