সহকর্মীর সঙ্গে ‘গোপন প্রেম’, নেসলের সিইও বরখাস্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৬
নেসলের সাবেক প্রধান নির্বাহী লরেন্ট ফ্রেইক্স। ছবি: এএফপি
নেসলের সাবেক প্রধান নির্বাহী লরেন্ট ফ্রেইক্স। ছবি: এএফপি

সুইজারল্যান্ডের খাদ্য প্রস্তুতকারী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান নেসলে সোমবার হঠাৎ করেই প্রধান নির্বাহী লরেন্ট ফ্রেইক্সকে বরখাস্ত করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর অধীনস্থ এক সহকর্মীর সঙ্গে ‘গোপন প্রেমের সম্পর্ক’ বজায় রেখেছিলেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

নেসপ্রেসো কফি ক্যাপসুল ও কিটক্যাট চকলেট বারসহ নানা পণ্যের নির্মাতা কোম্পানি নেসলে জানিয়েছে, তদন্তে পাওয়া ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই ফ্রেইক্সকে পদ থেকে সরানো হয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্তে নেসপ্রেসোর প্রধান নির্বাহী ফিলিপ নাভ্রাটিলকে বোর্ড সদস্যরা নতুন সিইও হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘লরেন্ট ফ্রেইক্সের বিদায় একটি তদন্তের ফল। তাঁর অধীনস্থ এক কর্মকর্তার সঙ্গে গোপন প্রেমের সম্পর্ক নেসলের ব্যবসায়িক নীতিমালা ভঙ্গ করেছে।’

নেসলের পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছে, চেয়ারম্যান পল বুলকে ও পরিচালক পাবলো ইসলা তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের সহায়তা করেছে বাইরের আইনি পরামর্শকেরা। চেয়ারম্যান বুলকে ফ্রেইক্সকে অব্যাহতি দেওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘এটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ছিল। নেসলের মূল্যবোধ ও সুশাসন আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি। আমি লরেন্টের দীর্ঘদিনের সেবার জন্য কৃতজ্ঞ।’

কোম্পানির দীর্ঘদিনের কর্মকর্তা ফ্রেইক্স ১৯৮৬ সালে ফ্রান্সে নেসলেতে যোগ দেন। তিনি ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং ২০০৮ সালের সাবপ্রাইম ও ইউরো সংকটের সময় প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখেন। পরে তিনি নেসলের লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের কার্যক্রমের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর তাঁকে প্রধান নির্বাহীর পদে উন্নীত করা হয়।

ফ্রেইক্স ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সিইও হিসেবে দায়িত্ব পান। তাঁর লক্ষ্য ছিল কোম্পানির খাদ্য ও গৃহস্থালি পণ্যে ভোক্তাদের কম খরচের প্রবণতার মধ্যেও কোম্পানির বিক্রিকে বাড়ানো।

গত বছর নেসলের শেয়ারদর প্রায় এক চতুর্থাংশ কমে যায়। এতে সুইজারল্যান্ডে উদ্বেগ বাড়ে, কারণ দেশটির পেনশন ফান্ডগুলো কোম্পানিটিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করে থাকে। নেসলের পণ্যের মধ্যে রয়েছে পিউরিনা কুকুরের খাবার, ম্যাগি কিউব, গারবার শিশু খাদ্য এবং নেস্কুইক চকলেট স্বাদের পানীয়।

সুইজারল্যান্ডপ্রেমবরখাস্তফ্রান্স
