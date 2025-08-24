Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

পুতিনের পক্ষে প্রচারণা চালানো ভিশিনস্কির রহস্যজনক মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কিরিল ভিশিনস্কি। ছবি: সংগৃহীত
কিরিল ভিশিনস্কি। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়ায় ধনী ও প্রভাবশালীদের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। এবার মারা গেলেন ভ্লাদিমির পুতিনপন্থী এক রুশ-ইউক্রেনীয় প্রচারক ও গণমাধ্যমকর্মী। সরকারি গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায়—যদিও আগে কখনো তাঁর অসুস্থতার কথা প্রকাশ্যে জানা যায়নি।

এ বিষয়ে রোববার (২৪ আগস্ট) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক ডেইলি স্টার জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তি হলেন কিরিল ভিশিনস্কি। তিনি রুশ রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ‘রিয়া নভোস্তি’-এর নির্বাহী পরিচালক। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পুতিন সরকারের প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। ২০১৮ সালে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ইউক্রেনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরের বছর ৩৫ জনের বদলে ৩৫ জন বন্দী বিনিময়ের অংশ হিসেবে তাঁকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ইউক্রেনে জন্ম নেওয়া ভিশিনস্কি নিজ দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে রুশ পাসপোর্ট নিয়েছিলেন। ইউক্রেনের আইন অনুসারে, রাশিয়ার সঙ্গে দ্বৈত নাগরিকত্ব বৈধ নয়। রাশিয়ার মস্কোতে স্থায়ী হওয়ার পর ভিশিনস্কি প্রকাশ্যে ইউক্রেন যুদ্ধের সমর্থক হয়ে ওঠেন এবং ইউক্রেনে রুশ আক্রমণকে ‘ডিনাজিফিকেশন’ বা ‘নাৎসি নির্মূল’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতে, ইউক্রেনীয়রা যুক্তিবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

২০২৩ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদেও বক্তব্য রেখেছিলেন ভিশিনস্কি। সেখানে ‘রুশ ভীতি’ ছড়ানো এবং রুশভাষী নাগরিকদের অধিকার দমন করার জন্য ইউক্রেনকে অভিযুক্ত করেন তিনি।

পশ্চিমা বিশ্লেষকদের মতে, পুতিন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এক ধরনের ‘মাফিয়া শাসন’ গড়ে তুলেছেন। এই ব্যবস্থায় হাই-প্রোফাইল ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তাদের মৃত্যু ভয় দেখানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু তেল ব্যবসায়ী, মন্ত্রী ও ধনকুবের অস্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন। অনেকের মৃত্যুকে ‘জানালা থেকে পড়ে যাওয়া’ বা আত্মহত্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

এমনকি মন্ত্রীরাও পর্যন্ত রক্ষা পাননি। গত মাসে (জুলাই) দেশটির পরিবহনমন্ত্রী রোমান স্তারোভইত বরখাস্ত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর নিজ গাড়ির ভেতর তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘটনাটিকেও ‘আত্মহত্যা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এর আগে গত এপ্রিলে মাত্র ৪৬ বছর বয়সী এক ধনকুবের শুটিং রেঞ্জে ‘দুর্ঘটনায়’ নিহত হন।

২০২২ সালে তেল ব্যবসায়ী আলেকজান্ডার সুবোটিন মারা যান এক ‘বিষাক্ত ব্যাঙের চিকিৎসা’ নেওয়ার পর। দাবি করা হয়, এক তান্ত্রিক হ্যাংওভার কাটাতে ওই ব্যাঙের বিষ সুবোটিনকে দিয়েছিলেন।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের প্রথম দশ সপ্তাহেই অন্তত পাঁচজন শীর্ষ ধনকুবের রহস্যজনকভাবে প্রাণ হারান। তবে পুতিনের পক্ষের লোক হলেও কিরিল ভিশিনস্কির মৃত্যু সেই ধারাবাহিকতারই সর্বশেষ সংযোজন।

বিষয়:

যুদ্ধমৃত্যুইউক্রেনরাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউরোপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

পুতিনের পক্ষে প্রচারণা চালানো ভিশিনস্কির রহস্যজনক মৃত্যু

পুতিনের পক্ষে প্রচারণা চালানো ভিশিনস্কির রহস্যজনক মৃত্যু

‘নিল আর্মস্ট্রং নয়, সবার প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন শ্রী হনুমান’

‘নিল আর্মস্ট্রং নয়, সবার প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন শ্রী হনুমান’

রাশিয়ার পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত হানল ইউক্রেন, জ্বলছে ২ টার্মিনাল

রাশিয়ার পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত হানল ইউক্রেন, জ্বলছে ২ টার্মিনাল