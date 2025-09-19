১ রুপির দেশলাই বাক্স ৬৫ রুপিতে বিক্রি করে কোটিপতি, ক্রেতা কারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিগ বস ১৯-এর ঘরে ঢোকার পর থেকে খবরের শিরোনাম হতে শুরু করেন তরুণ উদ্যোক্তা, মডেল ও সাবেক মিস এশিয়া তানিয়া মিত্তাল। নিজেকে স্বঘোষিত কোটিপতি দাবি করা এই প্রতিযোগী যখন বলেন, তাঁর ১৫০ জন দেহরক্ষী, ৮০০ জন কর্মচারী এবং গোয়ালিয়রে একটি সাততারা হোটেলের মতো বাড়ি আছে, তখন সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন তিনি।
ভারতের রিয়েলিটি শোটিতে দর্শকদের বিনোদন দিয়ে চলেছেন তানিয়া। প্রায় ছয় বছর আগে মিস এশিয়া খেতাব জিতেছিলেন তিনি।
পুরোনো এক ভিডিওতে সাফল্যের গোপন রহস্য এবং কাদের কারণে তিনি কোটিপতি হয়েছেন, তা তুলে ধরেন তানিয়া।
ভিডিওতে নিজের জীবনের গল্প বলতে গিয়ে তানিয়া বলেন, ‘যখন স্কুল-কলেজে পড়তাম, তখন ক্লাসের সেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি ছিলাম না। আমার কোনো বন্ধু ছিল না। কারণ, স্কুলের পর আমি বস্তিতে থাকা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতাম এবং তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন জিনিস শিখতাম। আমি অনেক স্পিকিং কোর্স করেছি। আজ আমি ৫৩টি বিষয়ে দক্ষ।’
কেন তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে তানিয়া বলেন, ‘যখন আমি “হ্যান্ডমেড লাভ” (তাঁর উপহারসামগ্রীর কোম্পানি) শুরু করি, তখন আমার মনে হয়েছিল, মানুষ একে অপরের মুখে হাসি ফোটাতে পারে না। চারপাশে অনেক দুঃখ। আমার ব্যবসা নিয়ে আসার পর আমি তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছি।
‘আমি তরুণ-তরুণীদের লক্ষ্য করেছিলাম, যারা প্রেমের সম্পর্কে ছিল। এই দম্পতিরাই আমার পণ্য কিনত উপহার দেওয়ার জন্য। এই তরুণ দম্পতিরাই মাত্র দুই বছরের মধ্যে আমাকে দেশের অন্যতম একজন কোটিপতি বানিয়েছে।’
ভিডিওতে ব্যবসার লাভের পরিমাণও প্রকাশ করেন তানিয়া।
তরুণ এই উদ্যোক্তা ও মডেল বলেন, ‘‘হ্যান্ডমেড লাভ’’-এ আমি দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রি করি। এটি আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় পণ্য। এটি আমাকে সবচেয়ে বেশি লাভ এনে দেয়। একটি দেশলাইয়ের বাক্সের দাম ১ রুপি। কিন্তু আমি এটি ৬৫ রুপিতে বিক্রি করি। কারণ, আমি নানা ধরনের কারুশিল্পে দক্ষ।
‘আমি বাক্সের ওপর আঁকাআঁকি করি এবং আমার আইডিয়া ও প্রতিভার জন্য ৬৪ রুপি পাই। এটি ৯৯ শতাংশ লাভ। আমার কোম্পানিতে কোনো কর্মচারী ছিল না। সবকিছু নিজের হাতেই করতাম। পণ্য তৈরি করতাম, প্যাকেজিং করতাম; এমনকি কুরিয়ারও করতাম। মাত্র ৬ মাসের মধ্যে আমার সারা ভারতে প্রায় ২০ হাজার গ্রাহক হয়েছিল।’
গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসার পর একবার তাঁর ব্যবসা খারাপ দিকে মোড় নেয় বলেও জানান তিনি।
সে সম্পর্কে তানিয়া বলেন, ‘একবার আমি প্রায় ৩০টি পার্সেল ডেলিভারি দিয়েছিলাম, যার সবগুলোই ভেঙে গিয়েছিল। সব গ্রাহক আমাকে ফোন করে খারাপ প্যাকেজিংয়ের জন্য বকাবকি করেছিল। আমার কোম্পানির লোকসান হচ্ছিল। সব গ্রাহককে টাকা ফেরত দিতে হয়েছিল। খুব কেঁদেছিলাম তখন। নিজের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরের দিন আমি কুরিয়ার অফিসে যাই। দ্বিগুণ টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে প্যাকেজিং শিখি। এরপর আবার নতুন করে শুরু করি।’
তথ্যসূত্র: দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
বিগ বস ১৯-এর ঘরে ঢোকার পর থেকে খবরের শিরোনাম হতে শুরু করেন তরুণ উদ্যোক্তা, মডেল ও সাবেক মিস এশিয়া তানিয়া মিত্তাল। নিজেকে স্বঘোষিত কোটিপতি দাবি করা এই প্রতিযোগী যখন বলেন, তাঁর ১৫০ জন দেহরক্ষী, ৮০০ জন কর্মচারী এবং গোয়ালিয়রে একটি সাততারা হোটেলের মতো বাড়ি আছে, তখন সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন তিনি।
ভারতের রিয়েলিটি শোটিতে দর্শকদের বিনোদন দিয়ে চলেছেন তানিয়া। প্রায় ছয় বছর আগে মিস এশিয়া খেতাব জিতেছিলেন তিনি।
পুরোনো এক ভিডিওতে সাফল্যের গোপন রহস্য এবং কাদের কারণে তিনি কোটিপতি হয়েছেন, তা তুলে ধরেন তানিয়া।
ভিডিওতে নিজের জীবনের গল্প বলতে গিয়ে তানিয়া বলেন, ‘যখন স্কুল-কলেজে পড়তাম, তখন ক্লাসের সেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি ছিলাম না। আমার কোনো বন্ধু ছিল না। কারণ, স্কুলের পর আমি বস্তিতে থাকা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতাম এবং তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন জিনিস শিখতাম। আমি অনেক স্পিকিং কোর্স করেছি। আজ আমি ৫৩টি বিষয়ে দক্ষ।’
কেন তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে তানিয়া বলেন, ‘যখন আমি “হ্যান্ডমেড লাভ” (তাঁর উপহারসামগ্রীর কোম্পানি) শুরু করি, তখন আমার মনে হয়েছিল, মানুষ একে অপরের মুখে হাসি ফোটাতে পারে না। চারপাশে অনেক দুঃখ। আমার ব্যবসা নিয়ে আসার পর আমি তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছি।
‘আমি তরুণ-তরুণীদের লক্ষ্য করেছিলাম, যারা প্রেমের সম্পর্কে ছিল। এই দম্পতিরাই আমার পণ্য কিনত উপহার দেওয়ার জন্য। এই তরুণ দম্পতিরাই মাত্র দুই বছরের মধ্যে আমাকে দেশের অন্যতম একজন কোটিপতি বানিয়েছে।’
ভিডিওতে ব্যবসার লাভের পরিমাণও প্রকাশ করেন তানিয়া।
তরুণ এই উদ্যোক্তা ও মডেল বলেন, ‘‘হ্যান্ডমেড লাভ’’-এ আমি দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রি করি। এটি আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় পণ্য। এটি আমাকে সবচেয়ে বেশি লাভ এনে দেয়। একটি দেশলাইয়ের বাক্সের দাম ১ রুপি। কিন্তু আমি এটি ৬৫ রুপিতে বিক্রি করি। কারণ, আমি নানা ধরনের কারুশিল্পে দক্ষ।
‘আমি বাক্সের ওপর আঁকাআঁকি করি এবং আমার আইডিয়া ও প্রতিভার জন্য ৬৪ রুপি পাই। এটি ৯৯ শতাংশ লাভ। আমার কোম্পানিতে কোনো কর্মচারী ছিল না। সবকিছু নিজের হাতেই করতাম। পণ্য তৈরি করতাম, প্যাকেজিং করতাম; এমনকি কুরিয়ারও করতাম। মাত্র ৬ মাসের মধ্যে আমার সারা ভারতে প্রায় ২০ হাজার গ্রাহক হয়েছিল।’
গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসার পর একবার তাঁর ব্যবসা খারাপ দিকে মোড় নেয় বলেও জানান তিনি।
সে সম্পর্কে তানিয়া বলেন, ‘একবার আমি প্রায় ৩০টি পার্সেল ডেলিভারি দিয়েছিলাম, যার সবগুলোই ভেঙে গিয়েছিল। সব গ্রাহক আমাকে ফোন করে খারাপ প্যাকেজিংয়ের জন্য বকাবকি করেছিল। আমার কোম্পানির লোকসান হচ্ছিল। সব গ্রাহককে টাকা ফেরত দিতে হয়েছিল। খুব কেঁদেছিলাম তখন। নিজের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরের দিন আমি কুরিয়ার অফিসে যাই। দ্বিগুণ টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে প্যাকেজিং শিখি। এরপর আবার নতুন করে শুরু করি।’
তথ্যসূত্র: দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
ইস্তাম্বুলের দোলমাবাহচে প্রাসাদে গত রোববার এক বৈঠকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের হাতে এক বিশেষ উপহার তুলে দেন জেরুজালেমের গ্রিক অর্থোডক্স পাদরি থিওফিলোস জিয়ানোপোলোস। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) কর্তৃক ৬৩৮ সালে জেরুজালেম দখলের পর খ্রিষ্টানদের দেওয়া ‘চুক্তিপত্রের’১ ঘণ্টা আগে
গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে চীনের খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ইয়ান শুয়েতং ও ইসরায়েলের এক সামরিক কর্মকর্তার মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্কের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বেইজিংয়ে শিয়াংশান ফোরামে এ তর্ক-বিতর্ক হয়। হংকং থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক সাউথ চায়না মর্নিং১ ঘণ্টা আগে
মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ব্রেসলেটটি খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালে ফারাও (প্রাচীন মিসরীয় সম্রাট) আমেনেমোপের আমলের। ৯ দিন আগে জাদুঘরের সিন্দুক থেকে ঐতিহাসিক বস্তুটি চুরি করেন এক পুনরুদ্ধার বিশেষজ্ঞ।২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা টিফানি ট্রাম্প ও তাঁর স্বামী মাইকেল বুলোসের বিলাসবহুল ইয়টে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটানোকে ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাঁরা সম্প্রতি গ্রীষ্মকাল কাটিয়েছেন ভূমধ্যসাগরে বিলাসবহুল এক ইয়টে ভ্রমণ করে।২ ঘণ্টা আগে