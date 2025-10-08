Ajker Patrika
মাদকে অভিযুক্ত ভারতীয় শিক্ষার্থী, জেলের বদলে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল রাশিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউক্রেনের বাহিনী কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ভারতীয় যুবক সাহিল (ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া)
ইউক্রেনের বাহিনী কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ভারতীয় যুবক সাহিল (ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া)

ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, রুশ বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করা এক ভারতীয় নাগরিক তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) টেলিগ্রামে একটি ভিডিও প্রকাশ করে ইউক্রেনের ৬৩ তম মেকানাইজড ব্রিগেড জানায়, ওই ব্যক্তির নাম মজোতি সাহিল মোহাম্মদ হুসেইন। ২২ বছর বয়সী এই যুবক ভারতের গুজরাট রাজ্যের মোরবি জেলার বাসিন্দা।

ভিডিওতে লাল টি-শার্ট পরিহিত হুসেইনকে রুশ ভাষায় কথা বলতে দেখা গেছে। তিনি দাবি করেছেন, রাশিয়ায় মাদক সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁকে ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠানো হয়।

ইউক্রেনীয় সেনারা জানায়, সাহিল নিজে থেকেই তাঁর গল্পটি জানিয়েছেন। তিনি রাশিয়ায় পড়াশোনা করতেন, কিন্তু মাদক মামলায় ধরা পড়েন। এ অবস্থায় রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে দুটি প্রস্তাব দেয়—হয় জেলে যেতে হবে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। সাহিল যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

ইউক্রেন অভিযোগ করেছে, রাশিয়া সক্রিয়ভাবে এবং কৌশলে তাদের সেনাবাহিনীতে বিদেশি নাগরিকদের যুক্ত করছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, এই বিষয়ে ভারতের কাছ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আসেনি। তবে ভারতের সরকারি সূত্রগুলো হিন্দুস্তান টাইমস-কে জানিয়েছে, কিয়েভে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করছে।

ভারত এর আগেও তাদের নাগরিকদের রুশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, বর্তমানে রুশ বাহিনীতে যুক্ত ২৭ জন ভারতীয় নাগরিকের মুক্তি ও প্রত্যাবাসনের জন্য মস্কোকে জোরালোভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল সতর্ক করে বলেছিলেন, ‘ভুয়া চাকরির প্রলোভন বা প্রতারণার ফাঁদে পড়ে কেউ যেন রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ না দেয়।’

ভারত সরকারের হিসেব অনুযায়ী, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৫০ জন ভারতীয় রুশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১২ জন নিহত, ৯৬ জন ফেরত এসেছেন এবং ১৬ জন এখনো নিখোঁজ।

