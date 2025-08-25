স্বামীকে বাঁচাতে কলিজার টুকরা দিলেন স্ত্রী, মারা গেলেন দুজনেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের পুনেতে লিভারের জটিল রোগে আক্রান্ত স্বামীকে বাঁচাতে নিজের লিভারের একটি অংশ দান করেছিলেন স্ত্রী। লিভার প্রতিস্থাপনের পর দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে।
পুনের বাসিন্দা বাপু কোমকার। দীর্ঘদিন ধরে লিভারের রোগে ভুগছিলেন তিনি। স্বামীকে বাঁচাতে লিভারের একটি অংশ দান করেন তাঁর স্ত্রী কামিনী কোমকার। গত ১৫ আগস্ট তাঁদের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।
তবে অস্ত্রোপচারের পর বাপু কোমকারের শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতি ঘটে এবং দুদিন পর ১৭ আগস্ট মারা যান তিনি। এরপর ২১ আগস্ট সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় স্ত্রী কামিনীর।
বাপু কোমকার ও কামিনী কোমকারের মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা। এ ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে অস্ত্রোপচার আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী চিকিৎসা-প্রটোকল মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে দাবি করেছে সাহ্যাদ্রি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
এ নিয়ে মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দপ্তর সাহ্যাদ্রি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপপরিচালক ডা. নাগনাথ ইয়েমপালে জানান, সাহ্যাদ্রি হাসপাতালকে সোমবারের মধ্যে অস্ত্রোপচারের সব বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে।
স্বাস্থ্য দপ্তরের নোটিশের বিষয়টি নিশ্চিত করে এক বিবৃতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ‘আমরা তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি। এই ঘটনার বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও সহায়তা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাপু কোমকার বেশ ঝুঁকিপূর্ণ রোগী ছিলেন এবং তাঁর একাধিক জটিলতা ছিল।
বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ বলেছে, ‘আমরা কোমকার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। লিভিং ডোনার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট একটি অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচার, আর এই ক্ষেত্রে রোগী অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন এবং নানা জটিলতায় ভুগছিলেন।’
অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর পরিবার ও লিভার দাতাকে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছে হাসপাতাল।
হাসপাতালের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘অস্ত্রোপচারগুলো মানসম্মত চিকিৎসা প্রটোকল মেনেই সম্পন্ন করা হয়। দুঃখজনকভাবে, লিভার প্রতিস্থাপনের পর রোগী (বাপু কোমকার) কার্ডিওজেনিক শকে আক্রান্ত হন এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।’
কামিনী কোমকারের বিষয়ে হাসপাতাল জানায়, অস্ত্রোপচারের পর তিনি প্রাথমিকভাবে ভালোভাবে সেরে উঠছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর সেপটিক শক এবং মাল্টি-অর্গান ডিসফাংশন দেখা দেয়, যা আধুনিক চিকিৎসা প্রয়োগ করেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘আমরা সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই শোকাবহ সময়ে কোমকার পরিবারের পাশে থাকার জন্য পূর্ণ সহায়তা অব্যাহত রাখব।’
আরও খবর পড়ুন:
ভারতের পুনেতে লিভারের জটিল রোগে আক্রান্ত স্বামীকে বাঁচাতে নিজের লিভারের একটি অংশ দান করেছিলেন স্ত্রী। লিভার প্রতিস্থাপনের পর দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে।
পুনের বাসিন্দা বাপু কোমকার। দীর্ঘদিন ধরে লিভারের রোগে ভুগছিলেন তিনি। স্বামীকে বাঁচাতে লিভারের একটি অংশ দান করেন তাঁর স্ত্রী কামিনী কোমকার। গত ১৫ আগস্ট তাঁদের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।
তবে অস্ত্রোপচারের পর বাপু কোমকারের শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতি ঘটে এবং দুদিন পর ১৭ আগস্ট মারা যান তিনি। এরপর ২১ আগস্ট সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় স্ত্রী কামিনীর।
বাপু কোমকার ও কামিনী কোমকারের মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা। এ ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে অস্ত্রোপচার আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী চিকিৎসা-প্রটোকল মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে দাবি করেছে সাহ্যাদ্রি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
এ নিয়ে মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দপ্তর সাহ্যাদ্রি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপপরিচালক ডা. নাগনাথ ইয়েমপালে জানান, সাহ্যাদ্রি হাসপাতালকে সোমবারের মধ্যে অস্ত্রোপচারের সব বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে।
স্বাস্থ্য দপ্তরের নোটিশের বিষয়টি নিশ্চিত করে এক বিবৃতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ‘আমরা তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি। এই ঘটনার বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও সহায়তা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাপু কোমকার বেশ ঝুঁকিপূর্ণ রোগী ছিলেন এবং তাঁর একাধিক জটিলতা ছিল।
বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ বলেছে, ‘আমরা কোমকার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। লিভিং ডোনার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট একটি অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচার, আর এই ক্ষেত্রে রোগী অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন এবং নানা জটিলতায় ভুগছিলেন।’
অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর পরিবার ও লিভার দাতাকে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছে হাসপাতাল।
হাসপাতালের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘অস্ত্রোপচারগুলো মানসম্মত চিকিৎসা প্রটোকল মেনেই সম্পন্ন করা হয়। দুঃখজনকভাবে, লিভার প্রতিস্থাপনের পর রোগী (বাপু কোমকার) কার্ডিওজেনিক শকে আক্রান্ত হন এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।’
কামিনী কোমকারের বিষয়ে হাসপাতাল জানায়, অস্ত্রোপচারের পর তিনি প্রাথমিকভাবে ভালোভাবে সেরে উঠছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর সেপটিক শক এবং মাল্টি-অর্গান ডিসফাংশন দেখা দেয়, যা আধুনিক চিকিৎসা প্রয়োগ করেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘আমরা সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই শোকাবহ সময়ে কোমকার পরিবারের পাশে থাকার জন্য পূর্ণ সহায়তা অব্যাহত রাখব।’
আরও খবর পড়ুন:
ভারতের উত্তর প্রদেশে ট্রাকের ধাক্কায় তীর্থযাত্রী বহনকারী একটি ট্রাক্টর-ট্রলির ৮ জন নিহত এবং ৪৩ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে। গতকাল রোববার রাত ২টার দিকে বুলন্দ শহরের আলীগড় সীমান্তের আরনিয়া বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
গত ৬ আগস্ট থেকে গাজার জায়তুন ও সাবরা মহল্লায় ১ হাজারেরও বেশি ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে ইসরায়েল। এসব ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছে শত শত মানুষ। চলমান গোলাবর্ষণ এবং প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই এলাকাগুলোতে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।৩ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রীরা গাজায় চলমান যুদ্ধ কৌশল নিয়ে সেনাপ্রধান ইয়াল জামিরের সঙ্গে উত্তপ্ত বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রকাশ্যে গাজার জনগণকে অনাহারে রাখার পক্ষে মত দেন। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমের খবরে রোববার এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ চীন সাগরে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে ভিয়েতনাম ও চীনের উপকূলে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় কাজিকি। ঝড়ের তাণ্ডব মোকাবিলায় দুই দেশে লাখ লাখ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফ্লাইট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও নৌযান চলাচল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা৪ ঘণ্টা আগে