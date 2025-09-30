Ajker Patrika
ফ্রান্সে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতের রহস্যজনক মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
২০২৩ সালে ফ্রান্সে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এনকোসিনাথি ইমানুয়েল মথেথওয়া। ছবি: সিএনএন
ফ্রান্সে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত এনকোসিনাথি ইমানুয়েল মথেথওয়াকে প্যারিসে একটি বহুতল হোটেলের নিচে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় প্রসিকিউটর কার্যালয় সিএনএনকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রসিকিউটর দপ্তরের ভাষ্য অনুযায়ী, প্যারিসে একটি হায়াত হোটেলের ২২ তলায় একটি কক্ষ ভাড়া নিয়েছিলেন মথেথওয়া। তাঁর কক্ষের জানালা সুরক্ষিত হলেও এটিকে জোর করে খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। পরে হোটেলের নিচেই মথেথওয়ার নিথর দেহ আবিষ্কৃত হয়। ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন।

এর আগের দিন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী পুলিশের কাছে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। তিনি জানান, মথেথওয়া তাঁকে একটি ‘উদ্বেগজনক বার্তা’ পাঠিয়েছিলেন, যার পর থেকেই তার খোঁজ মিলছিল না।

হায়াত গ্রুপ অব হোটেলস এবং হায়াত রিজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা এখনো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রদূতের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘তাঁর মৃত্যু শুধু জাতীয় ক্ষতিই নয়, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিমণ্ডলেও শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোনাল্ড লামোলা শোকবার্তায় বলেছেন, ‘আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁর মৃত্যু আমাদের দেশের জন্য যেমন অপূরণীয় ক্ষতি, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তা গভীরভাবে অনুভূত হবে।’

৫৮ বছর বয়সী মথেথওয়া ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

