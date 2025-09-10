ইউক্রেনে রুশ হামলায় নিহত আরও ২৪

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউক্রেনে আবারও ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে পূর্বাঞ্চলীয় একটি গ্রামে ভাতা গ্রহণের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষদের ওপর চালানো ওই হামলায় অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। নিহতদের মধ্যে ২৩ জনই প্রবীণ। এ হামলায় আহত হয়েছে আরও ১৯ জন।
এপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্লাইড বোমা দিয়ে হামলা চালিয়েছে মস্কো।
সীমান্তবর্তী দোনেৎস্কের ইয়ারোভা গ্রামে স্থানীয় সময় সকাল ১১টার দিকে এই বোমা হামলা চালানো হয়। গ্রামটির অবস্থান ফ্রন্টলাইন থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে। এর আগেও সেটি রুশ হামলার শিকার হয়েছে। তবে এবারই প্রথম গ্রামের একেবারে কেন্দ্রে হামলা চালানো হলো।
রাশিয়ার আক্রমণের পর গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিল পোল্যান্ডের সেনাবাহিনী। পোলিশ সেনাদের অপারেশনাল কমান্ড সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে জানায়, আকাশসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশটির আকাশে পোল্যান্ড ও মিত্র দেশের যুদ্ধবিমান টহল দিচ্ছে। পাশাপাশি ভূমি থেকে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রাডার কার্যক্রমও সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। তারা বলছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এই ‘প্রতিরোধমূলক’ ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়েছে।
এদিকে, এই হামলাকে ‘নির্মম’ আখ্যা দিয়ে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রামে এক পোস্টে তিনি এই প্রতিক্রিয়া জানান। ওই পোস্টে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানান। তিনি লিখেছেন, ‘বিশ্ব নীরব থাকতে পারে না, নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন, ইউরোপের প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন, জি-২০-এর প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন। রাশিয়াকে থামাতে হলে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।’
