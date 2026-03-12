Ajker Patrika
জম্মু–কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার চেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফারুক আবদুল্লাহকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ছবি: এক্স

জম্মু–কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছেন। জম্মুতে এই হত্যাচেষ্টা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন তিনি। হামলাকারী খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হামলাকারী ফারুক আবদুল্লাহর মাত্র কয়েক পা পেছনে ছিল এবং তাঁর হাত আবদুল্লাহর কাঁধ বরাবর তাক করা ছিল। সে গুলি ছুড়লেও ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি) কমান্ডোরা তাঁকে ধাক্কা দেন। এতে গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং ফারুক আবদুল্লাহ অল্পের জন্য বেঁচে যান।

হামলাকারীকে কমল সিং জামওয়াল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলের ভিডিওতে দেখা গেছে, ধরা পড়ার পরপরই উপস্থিত জনতা তাঁকে গণপিটুনি দিচ্ছে।

গ্রেপ্তারের পর হামলাকারীকে একটি চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়। সেখানে সে পুলিশকে জানায়, সে জম্মুর পুরানা মান্ডির বাসিন্দা। ৬৫ বছর বয়সী এই হামলাকারীর মধ্যে কোনো অনুশোচনা দেখা যায়নি এবং সে জানিয়েছে যে গত ২০ বছর ধরে সে এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিল।

পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ফারুক আবদুল্লাহ যখন জম্মুর গ্রেটার কৈলাসের রয়্যাল পার্কে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়।’

জম্মু–কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ তাঁর ৮৮ বছর বয়সী জেড-প্লাস নিরাপত্তা বেষ্টিত বাবার ওপর এই হামলাকে ‘হত্যাচেষ্টা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ওমর আবদুল্লাহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘আল্লাহ দয়াময়। আমার বাবা খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। বিস্তারিত তথ্য এখনও অস্পষ্ট, তবে এটুকুই জানা গেছে যে লোডেড পিস্তলসহ এক ব্যক্তি একদম কাছ থেকে গুলি ছুড়তে সক্ষম হয়েছিল।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘শুধুমাত্র ক্লোজ প্রোটেকশন টিমের বাধার কারণেই গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং হত্যাচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বর্তমানে উত্তরের চেয়ে প্রশ্নই বেশি—যেমন জেড-প্লাস এবং এনএসজি নিরাপত্তা বলয়ে থাকা একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এত কাছে কেউ কীভাবে পৌঁছাতে পারল।’

ঘটনার সময় সিনিয়র আবদুল্লাহর সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা নাসির সোগামি উপস্থিত ছিলেন। নাসির সোগামি বলেন, এটি ফারুক আবদুল্লাহকে হত্যার একটি প্রচেষ্টা ছিল, তবে আল্লাহর রহমতে গুলিতে কেউ আহত হননি। তিনি আরও জানান, এই হত্যাচেষ্টার পেছনের উদ্দেশ্য কী বা এটি কোনো নিরাপত্তা ত্রুটি কি না, তা তারা এখনও জানেন না।

সোগামি বলেন, ‘এখনই আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি না। ঈশ্বর দয়াময় যে আমরা সবাই নিরাপদ আছি। ফারুক আবদুল্লাহ সুস্থ আছেন।’

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডহত্যাভারতকাশ্মীর
