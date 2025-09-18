ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে প্রধান বাধা রাশিয়ার সংযোগ: ইইউ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) জানিয়েছে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের বহুল প্রত্যাশিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) চূড়ান্ত করার পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরও ব্রাসেলস নতুন কৌশলগত এজেন্ডা প্রকাশ করেছে—যেখানে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা খাতে নয়াদিল্লির সঙ্গে সহযোগিতা জোরদারের পরিকল্পনা রয়েছে।
ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেন, ‘আমাদের নতুন ইইউ-ভারত কৌশল যৌথ স্বার্থ ও অভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।’ নথিতে সাইবার ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সাপ্লাই চেইন স্থিতিশীলতা, ডিজিটাল উদ্ভাবন, ব্যবসায় ফোরাম, শিক্ষার্থী ও শ্রমিক বিনিময়সহ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে ত্রিপক্ষীয় অংশীদারত্বের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
মূল লক্ষ্য হলো—এই বছরের মধ্যেই একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করা। ভন ডার লিয়েন এই চুক্তিকে ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধরনের উদ্যোগ’ বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে ইইউ-ই ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। ইইউ-এর বাণিজ্য কমিশনার মারোস সেফকোভিচ মনে করেন, এই চুক্তি শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করে বিপুল সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে।
তবে ইউরোপীয় পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কায়া ক্যালাস সতর্ক করে বলেছেন, ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনা এবং রুশ সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ সম্পর্ক উন্নয়নের পথে বড় বাধা। সম্প্রতি ন্যাটো সীমান্তের কাছে অনুষ্ঠিত ‘জাপাদ ২০২৫’ মহড়ায় ভারতীয় সেনারাও যোগ দেয়। ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার সুযোগে ভারত রাশিয়া থেকে ব্যাপক হারে ডিসকাউন্টে তেলও কিনছে।
ক্যালাস বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে এসব কর্মকাণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে প্রশ্ন হলো, আমরা কি এই শূন্যস্থান অন্য কারও হাতে ছেড়ে দেব, নাকি নিজেরাই পূরণ করব।’ তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হওয়ার প্রত্যাশা করা অবাস্তব। তবে আলোচনায় এসব মতপার্থক্যের সমাধান অপরিহার্য।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন কাঠামোকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ‘এটি যৌথ অঙ্গীকার, অভিন্ন লক্ষ্য ও দায়িত্বের প্রতিফলন।’ এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টকে জন্মদিনের শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। মোদির দপ্তর জানিয়েছে, উভয় পক্ষ পারস্পরিক সমৃদ্ধি ও নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা জোরদারে একসঙ্গে কাজ করবে। তিনি আগামী বছর ভারতে ইইউ-ভারত সম্মেলন আয়োজনের আমন্ত্রণও জানান।
কৌশলগত এজেন্ডায় জলবায়ু পরিবর্তন, সবুজ জ্বালানি, ডিকার্বনাইজেশন, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর এবং ইইউ-এর গ্লোবাল গেটওয়ে অবকাঠামো উদ্যোগে সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য নিরাপত্তা চুক্তি, গোপন নথি বিনিময় ও স্টার্টআপ অংশীদারত্বের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে।
সবশেষে, এজেন্ডাটি কার্যকর করতে ইইউ-এর ২৭টি সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন, যা ২০২৬ সালের শুরুর সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) জানিয়েছে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের বহুল প্রত্যাশিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) চূড়ান্ত করার পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরও ব্রাসেলস নতুন কৌশলগত এজেন্ডা প্রকাশ করেছে—যেখানে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা খাতে নয়াদিল্লির সঙ্গে সহযোগিতা জোরদারের পরিকল্পনা রয়েছে।
ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেন, ‘আমাদের নতুন ইইউ-ভারত কৌশল যৌথ স্বার্থ ও অভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।’ নথিতে সাইবার ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সাপ্লাই চেইন স্থিতিশীলতা, ডিজিটাল উদ্ভাবন, ব্যবসায় ফোরাম, শিক্ষার্থী ও শ্রমিক বিনিময়সহ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে ত্রিপক্ষীয় অংশীদারত্বের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
মূল লক্ষ্য হলো—এই বছরের মধ্যেই একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করা। ভন ডার লিয়েন এই চুক্তিকে ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধরনের উদ্যোগ’ বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে ইইউ-ই ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। ইইউ-এর বাণিজ্য কমিশনার মারোস সেফকোভিচ মনে করেন, এই চুক্তি শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করে বিপুল সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে।
তবে ইউরোপীয় পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কায়া ক্যালাস সতর্ক করে বলেছেন, ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনা এবং রুশ সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ সম্পর্ক উন্নয়নের পথে বড় বাধা। সম্প্রতি ন্যাটো সীমান্তের কাছে অনুষ্ঠিত ‘জাপাদ ২০২৫’ মহড়ায় ভারতীয় সেনারাও যোগ দেয়। ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার সুযোগে ভারত রাশিয়া থেকে ব্যাপক হারে ডিসকাউন্টে তেলও কিনছে।
ক্যালাস বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে এসব কর্মকাণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে প্রশ্ন হলো, আমরা কি এই শূন্যস্থান অন্য কারও হাতে ছেড়ে দেব, নাকি নিজেরাই পূরণ করব।’ তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হওয়ার প্রত্যাশা করা অবাস্তব। তবে আলোচনায় এসব মতপার্থক্যের সমাধান অপরিহার্য।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন কাঠামোকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ‘এটি যৌথ অঙ্গীকার, অভিন্ন লক্ষ্য ও দায়িত্বের প্রতিফলন।’ এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টকে জন্মদিনের শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। মোদির দপ্তর জানিয়েছে, উভয় পক্ষ পারস্পরিক সমৃদ্ধি ও নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা জোরদারে একসঙ্গে কাজ করবে। তিনি আগামী বছর ভারতে ইইউ-ভারত সম্মেলন আয়োজনের আমন্ত্রণও জানান।
কৌশলগত এজেন্ডায় জলবায়ু পরিবর্তন, সবুজ জ্বালানি, ডিকার্বনাইজেশন, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর এবং ইইউ-এর গ্লোবাল গেটওয়ে অবকাঠামো উদ্যোগে সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য নিরাপত্তা চুক্তি, গোপন নথি বিনিময় ও স্টার্টআপ অংশীদারত্বের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে।
সবশেষে, এজেন্ডাটি কার্যকর করতে ইইউ-এর ২৭টি সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন, যা ২০২৬ সালের শুরুর সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ডের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে নতুন পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বুধবার ফ্যাসিবাদবিরোধী ‘অ্যান্টিফা’ আন্দোলনকে তিনি একটি ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।২৫ মিনিট আগে
ফেন্টানিল নামক একধরনের সিনথেটিক মাদকের উপাদান পাচারে জড়িত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ বৃহস্পতিবার দিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নতুন করে ভিসার আবেদন করলেও তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।৪২ মিনিট আগে
গত মঙ্গলবার করা এ মামলার নথি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির হাতে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ত্রুটিপূর্ণ ফুয়েল সুইচের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে। অভিযোগে আরও বলা হয়, নকশাগত ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও বোয়িং ও হানিওয়েল কিছুই করেনি।১ ঘণ্টা আগে
নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে মতামত দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল। আজ বৃহস্পতিবার (১ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে তিনি জানান, অভ্যুত্থানের পরপরই এক বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের শর্তে সংসদ ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়ে২ ঘণ্টা আগে