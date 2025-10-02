যুক্তরাজ্যে ইহুদিদের উপাসনালয়ে হামলার ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে একটি ইহুদি উপাসনালয়ের সামনে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী হামলায় দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইহুদিদের পবিত্রতম দিন ইয়োম কিপ্পুর উদ্যাপন উপলক্ষে জড়ো হওয়া মানুষের ভিড়ের মধ্যে প্রথমে একটি গাড়ি ঢুকে পড়ে, পরে এক ব্যক্তি ছুরি নিয়ে হামলা চালান।
এতে চারজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, দুজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন হামলাকারীকে গুলি করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনিও নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ক্রাম্পসালের হিটন পার্ক উপাসনালয়ের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ নিশ্চিত করেছে, এ ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর অবস্থায় আহত হয়েছেন।
জানা গেছে, ঘটনাটিকে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে বিবেচনা করছে পুলিশ। কর্তৃপক্ষ ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পরিস্থিতিতে যে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে, সেই ‘কোডওয়ার্ড প্ল্যাটো’ (PLATO) ঘোষণা করেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হিটন পার্কে একটি ইহুদি উপাসনালয়ের সামনে মাটিতে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির দিকে পুলিশ কর্মকর্তারা বন্দুক তাক করে আছেন। সশস্ত্র কর্মকর্তারা উপস্থিত লোকজনকে ‘সরে যেতে’ বলছিলেন। বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হলেও পুলিশ বোমা থাকার খবর নিশ্চিত করেনি।
এদিকে এ ঘটনার পর জরুরি কোবরা বৈঠকের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার যুক্তরাজ্যে ফিরে আসছেন। তিনি জানিয়েছেন, সরকার সারা দেশের ইহুদি উপাসনালয়গুলোতে ‘অতিরিক্ত পুলিশ’ মোতায়েন করবে। স্টারমার বর্তমানে যুক্তরাস্ট্রে আছেন বলে জানা গেছে।
গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ নিশ্চিত করেছে, ক্রাম্পসালের মিডলটন রোডে হিটন পার্কের ইহুদি উপাসনালয়ে হামলার ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন।
পুলিশ আরও জানায়, তৃতীয় এক ব্যক্তি, যাঁকে অপরাধী বলে মনে করা হচ্ছে, জিএমপির সশস্ত্র কর্মকর্তাদের গুলিতে তিনিও নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তাঁর কাছে সন্দেহজনক বস্তু থাকার কারণে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।
যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে একটি ইহুদি উপাসনালয়ের সামনে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী হামলায় দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইহুদিদের পবিত্রতম দিন ইয়োম কিপ্পুর উদ্যাপন উপলক্ষে জড়ো হওয়া মানুষের ভিড়ের মধ্যে প্রথমে একটি গাড়ি ঢুকে পড়ে, পরে এক ব্যক্তি ছুরি নিয়ে হামলা চালান।
এতে চারজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, দুজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন হামলাকারীকে গুলি করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনিও নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ক্রাম্পসালের হিটন পার্ক উপাসনালয়ের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ নিশ্চিত করেছে, এ ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর অবস্থায় আহত হয়েছেন।
জানা গেছে, ঘটনাটিকে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে বিবেচনা করছে পুলিশ। কর্তৃপক্ষ ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পরিস্থিতিতে যে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে, সেই ‘কোডওয়ার্ড প্ল্যাটো’ (PLATO) ঘোষণা করেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হিটন পার্কে একটি ইহুদি উপাসনালয়ের সামনে মাটিতে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির দিকে পুলিশ কর্মকর্তারা বন্দুক তাক করে আছেন। সশস্ত্র কর্মকর্তারা উপস্থিত লোকজনকে ‘সরে যেতে’ বলছিলেন। বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হলেও পুলিশ বোমা থাকার খবর নিশ্চিত করেনি।
এদিকে এ ঘটনার পর জরুরি কোবরা বৈঠকের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার যুক্তরাজ্যে ফিরে আসছেন। তিনি জানিয়েছেন, সরকার সারা দেশের ইহুদি উপাসনালয়গুলোতে ‘অতিরিক্ত পুলিশ’ মোতায়েন করবে। স্টারমার বর্তমানে যুক্তরাস্ট্রে আছেন বলে জানা গেছে।
গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ নিশ্চিত করেছে, ক্রাম্পসালের মিডলটন রোডে হিটন পার্কের ইহুদি উপাসনালয়ে হামলার ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন।
পুলিশ আরও জানায়, তৃতীয় এক ব্যক্তি, যাঁকে অপরাধী বলে মনে করা হচ্ছে, জিএমপির সশস্ত্র কর্মকর্তাদের গুলিতে তিনিও নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তাঁর কাছে সন্দেহজনক বস্তু থাকার কারণে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন ভিসা নীতিমালা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও বেশি ভারতমুখী করতে বাধ্য করছে। বিশেষ করে, এইচ-১বি ভিসায় বিধিনিষেধের ফলে ভারতীয় কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়লেও কোম্পানিগুলো ভারত থেকেই আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কাজ আদায় করে নিতে চাইছে।৬ মিনিট আগে
উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এই সহিংসতার জেরে রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনা যাতে না বাড়ে, তাই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।২৮ মিনিট আগে
গত ৩১ আগস্ট স্পেন থেকে যাত্রা শুরু করা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা গাজার উদ্দেশে পাঠানো এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক মানবিক মিশন। এতে রয়েছে ৫০টিরও বেশি জাহাজ এবং অন্তত ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিদল, যার লক্ষ্য ইসরায়েলের আরোপিত নৌ-অবরোধ চ্যালেঞ্জ করা এবং গাজায় খাদ্য ও জরুরি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া।৩৯ মিনিট আগে
গাজার উদ্দেশে যাত্রা করা মানবিক সহায়তা বহনকারী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাতে আছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মানবাধিকারকর্মী রুহি লরেন আখতার। তিনি ‘রিফিউজি বিরিয়ানি অ্যান্ড বানানাস’ নামের মানবিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী।১ ঘণ্টা আগে