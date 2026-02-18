চীনা রোবটকে ‘নিজেদের উদ্ভাবন’ দাবি করে বিপাকে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত ‘ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট’-এ চীনের তৈরি একটি রোবটিক কুকুরকে নিজেদের উদ্ভাবন হিসেবে দাবি করে চরম বিতর্কের মুখে পড়েছে উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডার গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা ও জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্টল থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার খবরও পাওয়া গেছে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সোমবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ফ্ল্যাগশিপ এআই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সেখানে গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটির ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’-এর অধ্যাপক নেহা সিং রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম ডিডি নিউজকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন, ‘ওরিয়ন’ নামের এই রোবটটি তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়েই ‘তৈরি’ করা হয়েছে। তাঁর এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।
ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর অনলাইন ব্যবহারকারীরা দ্রুতই রোবটটির আসল পরিচয় শনাক্ত করেন। তারা প্রমাণসহ তুলে ধরেন যে, প্রদর্শিত রোবটটি আসলে চীনের কোম্পানি ‘ইউনিট্রি রোবটিক্স’-এর তৈরি ‘গো-২’ (Go2) মডেলের একটি বাণিজ্যিক রোবট। বাজারে যার দাম প্রায় ২ লাখ রুপি (২২০০ ডলার বা ১৬০০ পাউন্ড)। এটি বিশ্বজুড়ে যে কেউ কিনতে পারে।
বিতর্ক তুঙ্গে উঠলে আজ বুধবার গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ অস্বীকার করে। তারা পুরো বিষয়টিকে একটি ‘প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন’ বা অপপ্রচার হিসেবে বর্ণনা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, রোবটিক প্রোগ্রামিং আমাদের শিক্ষার্থীদের এআই প্রোগ্রামিং শেখানোর একটি প্রচেষ্টার অংশ। বিশ্বজুড়ে সহজলভ্য প্রযুক্তি ও টুলস ব্যবহার করে বাস্তবধর্মী দক্ষতা অর্জনই আমাদের লক্ষ্য।’
অধ্যাপক নেহা সিং পরবর্তীতে সাংবাদিকদের জানান, তাঁর বক্তব্য ভুলভাবে বোঝা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘হয়তো আমি যা বলতে চেয়েছি তা ভালোভাবে বোঝাতে পারিনি, অথবা আপনারা আমার কথা ঠিকমতো বুঝতে পারেননি।’
এদিকে এই জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় আয়োজকদের জন্য বিষয়টি চরম বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে ওই রোবটের ভিডিওটি শেয়ার করেছিলেন। বিতর্কের জেরে পরবর্তীতে তাঁর পোস্টটি ডিলিট বা মুছে ফেলা হয়।
ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বিতর্কের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাদের স্টল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও অনুষদ সদস্যরা দাবি করেছেন তারা এমন কোনো আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পাননি। তবে এর কয়েক ঘণ্টা পরেই খবর আসে যে, ওই স্টলের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত বিবিসির একজন সংবাদকর্মী জানিয়েছেন, ওই বুথের আলো নেভানো ছিল এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্মীকে দেখা যায়নি।
ভারতের আইটি সচিব এস কৃষ্ণান এই বিতর্ক নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যা ঘটেছে তা যেন সম্মেলনে অন্য অংশগ্রহণকারীদের কঠোর পরিশ্রমকে ম্লান করে না দেয়। এ ধরনের সুযোগ ব্যবহার করে অন্য কিছু হওয়ার চেষ্টা করা বা অপ্রয়োজনীয় শোরগোল সৃষ্টি করা ঠিক নয়। সবাইকে আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।’
উল্লেখ্য, ১০০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি এবং গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের মতো ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই পাঁচ দিনব্যাপী সম্মেলনটি ভারতকে বিশ্বের এআই হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছে। তবে শুরুর দিন থেকেই অনুষ্ঠানটি নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল। যদিও আয়োজকেরা দাবি করেছেন, পরবর্তীতে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, শান্তি আলোচনা চলাকালে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে ইউক্রেনকে বাধ্য করার চেষ্টা করে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রতি ‘অন্যায়’ করছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি এই অবস্থান ব্যক্ত করেন।২ ঘণ্টা আগে
একের পর এক তেলবাহী জাহাজ জব্দের ঘটনার পর এবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাশিয়া। ক্রেমলিন জানায়, রুশ তেলবাহী জাহাজ ও তথাকথিত ‘শ্যাডো ফ্লিট’ বা ছায়া বহরের ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞা ও জাহাজ জব্দের তৎপরতা বন্ধ করতে নৌবাহিনী মোতায়েন করা হবে।২ ঘণ্টা আগে
যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান মাস। ফিলিস্তিনিরা রোজার প্রথম দিনের সাহরির জন্য ভোরের আগে একটি জায়গায় সমবেত হয়েছেন। রোগ–শোক এবং খাবারের অপ্রতুলতা থাকলেও তাদের রোজা নিয়ে আগ্রহ–উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাসের কমতি নেই। কয়েকটি আরব ও ইসলামি দেশ রমজান শুরু করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনার বৃহত্তর বুয়েনস আইরেসের ফ্লোরেন্সিও ভারেলার বাসিন্দা ৪৩ বছর বয়সী দিয়েগো নাকাসিও। একটি হার্ডওয়্যারের দোকানের সেলসম্যান তিনি। নাকাসিও বলছিলেন, ‘মাসের কত তারিখ, তা বোঝার জন্য এখন আর ক্যালেন্ডারের দরকার হয় না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করি, তাও মাসের ১৫ তারিখ হওয়ার আগেই বেতন শেষ হয়ে যায়।’৩ ঘণ্টা আগে