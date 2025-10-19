ফ্রান্সের বিখ্যাত লুভর জাদুঘরে ‘ডাকাতি’, বন্ধ ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্যারিসের বিখ্যাত লুভর জাদুঘর হঠাৎ এক দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রী জানিয়েছেন, জাদুঘরটিতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। আর এ কারণেই জাদুঘরটি বন্ধ করা হয়েছে একদিনের জন্য। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্থানীয় সময় আজ রোববার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রী রাশিদা দাতি লিখেছেন, ‘আজ সকালে লুভর জাদুঘর খোলার সময় একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।’ তিনি ফরাসি শব্দ ‘braquage’ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ ডাকাতি বা অস্ত্রধারীর ছিনতাই।
মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ‘এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। আমি বর্তমানে জাদুঘরের কর্মী ও পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে আছি।’ ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে মন্ত্রীর এক সহকারী জানান, অন্তত একজন ব্যক্তি জাদুঘরে প্রবেশ করেছিল। তবে কী চুরি হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি তিনি।
লুভর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ‘অনিবার্য কারণবশত’ তারা আজকের জন্য জাদুঘর বন্ধ রেখেছে। তবে কী চুরি হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।
বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাদুঘরগুলোর একটি লুভর, যেখানে প্রতি বছর ৮০ লাখের বেশি দর্শনার্থী যান। এখানে প্রাচীন ভাস্কর্য থেকে শুরু করে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অমর সৃষ্টি ‘মোনা লিসাসহ’ নানা ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম সংরক্ষিত।
চলতি বছরের শুরুতে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ লুভর জাদুঘরের বড় ধরনের সংস্কারের ঘোষণা দেন। এর আগে জাদুঘরের পরিচালক লরঁস দে কার সতর্ক করে বলেছিলেন, অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে সেখানে যাওয়া এখন একধরনের ‘কষ্টের অভিজ্ঞতা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গত জানুয়ারিতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক প্রতিবেদনে লরঁস দে কার লেখেন, জাদুঘরের বিখ্যাত কাচের পিরামিড প্রবেশপথের নিচের জায়গাটি যথাযথভাবে ঠান্ডা বা গরম থেকে সুরক্ষিত নয়। সেখানে শব্দ প্রতিধ্বনি হয় এবং এটি দর্শনার্থী ও কর্মীদের জন্য অস্বস্তিকর।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভবনের পানি চুঁইয়ে পড়া, অবকাঠামোর দুরবস্থা ও তাপমাত্রার ওঠানামা জাদুঘরের শিল্পকর্মগুলোর সংরক্ষণে হুমকি তৈরি করছে। দর্শনার্থীর ভিড় ও অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার কারণে পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে বলেও জানান তিনি।
