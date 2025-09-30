ফ্রান্সে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতের রহস্যজনক মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ফ্রান্সে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত এনকোসিনাথি ইমানুয়েল মথেথওয়াকে প্যারিসে একটি বহুতল হোটেলের নিচে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় প্রসিকিউটর কার্যালয় সিএনএনকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
প্রসিকিউটর দপ্তরের ভাষ্য অনুযায়ী, প্যারিসে একটি হায়াত হোটেলের ২২ তলায় একটি কক্ষ ভাড়া নিয়েছিলেন মথেথওয়া। তাঁর কক্ষের জানালা সুরক্ষিত হলেও এটিকে জোর করে খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। পরে হোটেলের নিচেই মথেথওয়ার নিথর দেহ আবিষ্কৃত হয়। ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন।
এর আগের দিন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী পুলিশের কাছে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। তিনি জানান, মথেথওয়া তাঁকে একটি ‘উদ্বেগজনক বার্তা’ পাঠিয়েছিলেন, যার পর থেকেই তার খোঁজ মিলছিল না।
হায়াত গ্রুপ অব হোটেলস এবং হায়াত রিজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা এখনো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রদূতের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘তাঁর মৃত্যু শুধু জাতীয় ক্ষতিই নয়, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিমণ্ডলেও শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোনাল্ড লামোলা শোকবার্তায় বলেছেন, ‘আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁর মৃত্যু আমাদের দেশের জন্য যেমন অপূরণীয় ক্ষতি, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তা গভীরভাবে অনুভূত হবে।’
৫৮ বছর বয়সী মথেথওয়া ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।
ফ্রান্সে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত এনকোসিনাথি ইমানুয়েল মথেথওয়াকে প্যারিসে একটি বহুতল হোটেলের নিচে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় প্রসিকিউটর কার্যালয় সিএনএনকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
প্রসিকিউটর দপ্তরের ভাষ্য অনুযায়ী, প্যারিসে একটি হায়াত হোটেলের ২২ তলায় একটি কক্ষ ভাড়া নিয়েছিলেন মথেথওয়া। তাঁর কক্ষের জানালা সুরক্ষিত হলেও এটিকে জোর করে খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। পরে হোটেলের নিচেই মথেথওয়ার নিথর দেহ আবিষ্কৃত হয়। ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন।
এর আগের দিন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী পুলিশের কাছে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। তিনি জানান, মথেথওয়া তাঁকে একটি ‘উদ্বেগজনক বার্তা’ পাঠিয়েছিলেন, যার পর থেকেই তার খোঁজ মিলছিল না।
হায়াত গ্রুপ অব হোটেলস এবং হায়াত রিজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা এখনো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রদূতের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘তাঁর মৃত্যু শুধু জাতীয় ক্ষতিই নয়, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিমণ্ডলেও শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোনাল্ড লামোলা শোকবার্তায় বলেছেন, ‘আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁর মৃত্যু আমাদের দেশের জন্য যেমন অপূরণীয় ক্ষতি, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তা গভীরভাবে অনুভূত হবে।’
৫৮ বছর বয়সী মথেথওয়া ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।
গাজা সিটির মাত্র ৮ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় পাঁচ লাখ ফিলিস্তিনি আটকা পড়ে আছেন। ইসরায়েলি বাহিনীর দখল ও বাস্তুচ্যুত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শহরজুড়ে হামলা জোরদার করায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ)।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হামাসকে তাঁর ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার জবাব দেওয়ার জন্য তিন থেকে চার দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। পরিকল্পনাটিতে যুদ্ধবিরতি, হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি, হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং ধাপে ধাপে গাজা থেকে ইসরায়েলের সেনা প্রত্যাহারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে প্রকাশিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ভোটের স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছে কমনওয়েলথ অবজারভার গ্রুপ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচনে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলটির ন্যায্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা২ ঘণ্টা আগে
২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে আফগান নারীদের জীবনে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা নেমে এসেছে। স্কুল-কলেজে ১২ বছরের বেশি বয়সী মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করা, কর্মক্ষেত্রে নারীদের সীমিত করা, এমনকি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে নারী লেখকদের লেখা বই সরিয়ে নেওয়ার মতো পদক্ষেপে তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে