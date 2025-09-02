সহকর্মীর সঙ্গে ‘গোপন প্রেম’, নেসলের সিইও বরখাস্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সুইজারল্যান্ডের খাদ্য প্রস্তুতকারী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান নেসলে সোমবার হঠাৎ করেই প্রধান নির্বাহী লরেন্ট ফ্রেইক্সকে বরখাস্ত করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর অধীনস্থ এক সহকর্মীর সঙ্গে ‘গোপন প্রেমের সম্পর্ক’ বজায় রেখেছিলেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
নেসপ্রেসো কফি ক্যাপসুল ও কিটক্যাট চকলেট বারসহ নানা পণ্যের নির্মাতা কোম্পানি নেসলে জানিয়েছে, তদন্তে পাওয়া ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই ফ্রেইক্সকে পদ থেকে সরানো হয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্তে নেসপ্রেসোর প্রধান নির্বাহী ফিলিপ নাভ্রাটিলকে বোর্ড সদস্যরা নতুন সিইও হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘লরেন্ট ফ্রেইক্সের বিদায় একটি তদন্তের ফল। তাঁর অধীনস্থ এক কর্মকর্তার সঙ্গে গোপন প্রেমের সম্পর্ক নেসলের ব্যবসায়িক নীতিমালা ভঙ্গ করেছে।’
নেসলের পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছে, চেয়ারম্যান পল বুলকে ও পরিচালক পাবলো ইসলা তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের সহায়তা করেছে বাইরের আইনি পরামর্শকেরা। চেয়ারম্যান বুলকে ফ্রেইক্সকে অব্যাহতি দেওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘এটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ছিল। নেসলের মূল্যবোধ ও সুশাসন আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি। আমি লরেন্টের দীর্ঘদিনের সেবার জন্য কৃতজ্ঞ।’
কোম্পানির দীর্ঘদিনের কর্মকর্তা ফ্রেইক্স ১৯৮৬ সালে ফ্রান্সে নেসলেতে যোগ দেন। তিনি ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং ২০০৮ সালের সাবপ্রাইম ও ইউরো সংকটের সময় প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখেন। পরে তিনি নেসলের লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের কার্যক্রমের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর তাঁকে প্রধান নির্বাহীর পদে উন্নীত করা হয়।
ফ্রেইক্স ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সিইও হিসেবে দায়িত্ব পান। তাঁর লক্ষ্য ছিল কোম্পানির খাদ্য ও গৃহস্থালি পণ্যে ভোক্তাদের কম খরচের প্রবণতার মধ্যেও কোম্পানির বিক্রিকে বাড়ানো।
গত বছর নেসলের শেয়ারদর প্রায় এক চতুর্থাংশ কমে যায়। এতে সুইজারল্যান্ডে উদ্বেগ বাড়ে, কারণ দেশটির পেনশন ফান্ডগুলো কোম্পানিটিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করে থাকে। নেসলের পণ্যের মধ্যে রয়েছে পিউরিনা কুকুরের খাবার, ম্যাগি কিউব, গারবার শিশু খাদ্য এবং নেস্কুইক চকলেট স্বাদের পানীয়।
সুইজারল্যান্ডের খাদ্য প্রস্তুতকারী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান নেসলে সোমবার হঠাৎ করেই প্রধান নির্বাহী লরেন্ট ফ্রেইক্সকে বরখাস্ত করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর অধীনস্থ এক সহকর্মীর সঙ্গে ‘গোপন প্রেমের সম্পর্ক’ বজায় রেখেছিলেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
নেসপ্রেসো কফি ক্যাপসুল ও কিটক্যাট চকলেট বারসহ নানা পণ্যের নির্মাতা কোম্পানি নেসলে জানিয়েছে, তদন্তে পাওয়া ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই ফ্রেইক্সকে পদ থেকে সরানো হয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্তে নেসপ্রেসোর প্রধান নির্বাহী ফিলিপ নাভ্রাটিলকে বোর্ড সদস্যরা নতুন সিইও হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘লরেন্ট ফ্রেইক্সের বিদায় একটি তদন্তের ফল। তাঁর অধীনস্থ এক কর্মকর্তার সঙ্গে গোপন প্রেমের সম্পর্ক নেসলের ব্যবসায়িক নীতিমালা ভঙ্গ করেছে।’
নেসলের পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছে, চেয়ারম্যান পল বুলকে ও পরিচালক পাবলো ইসলা তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের সহায়তা করেছে বাইরের আইনি পরামর্শকেরা। চেয়ারম্যান বুলকে ফ্রেইক্সকে অব্যাহতি দেওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘এটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ছিল। নেসলের মূল্যবোধ ও সুশাসন আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি। আমি লরেন্টের দীর্ঘদিনের সেবার জন্য কৃতজ্ঞ।’
কোম্পানির দীর্ঘদিনের কর্মকর্তা ফ্রেইক্স ১৯৮৬ সালে ফ্রান্সে নেসলেতে যোগ দেন। তিনি ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং ২০০৮ সালের সাবপ্রাইম ও ইউরো সংকটের সময় প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখেন। পরে তিনি নেসলের লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের কার্যক্রমের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর তাঁকে প্রধান নির্বাহীর পদে উন্নীত করা হয়।
ফ্রেইক্স ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সিইও হিসেবে দায়িত্ব পান। তাঁর লক্ষ্য ছিল কোম্পানির খাদ্য ও গৃহস্থালি পণ্যে ভোক্তাদের কম খরচের প্রবণতার মধ্যেও কোম্পানির বিক্রিকে বাড়ানো।
গত বছর নেসলের শেয়ারদর প্রায় এক চতুর্থাংশ কমে যায়। এতে সুইজারল্যান্ডে উদ্বেগ বাড়ে, কারণ দেশটির পেনশন ফান্ডগুলো কোম্পানিটিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করে থাকে। নেসলের পণ্যের মধ্যে রয়েছে পিউরিনা কুকুরের খাবার, ম্যাগি কিউব, গারবার শিশু খাদ্য এবং নেস্কুইক চকলেট স্বাদের পানীয়।
বেলজিয়াম এ মাসের শেষের দিকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (ইউএনজিএ) ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে। এমনটাই ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভো। আজ মঙ্গলবার ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘ফিলিস্তিনকে বেলজিয়াম জাতিসংঘের অধিবেশনে স্বীকৃতি দেবে!১০ মিনিট আগে
চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনের মঞ্চে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উষ্ণ করমর্দন আন্তর্জাতিক মহলকে মুগ্ধ করলেও ভারতের রাজনৈতিক ও জনমানসে তা তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেকেই এই করমর্দনকে কৌশলগত সম্পর্কের নতুন সূচনা হিসেবে দেখছ৩৫ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ভারতের সমালোচনায় সরব হয়েছেন। গতকাল তিনি দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে ‘সম্পূর্ণ একপক্ষীয় বিপর্যয়’ আখ্যা দিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চীনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলনে যোগ দেন এবং চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং...১ ঘণ্টা আগে
প্রায় এক মাস ধরে চলা প্রবল বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলের কারণে ভারতের পাঞ্জাবে শতদ্রু, বিয়াস ও রবি নদীর পানি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। প্লাবিত হয়েছে বহু জেলা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ১ আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যটিতে অন্তত ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় আড়াই লাখ মানুষ।১ ঘণ্টা আগে