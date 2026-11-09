সুপারমার্কেটগুলোর ফ্রিজে সাইবার হামলায় ইরানকে দায়ী করল ফ্রান্স

সুপারমার্কেটগুলোর ফ্রিজে সাইবার হামলায় ইরানকে দায়ী করল ফ্রান্স
ফ্রান্সের সুপারমার্কেটগুলোর ফ্রিজে গত মাসে চালানো বড় ধরনের সাইবার হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করেছে দেশটির সরকার। এ হামলায় ফ্রান্সজুড়ে প্রায় ৭০০টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে সংরক্ষিত তাজা খাদ্যপণ্য নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যঁ-নোয়েল বারো সোমবার (৯ নভেম্বর) এ ঘটনায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসকে (আইআরজিসি) দায়ী করেন।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বারো বলেন, হামলাটি ছিল নজিরবিহীন মাত্রার এবং অত্যন্ত আগ্রাসী। ফ্রান্সের ভূখণ্ডে নাশকতার উদ্দেশে পরিচালিত প্রথম বড় ধরনের সাইবার হামলা এটি।
তিনি বলেন, ‘এটি ছিল নজিরবিহীন মাত্রার এবং নজিরবিহীন আগ্রাসী একটি হামলা।’ তাঁর মতে, এ ঘটনা ফ্রান্সের জাতীয় স্বার্থ এবং দেশটির জনগণের নিরাপত্তার ওপর বড় ধরনের আঘাত।
বারো আরও জানান, এ হামলার জবাবে ফ্রান্স ইউরোপীয় পর্যায়ে পাল্টা নিষেধাজ্ঞা আরোপের উদ্যোগ নেবে। একই সঙ্গে এ ঘটনায় ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে প্যারিস।
হামলার ফলে দেশটির প্রায় ৭০০টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে ফ্রিজের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এতে সংরক্ষিত তাজা খাদ্যপণ্য নষ্ট হয়ে যায়। ঘটনাটিকে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোর ওপর বড় ধরনের সাইবার নাশকতা হিসেবে দেখছে দেশটির সরকার।
ফ্রান্সের এই অভিযোগের বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়ার তথ্য দেওয়া হয়নি। তবে এ ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, গত ১১-১২ অক্টোবর এককভাবে ফ্রান্সে সাইবার হামলাটি পরিচালিত হয়েছিল। পরে গত ২ নভেম্বর সমগ্র ইউরোপজুড়েই একই ধরনের আরেকটি হামলা সংঘটিত হয়।