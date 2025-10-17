Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

আসামে সেনাক্যাম্পে হামলা, উলফার দায় স্বীকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ৩২
অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীর হামলায় তিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন। ছবি: পিটিআই
অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীর হামলায় তিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন। ছবি: পিটিআই

আসামের তিনসুকিয়া জেলায় সেনাক্যাম্পে সন্দেহভাজন সশস্ত্র বন্দুকধারীর হামলায় তিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার ভোররাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, মধ্যরাতের কিছু পর অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা চলন্ত গাড়ি থেকে কাকোপাথার কোম্পানি লোকেশনে গুলিবর্ষণ করে। এ সময় দায়িত্বে থাকা সেনারা পাল্টা গুলি চালান।

সেনা সূত্র জানায়, পাল্টা গুলি চালানোয় সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ সময় তিন সেনাসদস্য সামান্য আঘাত পান, তবে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এলাকাটি সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং সেনা-পুলিশের যৌথ তল্লাশি চলছে।’

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম-ইনডিপেনডেন্ট (উলফা-আই) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। সংগঠনটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এটি তাদের ‘অপারেশন ভেনজেন্স’ অভিযানের অংশ।

হামলার পর তিনসুকিয়ার সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) অভিজিৎ গৌরব দিলীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। পুলিশ জানায়, হামলাকারীরা যে ট্রাক ব্যবহার করেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেটি পরে অরুণাচল প্রদেশের তেঙ্গাপানি এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এর পর থেকে সেনাবাহিনী ও আসাম পুলিশের যৌথ দল কাকোপাথার, সংলগ্ন তিনসুকিয়া এলাকা এবং অরুণাচল সীমান্তজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

বিষয়:

বন্দুকধারীভারতআসামহামলাসেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

অঙ্গীকারনামায় সংশোধনীর পরও বিক্ষোভ, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ রণক্ষেত্র

দুই দাবিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান ‘জুলাই যোদ্ধাদের’

জুলাই জাতীয় সনদের ৫ নম্বর দফা সংশোধনের যে প্রস্তাব দিলেন সালাহউদ্দিন

জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করলেন প্রধান উপদেষ্টা ও রাজনৈতিক নেতারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইয়াবার টাকা দিতে না পারায় থাপ্পড়, ক্ষুব্ধ হয়ে মাদক কারবারিকে হত্যা

ইয়াবার টাকা দিতে না পারায় থাপ্পড়, ক্ষুব্ধ হয়ে মাদক কারবারিকে হত্যা

অনশনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেবে এনসিপি

অনশনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেবে এনসিপি

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

সম্পর্কিত

পাঁচজনকে বাঁচিয়ে মারা গেলেন দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় লেখক বেক সে-হি

পাঁচজনকে বাঁচিয়ে মারা গেলেন দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় লেখক বেক সে-হি

আসামে সেনাক্যাম্পে হামলা, উলফার দায় স্বীকার

আসামে সেনাক্যাম্পে হামলা, উলফার দায় স্বীকার

গাজায় আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী গঠনে কাজ করছে ফ্রান্স–ব্রিটেন, আগ্রহী যেসব দেশ

গাজায় আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী গঠনে কাজ করছে ফ্রান্স–ব্রিটেন, আগ্রহী যেসব দেশ

কাকডাকা ভোরে ইউটিউব লাইভে প্রার্থনা, ব্রাজিলে খ্রিষ্টধর্মের ডিজিটাল পুনর্জাগরণ

কাকডাকা ভোরে ইউটিউব লাইভে প্রার্থনা, ব্রাজিলে খ্রিষ্টধর্মের ডিজিটাল পুনর্জাগরণ