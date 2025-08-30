পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের আগে মোদিকে জেলেনস্কির ফোন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেছেন। আজ শনিবারের এই ফোনালাপে আলোচনায় মূল বিষয় ছিল—ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। মোদির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আসন্ন বৈঠকের মাত্র দুই দিন আগে এই ফোনালাপ হলো।
ফোনালাপ শেষে মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘আজ প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ফোন কলে আমরা ইউক্রেন সংঘাত, এর মানবিক দিক, শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিয়ে মতবিনিময় করেছি। ভারত এ বিষয়ে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।’
অন্যদিকে জেলেনস্কি জানান, তিনি মোদিকে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক বৈঠকের বিষয়ে অবহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘এটি ছিল ফলপ্রসূ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। বাস্তবে শান্তি কীভাবে আনা যায়, সে বিষয়ে অংশীদারদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। ইউক্রেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রস্তুতিও পুনর্ব্যক্ত করেছে।’
রুশ আগ্রাসনের ফলে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হয়। এর পর থেকে দ্বিতীয়বার মোদিকে ফোন করলেন জেলেনস্কি। সর্বশেষ ১১ আগস্ট তিনি মোদিকে ফোন করেছিলেন, কয়েক দিন আগে পুতিনও মোদির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তবে এবার জেলেনস্কির এই ফোন আসে এমন সময়ে, যখন ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনার জন্য ভারতের নীতির সমালোচনা করছেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এবারের কল মূলত এসসিও সম্মেলনের আগে ভারতের অবস্থান সমন্বয়ের জন্য। জেলেনস্কি বলেন, ‘অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে এই যুদ্ধের সমাপ্তি করতে হবে। শহরগুলোতে যখন অবিরাম হামলা চলছে, তখন শান্তি নিয়ে অর্থবহ আলোচনা সম্ভব নয়।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারত রাশিয়া ও অন্য নেতাদের কাছে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দেবে।
ফোনালাপে দুই নেতা ভারত-ইউক্রেন অংশীদারত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপায় নিয়েও আলোচনা করেন। জেলেনস্কি বলেন, ‘আমাদের মধ্যে আরও সম্ভাবনা রয়েছে, যা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আমি শিগগিরই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে আগ্রহী।’ তিনি জানান, পারস্পরিক সফর ও যৌথ আন্তসরকার কমিশনের বৈঠক আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি চলছে।
