ইউক্রেনের মিত্রদের সামরিক মহড়ার মধ্যেই পোল্যান্ডে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত
ইউক্রেনের মিত্র দেশগুলোর সামরিক মহড়া চলার মধ্যেই পোল্যান্ডের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে দেশটির ভূখণ্ডে আঘাত হেনেছে রাশিয়ার একটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। শুক্রবার (২০ নভেম্বর) ভোরে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া আরও দুটি সন্দেহজনক বস্তু পোল্যান্ডের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। এতে কেউ হতাহত না হলেও ঘটনাটিকে রাশিয়ার ‘উসকানি’ হিসেবে বর্ণনা করেছে পোল্যান্ড। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক মহড়ার সময় এই ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না।
পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াদিসওয়াভ কোসিনিয়াক-কামিশ জানান, রাশিয়ার কেএইচ-১০১ মডেলের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রটি ইউক্রেন সীমান্ত থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় নোভি লিপোভিয়েচ এলাকায় আঘাত হানে। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ক্ষেপণাস্ত্রটি একটি গ্রামীণ এলাকায় পড়ে। এ সময় বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দা নাতালি শপোনার। একটি খামারের নিরাপত্তা ক্যামেরায় ক্ষেপণাস্ত্র আঘাতের দৃশ্যটি ধরা পড়ে।
এ ছাড়া রুদনিক নাদ সানেম এলাকার কাছে আরেকটি সন্দেহজনক ক্ষেপণাস্ত্র এবং মোওয়োদিচ এলাকার কাছে জেটচালিত একটি ড্রোন বিধ্বস্ত হয়। এসব ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য কোনো ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
কোসিনিয়াক-কামিশ বলেন, পোল্যান্ডের আকাশসীমায় এ ধরনের অনুপ্রবেশ রাশিয়ার উসকানি। এ ঘটনায় ন্যাটোর কাছে অতিরিক্ত সহায়তা চাওয়া হবে। ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটে পোল্যান্ডের আকাশসীমা লঙ্ঘনের নিন্দা জানিয়ে বলেন, ঘটনার পর ন্যাটোর যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হয়েছে। এটি বিপজ্জনক ঘটনা, যা ইউক্রেনে রাশিয়ার চলমান যুদ্ধেরই পরিণতি।
এদিকে পোল্যান্ডের নোভা ডেম্বা এলাকায় যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে ‘কোয়ালিজা ২০২৬’ নামের একটি সামরিক মহড়া চলছে। এতে পশ্চিমা দেশগুলোর ১১টি দেশ অংশ নিচ্ছে। ইউক্রেনে সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। টাস্ক বলেন, মহড়াস্থলের কাছাকাছি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের পতন কাকতালীয় নয়।
যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং এ ঘটনাকে উদ্বেগজনক উল্লেখ করে বলেন, রাশিয়ার অবৈধ যুদ্ধের প্রভাব ইউক্রেন ছাড়িয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ছে।
এর আগে ২০২২ সালের নভেম্বরে পোল্যান্ডে একটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে দুই কৃষক নিহত হয়েছিলেন। ইউক্রেনে রুশ হামলার সময় দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রটি সেখানে পড়েছিল বলে ধারণা করা হয়। শুক্রবার একই দিনে মলদোভাও তাদের আকাশসীমায় একটি ড্রোনের অনুপ্রবেশের কথা জানিয়েছে।