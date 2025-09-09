নেপালে কারাগার ভেঙে পালিয়েছে শত শত বন্দী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন সহিংস বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নেপালের দুটি জেলায় বড় ধরনের কারাগার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে শত শত বন্দী পালিয়ে গেছেন বলে সরকারি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।
কাস্কি জেলা পুলিশ কার্যালয় জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিক্ষোভকারীরা জেলা কারাগারে প্রবেশ করলে ৭৭৩ জন বন্দী পালিয়ে যান।
এ ছাড়া দাং প্রদেশের তুলসিপুর এলাকার পুলিশ জানায়, তুলসিপুর কারাগার থেকে আরও ১২৭ জন বন্দী পালিয়েছেন।
স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নেপালের আরও কিছু কারাগারে অনুরূপ পালানোর ঘটনা ঘটতে পারে, তবে সেগুলোর আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ এখনো পাওয়া যায়নি।
দিনভর সহিংসতায় সরকারি অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক বিক্ষোভে দেশজুড়ে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে।
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর কোটেশ্বরে ভয়াবহ সহিংসতায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, আত্মসমর্পণের পরও আন্দোলনকারীরা তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন।৩৭ মিনিট আগে
দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কোনো ক্ষতি হয়নি হামাস নেতাদের। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য সুহাইল আল-হিন্দি আল জাজিরাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
নেপালে চলমান বিক্ষোভ ও সহিংস পরিস্থিতির মধ্যে সেনাবাহিনী কঠোর অবস্থান নিয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়—যদি সহিংস কর্মকাণ্ড, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত থাকে, তবে রাত ১০টা (স্থানীয় সময়) থেকে সেনাসহ সব নিরাপত্তা সংস্থা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে বাধ্য হবে।১ ঘণ্টা আগে
নেপালে চলমান বিক্ষোভে আরও একজন নিহত হয়েছেন। এতে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২২-এ। এর মধ্যে গতকাল সোমবারের বিক্ষোভেই প্রাণ হারায় অন্তত ১৯ জন।১ ঘণ্টা আগে