জম্মু–কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার চেষ্টা

জম্মু–কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছেন। জম্মুতে এই হত্যাচেষ্টা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন তিনি। হামলাকারী খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হামলাকারী ফারুক আবদুল্লাহর মাত্র কয়েক পা পেছনে ছিল এবং তাঁর হাত আবদুল্লাহর কাঁধ বরাবর তাক করা ছিল। সে গুলি ছুড়লেও ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি) কমান্ডোরা তাঁকে ধাক্কা দেন। এতে গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং ফারুক আবদুল্লাহ অল্পের জন্য বেঁচে যান।
হামলাকারীকে কমল সিং জামওয়াল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলের ভিডিওতে দেখা গেছে, ধরা পড়ার পরপরই উপস্থিত জনতা তাঁকে গণপিটুনি দিচ্ছে।
গ্রেপ্তারের পর হামলাকারীকে একটি চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়। সেখানে সে পুলিশকে জানায়, সে জম্মুর পুরানা মান্ডির বাসিন্দা। ৬৫ বছর বয়সী এই হামলাকারীর মধ্যে কোনো অনুশোচনা দেখা যায়নি এবং সে জানিয়েছে যে গত ২০ বছর ধরে সে এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিল।
পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ফারুক আবদুল্লাহ যখন জম্মুর গ্রেটার কৈলাসের রয়্যাল পার্কে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়।’
জম্মু–কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ তাঁর ৮৮ বছর বয়সী জেড-প্লাস নিরাপত্তা বেষ্টিত বাবার ওপর এই হামলাকে ‘হত্যাচেষ্টা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ওমর আবদুল্লাহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘আল্লাহ দয়াময়। আমার বাবা খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। বিস্তারিত তথ্য এখনও অস্পষ্ট, তবে এটুকুই জানা গেছে যে লোডেড পিস্তলসহ এক ব্যক্তি একদম কাছ থেকে গুলি ছুড়তে সক্ষম হয়েছিল।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘শুধুমাত্র ক্লোজ প্রোটেকশন টিমের বাধার কারণেই গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং হত্যাচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বর্তমানে উত্তরের চেয়ে প্রশ্নই বেশি—যেমন জেড-প্লাস এবং এনএসজি নিরাপত্তা বলয়ে থাকা একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এত কাছে কেউ কীভাবে পৌঁছাতে পারল।’
ঘটনার সময় সিনিয়র আবদুল্লাহর সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা নাসির সোগামি উপস্থিত ছিলেন। নাসির সোগামি বলেন, এটি ফারুক আবদুল্লাহকে হত্যার একটি প্রচেষ্টা ছিল, তবে আল্লাহর রহমতে গুলিতে কেউ আহত হননি। তিনি আরও জানান, এই হত্যাচেষ্টার পেছনের উদ্দেশ্য কী বা এটি কোনো নিরাপত্তা ত্রুটি কি না, তা তারা এখনও জানেন না।
সোগামি বলেন, ‘এখনই আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি না। ঈশ্বর দয়াময় যে আমরা সবাই নিরাপদ আছি। ফারুক আবদুল্লাহ সুস্থ আছেন।’
যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শতাধিক ইরানি নাগরিক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল নেতৃত্বাধীন ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলায় অংশ না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এই ধরনের যুদ্ধ ইরানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার বদলে বরং বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে আরও...৮ ঘণ্টা আগে
ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতকে ঘিরে আবারও আলোচনায় এসেছে একটি যৌথ আরব সামরিক বাহিনী গঠনের পুরোনো ধারণা। এটি অনেকটা ইউরোপের দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ‘ন্যাটো’ বাহিনীর মতো। তবে বিশ্লেষকদের মতে, বাস্তব রাজনৈতিক বিভাজন ও কৌশলগত মতপার্থক্যের কারণে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হওয়া এখনো খুবই কঠিন।১০ ঘণ্টা আগে
সাংবাদিকেরা ট্রাম্পের কাছে জানতে চান, যদি আয়াতুল্লাহর ছেলেই সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে বহাল থাকেন, তবে কি তিনি এই যুদ্ধে বিজয় ঘোষণা করতে পারবেন? জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। আমি কোনো মন্তব্য করব না।’১০ ঘণ্টা আগে
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের চলমান সামরিক অভিযানকে ‘অন্যায় যুদ্ধ’ হিসেবে আখ্যায়িত করে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি। তিনি আরও বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে কোনো হামলার জন্য ইরাকের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।১১ ঘণ্টা আগে