আসামে সেনাক্যাম্পে হামলা, উলফার দায় স্বীকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আসামের তিনসুকিয়া জেলায় সেনাক্যাম্পে সন্দেহভাজন সশস্ত্র বন্দুকধারীর হামলায় তিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার ভোররাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।
সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, মধ্যরাতের কিছু পর অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা চলন্ত গাড়ি থেকে কাকোপাথার কোম্পানি লোকেশনে গুলিবর্ষণ করে। এ সময় দায়িত্বে থাকা সেনারা পাল্টা গুলি চালান।
সেনা সূত্র জানায়, পাল্টা গুলি চালানোয় সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ সময় তিন সেনাসদস্য সামান্য আঘাত পান, তবে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এলাকাটি সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং সেনা-পুলিশের যৌথ তল্লাশি চলছে।’
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম-ইনডিপেনডেন্ট (উলফা-আই) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। সংগঠনটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এটি তাদের ‘অপারেশন ভেনজেন্স’ অভিযানের অংশ।
হামলার পর তিনসুকিয়ার সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) অভিজিৎ গৌরব দিলীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। পুলিশ জানায়, হামলাকারীরা যে ট্রাক ব্যবহার করেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেটি পরে অরুণাচল প্রদেশের তেঙ্গাপানি এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।
এর পর থেকে সেনাবাহিনী ও আসাম পুলিশের যৌথ দল কাকোপাথার, সংলগ্ন তিনসুকিয়া এলাকা এবং অরুণাচল সীমান্তজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।
আসামের তিনসুকিয়া জেলায় সেনাক্যাম্পে সন্দেহভাজন সশস্ত্র বন্দুকধারীর হামলায় তিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার ভোররাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।
সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, মধ্যরাতের কিছু পর অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা চলন্ত গাড়ি থেকে কাকোপাথার কোম্পানি লোকেশনে গুলিবর্ষণ করে। এ সময় দায়িত্বে থাকা সেনারা পাল্টা গুলি চালান।
সেনা সূত্র জানায়, পাল্টা গুলি চালানোয় সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ সময় তিন সেনাসদস্য সামান্য আঘাত পান, তবে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এলাকাটি সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং সেনা-পুলিশের যৌথ তল্লাশি চলছে।’
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম-ইনডিপেনডেন্ট (উলফা-আই) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। সংগঠনটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এটি তাদের ‘অপারেশন ভেনজেন্স’ অভিযানের অংশ।
হামলার পর তিনসুকিয়ার সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) অভিজিৎ গৌরব দিলীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। পুলিশ জানায়, হামলাকারীরা যে ট্রাক ব্যবহার করেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেটি পরে অরুণাচল প্রদেশের তেঙ্গাপানি এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।
এর পর থেকে সেনাবাহিনী ও আসাম পুলিশের যৌথ দল কাকোপাথার, সংলগ্ন তিনসুকিয়া এলাকা এবং অরুণাচল সীমান্তজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।
বিষণ্নতার সঙ্গে নিজের লড়াইকে নিয়ে লেখা আত্মকথামূলক গ্রন্থ ‘আই ওয়ান্ট টু ডাই বাট আই ওয়ান্ট টু ইট টটবক্কি’-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় লেখক বেক সে-হি। শুক্রবার (১৭ মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর খবর দিয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট।১৭ মিনিট আগে
গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করছে ফ্রান্স ও ব্রিটেন। ফ্রান্স জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় করে প্যারিস ও লন্ডন আগামী কয়েক দিনের মধ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করার কাজ করছে। এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হবে—গাজায় ভবিষ্যতে একটি আন২ ঘণ্টা আগে
ফ্রেই জিলসন বলেন, ‘মিষ্টি আর কোমল পানীয় ত্যাগ করা তখন আর বড় ত্যাগ মনে হচ্ছিল না। তাই ভাবলাম, আমার ঘুমটাই ঈশ্বরকে উৎসর্গ করি।’২ ঘণ্টা আগে
গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের প্রধান ও ভারতের সাবেক বাণিজ্য কর্মকর্তা অজয় শ্রীবাস্তব বলেন, ভারতের জন্য রুশ তেল দাম স্থিতিশীল রাখে এবং রিফাইনারির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতের বেশির ভাগ রিফাইনারি ভারী ধরনের অপরিশোধিত তেলের জন্য তৈরি, যেমন—রাশিয়ার ইউরালস ব্লেন্ড।৩ ঘণ্টা আগে