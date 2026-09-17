এক্সে মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, ধন্যবাদ মোদির

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬ তম জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া শুভেচ্ছাবার্তার জবাবে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদি।
বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে দেওয়া পোস্টে তারেক রহমান লেখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। জন্মদিনে আপনার জন্য রইল অনেক শুভকামনা। ভারতের জনগণের প্রতি আপনার নিবেদিত সেবার পথচলা সব সময় সুস্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতার সঙ্গে অব্যাহত থাকুক।’
তারেক রহমানের এই শুভেচ্ছাবার্তার কিছুক্ষণ পরই জবাব দেন নরেন্দ্র মোদি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পোস্টটি শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘আপনার আন্তরিক শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আপনার সদয় কথাগুলোকে আমি গভীরভাবে মূল্যায়ন করছি।’
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে গুজরাটের ভাদনগরে জন্ম নেওয়া নরেন্দ্র মোদি এ বছর ৭৬ বছরে পা দিয়েছেন। ২০১৪ সালে প্রথমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ২০১৯ ও ২০২৪ সালে তিনি আরও দুইবার সরকার গঠন করেন।
মোদির জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের নেতারাও তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনসহ বিভিন্ন বিশ্বনেতার শুভেচ্ছার কথা প্রকাশিত হয়েছে।
এদিকে, বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে চলতি বছরও একাধিক যোগাযোগ হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ের পর তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মোদি। সে সময় তিনি দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার এবং অভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন।
মোদির জন্মদিনে তারেক রহমানের এই শুভেচ্ছা দুই প্রতিবেশী দেশের সরকারপ্রধানের সাম্প্রতিক যোগাযোগের ধারাবাহিকতার নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে এসেছে।
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