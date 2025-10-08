মাদকে অভিযুক্ত ভারতীয় শিক্ষার্থী, জেলের বদলে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল রাশিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, রুশ বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করা এক ভারতীয় নাগরিক তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) টেলিগ্রামে একটি ভিডিও প্রকাশ করে ইউক্রেনের ৬৩ তম মেকানাইজড ব্রিগেড জানায়, ওই ব্যক্তির নাম মজোতি সাহিল মোহাম্মদ হুসেইন। ২২ বছর বয়সী এই যুবক ভারতের গুজরাট রাজ্যের মোরবি জেলার বাসিন্দা।
ভিডিওতে লাল টি-শার্ট পরিহিত হুসেইনকে রুশ ভাষায় কথা বলতে দেখা গেছে। তিনি দাবি করেছেন, রাশিয়ায় মাদক সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁকে ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠানো হয়।
ইউক্রেনীয় সেনারা জানায়, সাহিল নিজে থেকেই তাঁর গল্পটি জানিয়েছেন। তিনি রাশিয়ায় পড়াশোনা করতেন, কিন্তু মাদক মামলায় ধরা পড়েন। এ অবস্থায় রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে দুটি প্রস্তাব দেয়—হয় জেলে যেতে হবে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। সাহিল যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।
ইউক্রেন অভিযোগ করেছে, রাশিয়া সক্রিয়ভাবে এবং কৌশলে তাদের সেনাবাহিনীতে বিদেশি নাগরিকদের যুক্ত করছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, এই বিষয়ে ভারতের কাছ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আসেনি। তবে ভারতের সরকারি সূত্রগুলো হিন্দুস্তান টাইমস-কে জানিয়েছে, কিয়েভে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করছে।
ভারত এর আগেও তাদের নাগরিকদের রুশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, বর্তমানে রুশ বাহিনীতে যুক্ত ২৭ জন ভারতীয় নাগরিকের মুক্তি ও প্রত্যাবাসনের জন্য মস্কোকে জোরালোভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল সতর্ক করে বলেছিলেন, ‘ভুয়া চাকরির প্রলোভন বা প্রতারণার ফাঁদে পড়ে কেউ যেন রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ না দেয়।’
ভারত সরকারের হিসেব অনুযায়ী, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৫০ জন ভারতীয় রুশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১২ জন নিহত, ৯৬ জন ফেরত এসেছেন এবং ১৬ জন এখনো নিখোঁজ।
ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, রুশ বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করা এক ভারতীয় নাগরিক তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) টেলিগ্রামে একটি ভিডিও প্রকাশ করে ইউক্রেনের ৬৩ তম মেকানাইজড ব্রিগেড জানায়, ওই ব্যক্তির নাম মজোতি সাহিল মোহাম্মদ হুসেইন। ২২ বছর বয়সী এই যুবক ভারতের গুজরাট রাজ্যের মোরবি জেলার বাসিন্দা।
ভিডিওতে লাল টি-শার্ট পরিহিত হুসেইনকে রুশ ভাষায় কথা বলতে দেখা গেছে। তিনি দাবি করেছেন, রাশিয়ায় মাদক সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁকে ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠানো হয়।
ইউক্রেনীয় সেনারা জানায়, সাহিল নিজে থেকেই তাঁর গল্পটি জানিয়েছেন। তিনি রাশিয়ায় পড়াশোনা করতেন, কিন্তু মাদক মামলায় ধরা পড়েন। এ অবস্থায় রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে দুটি প্রস্তাব দেয়—হয় জেলে যেতে হবে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। সাহিল যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।
ইউক্রেন অভিযোগ করেছে, রাশিয়া সক্রিয়ভাবে এবং কৌশলে তাদের সেনাবাহিনীতে বিদেশি নাগরিকদের যুক্ত করছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, এই বিষয়ে ভারতের কাছ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আসেনি। তবে ভারতের সরকারি সূত্রগুলো হিন্দুস্তান টাইমস-কে জানিয়েছে, কিয়েভে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করছে।
ভারত এর আগেও তাদের নাগরিকদের রুশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, বর্তমানে রুশ বাহিনীতে যুক্ত ২৭ জন ভারতীয় নাগরিকের মুক্তি ও প্রত্যাবাসনের জন্য মস্কোকে জোরালোভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল সতর্ক করে বলেছিলেন, ‘ভুয়া চাকরির প্রলোভন বা প্রতারণার ফাঁদে পড়ে কেউ যেন রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ না দেয়।’
ভারত সরকারের হিসেব অনুযায়ী, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৫০ জন ভারতীয় রুশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১২ জন নিহত, ৯৬ জন ফেরত এসেছেন এবং ১৬ জন এখনো নিখোঁজ।
নতুন এই প্রবেশ বা প্রস্থানব্যবস্থা অনুসারে, প্রথমবার শেনজেন এলাকায় প্রবেশ করার সময় সব অ-ইইউ নাগরিকদের তাঁদের ব্যক্তিগত বিবরণ, যার মধ্যে আঙুলের ছাপ ও মুখের ছবি অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধন করতে হবে। শেনজেন অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে আয়ারল্যান্ড ও সাইপ্রাস ছাড়া সব ইইউ দেশ এবং এর সঙ্গে আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইজারল্য৩ মিনিট আগে
এশিয়ার ‘লাস ভেগাস’ নামে পরিচিত চীনের ম্যাকাও। ২০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রমোদ নগরী লাস ভেগাসকে হারিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম জুয়া কেন্দ্র পরিচয়টি নিজের করে নেয় ম্যাকাও। জুয়া, ভোজন বিলাস, বিনোদন ও নৈশ-প্রমোদে জমজমাট এই আলোকিত নগরী। চীন, হংকং ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে এ পাড়ায় ভীড় লেগে থাকে পর্যটকদের...২ ঘণ্টা আগে
এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা মে মুর ২০২১ সালে ৮৮ বছর বয়সে মারা যান। সে বছরই তাঁর পরিবার জনসন অ্যান্ড জনসনের বিরুদ্ধে মামলা করে। অভিযোগে বলা হয়, কোম্পানিটির তৈরি বেবি পাউডারে অ্যাসবেস্টস নামের ক্ষতিকর তন্তু ছিল, যা তাঁর বিরল মেসোথেলিওমা ক্যানসারের কারণ।৩ ঘণ্টা আগে
আলোচনা সম্পর্কে অবগত ফিলিস্তিনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, গাজায় শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের পরোক্ষ আলোচনা কোনো ‘বাস্তব অগ্রগতি’ ছাড়াই শেষ হওয়ার পর আজকের আলোচনায় অংশ নিতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই দুই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।৩ ঘণ্টা আগে